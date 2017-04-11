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Все про:история (1307) Киев (16794) Киевсовет (1124) переименования (402)

 Киевсовет планирует вернуть проспекту Победы в Киеве историческое название

Проспект Победы в Киеве планируют переименовать в Брест-Литовский проспект.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в проекте решения Киевсовета.

"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", - говорится в документе.

Сейчас документ находится на рассмотрении двух комиссий.

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Отметим, проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, он назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах - Брест-Литовский проспект. Его же конечная часть осталась под прежним названием. Нынешнее название проспект носит с 1985 года.
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ща начнется, типа, и это перед святым праздником Победы! За что дидывоевали?!
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А хіба вирішення цієї проблеми якось впливає ні інші? Чи ви не знаєте як це - робити декілька справ одразу?
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Да хватит уже праздновать "дни победы", это должен быть ТРАУРНЫЙ ДЕНЬ поминовения жертв ИМПЕРСКОГО БЕЗУМИЯ и КОВАРСТВА (вина лежит на всех империях того времени, не только германской, но и советской, британской, итальянской, французской, японской).
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так в НОРМАЛЬНЫХ странах среди НОРМАЛЬНЫХ людей эта дата таким образом и отмечается, как день памяти, день единения. И только русня по прошествии уже 70 лет все продолжает и продолжает воевать - даешь Берлин!
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и началась она не в сентябре 1939 года, в июле 1914 (с перемирием ноябрь 1918 - октябрь 1935) и по сути до сих пор ещё не закончилась!
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потому что все империи уже распались, кроме московской, которая до сих пор не повержена и называется сегодня "РФией"!
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Всю свою жизнь моя покойная бабушка иначе , как Брест-Литовским шоссе его не называла . Коренная киевлянка , прошла всю войну будучи радистом в составе развед роты , получив тяжелое ранение вернулась в родной , любимый Киев . Так что пусть все , кто начнёт тявкать про незяведьдедываевали , закроют свои рты ! Те кто воевал за Киев , за свою родину , хотели называть Брест-Литовским !!!
Просто отличная новость 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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А зачем?
Вроде же "Победа" - не коммунистический деятель...или просто чинуши придумали, как на этих переименованиях бюджетное бабло пилить?
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Да, "Победа" - не коммунистический деятель, это день окончательного усыновления нацизма Россией.
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А где Победа ? Фуйло сказал что сталагмитики сами всех победили .
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а шо?! все и вся уже порешали, дороги ок!))) -- и переименовіваем)
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но, я лично за "Брест-Литовский проспект" оно звучит!!!
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Правильно потому, что никакой победы на самом деле не было. СССР как был страной-убийцей, так им и остался после второй мировой, и более того, оккупировал половину Европы.
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победа была но только не кацапская..эти твари даже тут историю исказили...капитуляцию германии принимал американский офицер..
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Победила антигитлеровская коалиция, а не СССР.
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Да, был трамвай, с 5-й просеки на вокзал - 6-й, на Бесарабку - 23-й. В 71-м еще ездил. Да, еще и улица Туполева называлась Гостомельским шоссе.
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С детства, с 60-х годов помню это название: Брест-Литовский. Помню ещё как с Брест-Литовского на трамвае ехали на Пост Волынский, чтобы там сесть на электричку в Ирпень,
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При чем тут СССР? Миллионы украинцев положили жизни за эту Победу...
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....мокрая твоя душонка,не ты воевал а предки и улица в честь их победы !
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Победобесие в россии нивелировало и надругалось над подвигом дедов .
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Ни за Пабеду, а за подельника Гитлера Сралена и его шизофреническую политику.Если бы Украина не была оккупирована СССР, то сегодня была другой и не потеряла миллионы людей.
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так и миллионы решают как будет называться улица,а не кпсс или еще какое-то говно
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А до этого в двух голодомаорах в 1933 и 1937...
Но у нас нет "проспекта Голодомора"...
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Когда победим рашистов, тогда и будем называть: "Победы над рашизмом"
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Це десь недалеко від КПІ.Здається воєнторг.Там зараз купа бутіків.
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Я ЗА возвращение старого, исторического названия: Брест-Литовский.
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Надо именем Бандеры. А все это москальские названия.
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У нас в Киеве уже *есть* проспект Степана Андреевича Бандеры. Вместо "мАцковский прАспект". Чем я очень, очень доволен!!!

Вам что-то не нравится??? Занимайтесь названием улиц в *своём* городе!
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Бандеры много не бывает. Или вы не патриот?
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Поработает лакмусом что правильно переименовывают
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Победы над кем, если ВОВ так там не победа ,а массовые убийства людей Даже ваш любимый Сралин не праздновал День памяти по погибшим да но не победа почему ж победители живут в 100 раз хуже побежденных
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Пустышки-игрушки для детей.И чем " Перемога" плохое название ? Переименовывать не экономику подымать и мозгами соображать.Ко всему прочему это еще и затратно.Считаю,что все не связанное с комуняками,может еще повременить.А изображать бурную деятельность - езжайте в израиль.
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А чо Брест Литовське, як на мене Вашингтон московське більш актуальне.
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Мой дед всегда называл, как звучало в его молодости: "Брест-Литовское шоссе".
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це не так давно було, коли воно так називалося....
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Победы...По минному полю с кирпичом в руках на «Пилу Гитлера» бежать.
День скорби над погибшими, а не победы.
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Теперь все в Украине должно быть имени Бандеры. Потому что ко всему остальному, так или иначе, причастны москали.
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Жду не дождусь, когда у тебя на родине много путена будет. Начиная с мавзолея
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На сколько я помню, старое название "Площади Победы" - "Галицкая площадь", а в народе ту местность называли "Евбаз"-(еврейский базар)...
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А площадь Победы - это ЕВБАЗ (Еврейский базар).
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За ту Победу погибли около 5 000 000 украинцев - бойцов Красной Армии. Реально они победили, потому что считали, что нужно побеждать, что советская власть лучше германской или американской. Это их реальный выбор в тех условиях, ими же тяжко оплаченный и этот выбор их наследники должны уважать. Сейчас воевать с памятниками ВОВ все равно, что гадить на кладбище, "патриоты", которые этим занимаются, лучше бы на могилках своих родственников упражнялись испражняться.
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A skoljko pogibli v Afganskoi - mozjet tozje scjitali, cjto nado pobezjdatj itd.......
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Таким образом счет убитых украинцев 8млн - 5 млн в пользу Сталина .
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Vot jesli bi, uspeli bi kakraz k 9 maiju - to eto bi sovkovim vatanam po zjivomu vrezali.
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Это не историческое, а предпоследнее, тем более, по их же логике такое же коммунистическое, ибо присвоено во времена Хрущева-Брежнева. И где же тогда раскоммуниздивание? И где же логика в таком случае? а кроме того, кому мешает пр. Победы? или Украина не участвовала в победе над Гитлером? Вообщем, нечем заняться, особенно как раз накануне 8-9 мая!!!
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