EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  493  10
Все про:алкоголь (1496) армия (7633) дисциплина (43) военнослужащие (3518) демобилизация (111)

 Проблема со злоупотреблением алкоголем в армии была в 2014-2016 годах: она снизилась после демобилизации, - Военная служба правопорядка

Военная служба правопорядка Министерства обороны заявляет, что проблема со злоупотреблением алкоголем военными была в 2014-2016 годах.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Эта проблема была в 2014, 2015, 2016 годах. Проблема с алкоголем снизилась после увольнения мобилизованных (демобилизации)",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние дисциплины военнослужащих по сравнению с периодом начала АТО улучшилось, - Военная служба правопорядка

По его словам, сейчас со злоупотреблением алкоголем эффективно борются, особенно в зоне АТО.

Он сообщил, что если военным поставляют алкогольные напитки, то служба правопорядка сразу же реагирует совместно с Государственной фискальной службой и полицией, изымая продукцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны инициирует введение новых воинских званий
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мне вообще не понятно... мобилизованых там по ходу уже нет. набирают только контрактников. как можна опускаться до такого с подписаным контрактом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Группа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО http://censor.net.ua/video_news/435826/gruppa_voennoslujaschih_sso_vch_v2492_zayavila_o_narushenii_svoih_prav_komandovaniem_vch_i_ne_vypolnenii
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиздят !!! Контрачи в основном бухаши и шакалье штабное !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
как началось - так и закончилось Витя.
согнали, сняли ролик и разогнали по домам.
совок это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откосившие один хрен хуже. Те хоть пошли, а те сбежали.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблема со злоупотреблением алкоголем в армии была в 2014-2016 годах: она снизилась после демобилизации, - Военная служба правопорядка
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти