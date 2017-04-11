 Проблема со злоупотреблением алкоголем в армии была в 2014-2016 годах: она снизилась после демобилизации, - Военная служба правопорядка

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Эта проблема была в 2014, 2015, 2016 годах. Проблема с алкоголем снизилась после увольнения мобилизованных (демобилизации)",- сказал он.
По его словам, сейчас со злоупотреблением алкоголем эффективно борются, особенно в зоне АТО.
Он сообщил, что если военным поставляют алкогольные напитки, то служба правопорядка сразу же реагирует совместно с Государственной фискальной службой и полицией, изымая продукцию.
493 10
Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам "откосить" от армии, - полиция. ФОТОрепортаж(17)
Военнослужащий 59 мотопехотной бригады Юрий Безъязычный умер от ран в реанимации Запорожской областной больницы(40)
Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО(166)
700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО, - замгенсека Геттемюллер(13)
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии(0)
Налоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов. ФОТОрепортаж(5)
С военным врачом Богданом Ризаничем, погибшим в зоне АТО, простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
согнали, сняли ролик и разогнали по домам.
совок это.
Ответить
Тупо демонстрация.
Ответить
Ответить
Ответить