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Все про:армия (7633) дисциплина (43) увольнение (1392) военнослужащие (3518)

 Военная служба правопорядка Минобороны в 2016 году уволила 60 своих сотрудников за нарушения

Военная служба правопорядка Министерства обороны в 2016 году уволила 60 военнослужащих за раличные нарушения и совершение преступлений.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"60 наших военных мы уволили в 2016 году", - сказал он.

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По его словам, в частности трое военнослужащих были уволены из-за причастности к вымогательству и получению взятки в Волновахе Донецкой области.

О других нарушениях, за которые военные были уволены, Криштун не стал говорить.

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Фиг его знает как там было на самом деле.Нет доверия правительству. Может то были кака раз лучшие патриоты. А гнойсманы с парашенками и авякавыми их оболгали.И возможно убили в спину.
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Та вас всіх потрібно розігнати давним давно, ви звичайні паразити в ЗСУ, які нічого розумного не роблять, а тільки мішають. Краще б розповів, як допомогли легалізувати волонтерські автомобілі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенная служба правопорядка Минобороны в 2016 году уволила 60 своих сотрудников за нарушения
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