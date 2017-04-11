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 Экономика
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Все про:земля (1461) продажа (417)

 Максим Мартынюк: Никто не выстраивается в очередь за украинской землей ни с Востока, ни с Запада

Нет поводов опасаться массовой экспансии иностранных инвесторов после открытия доступа к рынку земли в Украине.

Такое заявление в интервью новостному порталу Agropolit сделал первый замминистра по агрополитике Максим Мартынюк.

Он подчеркнул, что "акулы бизнеса" с Востока и Запада не выстраиваются в очереди за украинской землей. Если у инвестиционных фондов-нерезидентов возникает желание вкладывать средства в украинский аграрный сектор, они приобретают облигации публичных отечественных агрокомпаний. П ри этом, кроме земельного банка, их интересуют и доля рынка предприятия, и активы, и многие сопутствующие факторы.

В то же время, отметил Мартынюк, что это ни коим образом не отменяет необходимости в ограничениях на приобретение украинской земли для иностранцев при запуске рынка. Международн ый опыт показывает, что даже страны, вступившие в ЕС, вынуждены были потратить десять лет (а иногда и больше) на переходный период, прежде чем допустить нерезидентов к своему рынку земли. Помимо этого, они ограничивали доступ юридическим лицам. И только по завершении такой "испытательной паузы" иностранцы получили возможность приобретать землю, но, опять же, с оговорками - только граждане ЕС. А в некоторых странах Европы, даже невзирая на все вышесказанное, рынок земли до сих пор закрыт для иностранных покупателей.

При этом подобные опасения не обоснованы, и это подтверждается европейской же статистикой - во всех европейских странах на текущий момент иностранцам принадлежит не более 10% земли. Этот рынок по словам Максима Мартынюка очень локализован.
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Да это же кидалово точно такое же как с приватизацией ...
Отчевидно же - что черти хотят убить село окончательно ...
Страна в Топе Корупции они земельную реформу делают - ебанаты ...
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Да с востока и так понятно,а вот желтяки интересуются !!!
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Верить какому-то мартынюку ? )) Да пошел ты. Я шокосвину не верю.А тут дурной мартын ))
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Ой, Максюша, давай обойдемся без лапши на уши.
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Ниодну мразь не посадили - за 3 года Корупциию востановили по хлеще чем при яныке и теперь реформиу земли ...
Уроды конченые на цирлах у кремлевских мразей
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В Венгрии, Словакии и др молодых демократиях ЗАПРЕЩЕНО ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ ИНОСТРАНЦАМ!!!! Шо же это президенту так неймется устроить распродажу?
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да,да - все это знают,ну кто в теме - так шо давайте запускайте,сколько ждать еще можно
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Мартынюк - лепший друг Гройсмана, тоже с Винницы по кличке Макс-бакс.
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кроме барыг, которые уже поживились, и неизвестно когда нажрутся. но паспорта у них как-бы "украинские".
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А никто и выстраиваться не будет...В некоторых странах Западной Европы, фермеры дотации от своих правительств получают за ОГРАНИЧЕНИЕ производства сельхозпродукции...Дабы перепроизводство не возникало.
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Максим Мартынюк: Никто не выстраивается в очередь за украинской землей ни с Востока, ни с Запада

...возможно, зато внутренние олигархи и депутаты уже приготовились скупить Украину... простому гражданину, в наших реалиях это не возможно.
думаю надо подождать с этим законом, пока не пересажаем воров, взяточников, мошенников...
не уровняем возможности покупки земли депутатами и обычными гражданами!
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Никто не выстраивается, но хотят снять мораторий на продажу как ужаленные.
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Нет поводов опасаться массовой экспансии иностранных инвесторов после открытия доступа к рынку земли в Украине.....

Адназначна! Свои намутят, шо мама не горюй! Шо не так?
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Вот брехун, на западной Украине немцы арендуют землю под поля и еще просят.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМаксим Мартынюк: Никто не выстраивается в очередь за украинской землей ни с Востока, ни с Запада
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