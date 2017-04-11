 Военная служба правопорядка Минобороны в 2016 году уволила 60 своих сотрудников за нарушения

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"60 наших военных мы уволили в 2016 году", - сказал он.
По его словам, в частности трое военнослужащих были уволены из-за причастности к вымогательству и получению взятки в Волновахе Донецкой области.
О других нарушениях, за которые военные были уволены, Криштун не стал говорить.
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