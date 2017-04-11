 Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.
"Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай бог, будет другое решение суда, - это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет", - сказал В.Гройсман.
Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 гг. газ, а также средств по формуле "бери или плати". Со своей стороны "Нафтогаз Украины" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.
Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.
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Гройсман: "Я абсолютно, полностью независим от кого-либо"(54)
"Я пока этим не занимаюсь", - Гройсман о возможности возглавить политическую партию(13)
"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман(84)
Гройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда(31)
ТОП-8 результатов деятельности Гройсмана за год(0)
Гройсман: Ни один сантиметр украинской земли не достанется иностранцам(132)
"90% украинцев отказываются от лечения, потому что для них это дорого", - Гройсман(53)
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"ГРОЙСМАН - ПРЕЗИДЕНТ!"
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А разом із нею позбавити -
-Яйценюка
- Парубія
- Авакова
- Турчинова ...
Це все "вихідці" з її партії і вони всі "хіхікати" разом із нею !
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На инаугурацию Ющенко Фирташ своим самолётом привез тёщу Ющенко из США.Хороший задел!
Но премьер-министром назначена 379 голосами назначена Ю.Тимошенко (ЮВТ),хотя на этот пост претендовал П.Порошенко.
Р.Ахметов срочно покидает Украину.
Апрель прошёл недаром,уже в мае 2005г Ющенко (ВАЮ) предлагает Путину (по свидетельству Л.Кучмы) отменить контракт и перейти на "рыночные" цены.
Проблема только в ЮВТ.
01.09.2005г Ющенко проводит совещание с олигархами.5 сентября 2005г разгорается коррупционный скандал,а уже 07.09.2005г ЮВТ снимают с поста.
Р.Ахметов возвращается в Украину.
Премьером назначается Ю.Ехануров,который 20 декабря 2005г в Москве разрывает все контракты и соглашается на цену 140 дол.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут же РУЭ предлагает цену в 95 дол.
РУЭ зашла на рынок газа Украины!!!! Связка Путин+Фирташ+Ющенко заработала. Всё просто чудесно! Газ и трубы - российские,бюджетные деньги -
украинские,а прибыль в частный карман! Брату Петру Ющенко отдали курировать "Петрогаз".
..............Если бы Виктор Ющенко не дал добро на присутствие "РосУкр¬Энерго" в качестве посредника, а затем и монопольного поставщика газа в Украину ("похоронив" таким образом межправительственное соглашение от 4 октября 2001 года и газовые контракты, в которых была закреплена цена в $ 50 за тысячу кубометров на 2002-2011 годы), то "Нафтогаз" заплатил бы за импортируемый газ всего $ 25,725 млрд, а не $ 64,335 млрд. Таким образом, решения Ющенко в газовой сфере обошлись Украине в потерю $ 38,6 млрд за 10 лет.
http://zn.ua/ECONOMICS/iz-za_resheniy_yuschenko_v_gazovoy_sfere_ukraina_poteryala_38,6_mlrd.html
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тупорылый поц на самом деле...
к тому же ещё и бздун..
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Мальчик с огромной головой сидит за обеденным столом. Его отец подходит сзади, задумчиво смотрит и дает смачную затрещину:
- У, головастик х*ев, такую пи*ду испортил!
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Даже не знаю с кем сравнить. Хотел о Черчилле написать - стер.
Уровень рекетира на рынке на секондхенда.
Потому с говна и не выбираемся. Себе подобных выбираем, а потом начинаем барыги... охендовский пидрахуй...
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откуда у поца образование?
базарный шут...
ещё и ссыкливый...
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А закуповуємо по скільки ?
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КТО О ТЕБЕ ВСПОМНИТ?
ИЩИ КВАРТИРКУ В ТЕЛЬ-АВИВЕ ...
ЕСЛИ СБЕЖАТЬ УСПЕЕШЬ...
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песенка политической шалави и агента фсб давно спета
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Но если выбирать между юлькиными "коррупционными тарифами и дорогим газом" и "честными рыночными тарифами" Гройсмана - я все таки склоняюсь к Тимошенко.
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ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ В ПТУ...
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Это чЕ???
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Вот такая вот мерзота дорвалась до корыта под названием Украина.
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