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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (66) Газпром (2597) Нафтогаз (2243) Стокгольм (85) суд (20588) Тимошенко (25375) Гройсман (2787)

 Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.

"Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай бог, будет другое решение суда, - это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет", - сказал В.Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация из Стокгольмского арбитража делу "Нафтогаза" и "Газпрома" внушает оптимизм, - Коболев

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 гг. газ, а также средств по формуле "бери или плати". Со своей стороны "Нафтогаз Украины" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.



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гнилые обязательно между собой перегроызуться. закон джунглей
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Паскудна гниль за обман України повинна СПОВНА заплатити а не просто піти у відставку .
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в хосударстве где вафлист решает как жить миллионам добра не будет
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ГЕТЬ ХУНТУ ПРИ ЯНУКОВИЧУ БУЛО КРАЩЕ
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ЛЮВЛЮ СЕБЯ НА МЫСЛИ...
"ГРОЙСМАН - ПРЕЗИДЕНТ!"
...
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Президент Винницкого базара
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и гросю и йулю с пецей отдадим.и скинемся даже на билеты в одну сторону
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ТРЕБА ПУТІНА ОДИН НОРМАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК
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Одно дело там ругать друг-друга, можно даже как-то обозвать слеганца, можешь даже один-на один прибить друг-дружку, если сил хватит...)) Но, ты-же гнойсман, млять, премьер-министр хренов! ... следи за своими словами, мудак!
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Подняли цены на всё-после Юльки и ещё издеваются Гады!!!Народ сколько за газ платил при премьерстве Юльки вспомни гадёныш???
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Тобою розрахуємося , свинопотвора базарна шлеперна .
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Молодец, зачётно потроллил Вану
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Я далеко не поклонник юли , но отпускать тупые , хамские , типа шутки , как минимум не умно , тем более будучи в должности премьера . Он показал свой низкий уровень развития .
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Ты забыл, как Тимошенко ржала над шутками Хуйла о Ющенко?
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Нет, но смеятся с Хуйлом (врагомУкраины) над президентом Украины недопустимо.
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Один ворог України тисне лапу іншому !
Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5882
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країна - може, але хіхікати разом із хуйлом над президентом твоєї країни - за таке громадянства треба позбавляти.
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То чому ж не позбавили ?
А разом із нею позбавити -
-Яйценюка
- Парубія
- Авакова
- Турчинова ...
Це все "вихідці" з її партії і вони всі "хіхікати" разом із нею !
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петєнтвойбох. А ,як має реагувати на прищавого мазурика Патріот Прем,єр - міністр,знаючи,що Генпрокурор від ригів навіть пальцем не поворухне,щоб зупинити мородера Йюща?

На инаугурацию Ющенко Фирташ своим самолётом привез тёщу Ющенко из США.Хороший задел!
Но премьер-министром назначена 379 голосами назначена Ю.Тимошенко (ЮВТ),хотя на этот пост претендовал П.Порошенко.
Р.Ахметов срочно покидает Украину.
Апрель прошёл недаром,уже в мае 2005г Ющенко (ВАЮ) предлагает Путину (по свидетельству Л.Кучмы) отменить контракт и перейти на "рыночные" цены.
Проблема только в ЮВТ.
01.09.2005г Ющенко проводит совещание с олигархами.5 сентября 2005г разгорается коррупционный скандал,а уже 07.09.2005г ЮВТ снимают с поста.
Р.Ахметов возвращается в Украину.
Премьером назначается Ю.Ехануров,который 20 декабря 2005г в Москве разрывает все контракты и соглашается на цену 140 дол.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут же РУЭ предлагает цену в 95 дол.
РУЭ зашла на рынок газа Украины!!!! Связка Путин+Фирташ+Ющенко заработала. Всё просто чудесно! Газ и трубы - российские,бюджетные деньги -
украинские,а прибыль в частный карман! Брату Петру Ющенко отдали курировать "Петрогаз".﻿
..............Если бы Виктор Ющенко не дал добро на присутствие "РосУкр¬Энерго" в качестве посредника, а затем и монопольного поставщика газа в Украину ("похоронив" таким образом межправительственное соглашение от 4 октября 2001 года и газовые контракты, в которых была закреплена цена в $ 50 за тысячу кубометров на 2002-2011 годы), то "Нафтогаз" заплатил бы за импортируемый газ всего $ 25,725 млрд, а не $ 64,335 млрд. Таким образом, решения Ющенко в газовой сфере обошлись Украине в потерю $ 38,6 млрд за 10 лет.
http://zn.ua/ECONOMICS/iz-za_resheniy_yuschenko_v_gazovoy_sfere_ukraina_poteryala_38,6_mlrd.html
Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4129
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Стецик над бухгалтером косомордым Только его пчелы Над ним не смеялись
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МАУП - купленая справка якобы про образованность..
тупорылый поц на самом деле...
к тому же ещё и бздун..
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Путенбох/// Ну и что ты, шоха рыго-барыжная, свой вафлеглот раскрыл? Барыги, по своей тупости, все суды проигрывают. Все. Уже почти все жулье рыговское у барыг суды выиграли, с розыска сняты. Может этих пидаров в ростов отправить? И тебя, козлину, туда же, а то привык им дупы вылизывать до блеска, затоскуешь без работы и сдохнешь.
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Редко я с Гросей согласен, но тут он дело говорит
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да,пусть создает прецедент,сам-же с поросенком потом на очереди будет)) ахахаха
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Если, кто то идиот, то при каких делах Юлька ? Четыре европейские страны выиграли у Газпрома в споре по принципу бери или плати, А , сели у вас договорняки с Пупиным, то Юлька при чем ?
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Обратите вниманиЕ - КАК ЮЛЯ СИДИТ! Типичная ШКОЛЬНАЯ АКТИВИСТКА-ЗУБРИЛКА!!! Одно фото - и ведь ясно все. Жаль, ясно - не всем!!!
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Молодая, красивая баба видит что ее снимают (по крайней мере так думает) - как она должна себя вести при этом?
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Нет, она гордится тем, что служит самому плешивому карлику хуйлу.
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Так , як служить Хуйлу банда Пороха-Гройсмана , не служила ще жодна влада в Україні
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Нет, Виталик, это - как раз не тот случай. Именно так, как я написал. ЗАЛОЖЕНО В ДЕТСТВЕ И ОСТАЛОСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
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Думаешь, до сих пор напильник в кармане таскает? Или ты о навыке попилить что-нибудь?)
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Какой хитрый ход! Как раз к выборам. Тимошенко быстро в раше порядок наведет и станет президентом.
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Бандеровский кот не пускает российского ополченца за поребрик.
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Пропоную і кредити МВФ віддавати Порошенку, Гройсману та іншим, хто їх брав.
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1Були кредити януковоща ,тепер кредити гНойцмана . Україна їх не брала й не віддаватиме
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пойдем по пути Исландии, и простим свои долги тем кто их нам создал, с посадками. Исландия единственная страна где сели на долго банкиры, которые исскуственно создали кризис
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Нынешний премьер есть право приемник всех предыдущих.Стал премьером --будь любезен за всех ответить или посадить всех папередников
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Как? Уже в апреле? Шо ж так быстро-то.. Песец. Я думал хоть лет пять-шесть тянуться будет, как с ЮКОСом, поживём ещё.
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А лутше отдайтесь ВСЕ ОПГшники БЕЗВОЗВРАТНО !
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Знаєм знаєм пісеньки про папєрєдніков - слова азірова, мотив барижний.
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- Вот бл... сказала Юля и пошла отряхивать пыль с коляски...
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Что-то гной сегодня распетушился.Наверное авторитетная шлюха похвалила его костюм.
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Каждый раз, когда слышу о Гройсмане или вижу его фото, вспоминаю анекдот.

Мальчик с огромной головой сидит за обеденным столом. Его отец подходит сзади, задумчиво смотрит и дает смачную затрещину:
- У, головастик х*ев, такую пи*ду испортил!
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Это да. Это уровень. Уровень европейского политика.

Даже не знаю с кем сравнить. Хотел о Черчилле написать - стер.

Уровень рекетира на рынке на секондхенда.

Потому с говна и не выбираемся. Себе подобных выбираем, а потом начинаем барыги... охендовский пидрахуй...
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так сынок винницкого бырыги с базару...
откуда у поца образование?
базарный шут...
ещё и ссыкливый...
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Гройся,ты что,мацы с утреца пережрал,Петросян ты наш?
Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3916
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Контракт Юльки мало чем отличается от европейских. Вот только, если будут судится так, как папередники и думать только о своем кармане, то понятно, что нужно на кого то вину свалить. Или Фирташа забыли ? А Украина ему подарила 12 млрд. куб газа, и что то я не слышал, чтобы кого то за это за жабры взяли .
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Більше того - згідно з того контракту , ми б зараз газ по 150-200$ могли б закуповувати ...
А закуповуємо по скільки ?
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Если, не дай бог, будет другое решение суда, - это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, Источник: http://censor.net.ua/n435864 - Грося , фактично , визнав , що вони готові до поразки в суді ?
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ТУПОЙ НЕОБРАЗОВАННЫЙ ПОЦ...
КТО О ТЕБЕ ВСПОМНИТ?
ИЩИ КВАРТИРКУ В ТЕЛЬ-АВИВЕ ...
ЕСЛИ СБЕЖАТЬ УСПЕЕШЬ...
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Когов в США кого кацапам,чем больше сдадим тем лучше
Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4229
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напрасно на нее хуйло надеется
песенка политической шалави и агента фсб давно спета
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анекдот уже не актуален как неделю. тут пушков отмочил недавно. гройсман сегодня отжигает
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Гниломордого кума нынешнего презика отдайте - он затеял тогда "газовую войну", а Тимошенко только пришлось фиксировать убытки от этой войны. Если бы тогда решили воевать до победного конца, то уже давно бы были построены газопроводы в обход Украины, причем европейцы построили бы их за свой счет.
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поторопились ее выпускать. может опять сажать придется
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Правильно! Пинком ее под зад в рашку надо футболить!
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ГРОСЯ и ПЕЦЯ уронили экономику задрали тарифы разграбили банки вместе с ГОНТАРЕВОЙ а пинком надо дать почему то Тимошенко!! ну нету у людей мозгов НЕТУ!!!
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А тут людей не багато - тут , в основному , мінстецівська ботва , "масовку" зображає ...
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Юлька конечно должна сидеть рядом с Гройсманом в соседних камерах.
Но если выбирать между юлькиными "коррупционными тарифами и дорогим газом" и "честными рыночными тарифами" Гройсмана - я все таки склоняюсь к Тимошенко.
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Вообще то ГРОСЯ там стоит подпись Дубины а не Тимошенко так что не надо ЛЯЛЯ!! Это если подходить к вопросу формально!! а если танцору яйца мешают то кто ему доктор!!!
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Та выиграет Украина это дело, чего уж гадать. Эксперты с цензора уже предсказали. А как мы знаем, они никогда не ошибаются.
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Господи, куда мы идем, даже Азиров был гением по сравнении с базарным барыгой. Намайданили!
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А кто это такой "смелый и сепаратистый"..........генерал-майор,начальник штаба оперативного командования "Восток" Ал-др красноок приказал убрать с палаток красно-черные флаги на Чугуевском полигоне.
Это чЕ???
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шмурдяк-гройсмойша.......Скорее нам выгоднее сделать обмен тебя в Израиль,за крупное денежное возмещение для Украины,пока ты не распродал землю ........по клаптикам.
Вот такая вот мерзота дорвалась до корыта под названием Украина.
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Я угораю. Опять - фамилия Тимошенко в заголовке и ВСЯ соевая мразь на ветке
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Если бы ставленница парашенковская не обвалила бы гривню в 3 раза,то цена бы за газ по 8 гривень за доллар,стоила бы копейки по тимошенковскому контракту,а сейчас 27 гривень за доллар,уже обьясняли экономисты ,что цена по газу в европейских странах была привязана к стоимости нефти,нефть ,при подписании контракта, тогда стоила 140$ ,а сейчас 56$.Вся Европа тогда покупала газ по такой же стоимости,кто был умный подавали на рашу в суд и выигрывали,что мешало якуневичу с ющенком поступить таким же образом. Так они же еще и харьковские соглашения провели,где за бесплатно отдали Крым под военную базу на 25 лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПридется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман
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