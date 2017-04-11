 Максим Мартынюк: Никто не выстраивается в очередь за украинской землей ни с Востока, ни с Запада

Такое заявление в интервью новостному порталу Agropolit сделал первый замминистра по агрополитике Максим Мартынюк.
Он подчеркнул, что "акулы бизнеса" с Востока и Запада не выстраиваются в очереди за украинской землей. Если у инвестиционных фондов-нерезидентов возникает желание вкладывать средства в украинский аграрный сектор, они приобретают облигации публичных отечественных агрокомпаний. П ри этом, кроме земельного банка, их интересуют и доля рынка предприятия, и активы, и многие сопутствующие факторы.
В то же время, отметил Мартынюк, что это ни коим образом не отменяет необходимости в ограничениях на приобретение украинской земли для иностранцев при запуске рынка. Международн ый опыт показывает, что даже страны, вступившие в ЕС, вынуждены были потратить десять лет (а иногда и больше) на переходный период, прежде чем допустить нерезидентов к своему рынку земли. Помимо этого, они ограничивали доступ юридическим лицам. И только по завершении такой "испытательной паузы" иностранцы получили возможность приобретать землю, но, опять же, с оговорками - только граждане ЕС. А в некоторых странах Европы, даже невзирая на все вышесказанное, рынок земли до сих пор закрыт для иностранных покупателей.
При этом подобные опасения не обоснованы, и это подтверждается европейской же статистикой - во всех европейских странах на текущий момент иностранцам принадлежит не более 10% земли. Этот рынок по словам Максима Мартынюка очень локализован.
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Отчевидно же - что черти хотят убить село окончательно ...
Страна в Топе Корупции они земельную реформу делают - ебанаты ...
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Уроды конченые на цирлах у кремлевских мразей
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...возможно, зато внутренние олигархи и депутаты уже приготовились скупить Украину... простому гражданину, в наших реалиях это не возможно.
думаю надо подождать с этим законом, пока не пересажаем воров, взяточников, мошенников...
не уровняем возможности покупки земли депутатами и обычными гражданами!
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Адназначна! Свои намутят, шо мама не горюй! Шо не так?
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