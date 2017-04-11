 Киевсовет планирует вернуть проспекту Победы в Киеве историческое название

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в проекте решения Киевсовета.
"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", - говорится в документе.
Сейчас документ находится на рассмотрении двух комиссий.
Отметим, проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, он назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах - Брест-Литовский проспект. Его же конечная часть осталась под прежним названием. Нынешнее название проспект носит с 1985 года.
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Просто отличная новость 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Вроде же "Победа" - не коммунистический деятель...или просто чинуши придумали, как на этих переименованиях бюджетное бабло пилить?
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Но у нас нет "проспекта Голодомора"...
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Вам что-то не нравится??? Занимайтесь названием улиц в *своём* городе!
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День скорби над погибшими, а не победы.
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