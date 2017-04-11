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Все про:отставка (2288) ФГИ (468) Билоус (38)

 Глава ФГИ Билоус о своей отставке: "Решение - мое, прошу не впутывать туда политику"

Сейчас идут консультации относительно нескольких кандидатур приемников Билоуса на должности председателя Фонда государственного имущества.

Председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус прокомментировал решение о своей отставке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"На самом деле, моя миссия как профессионала-инвестбанкира в этом органе завершена, и я вижу себя дальше с точки зрения личностного развития. Это не значит, что я уйду из инвестиционного бизнеса. Просто все, что я мог сделать на данном этапе - сделано. Это абсолютно сознательное решение. Никакой политики в этом нет. Совпадения с другими событиями - это просто совпадения, на которые никто не рассчитывал. Решение - мое, прошу не впутывать туда политику", - заявил он.

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Отвечая на вопрос о вероятной кандидатуре своего преемника, Билоус отметил, что сейчас идут консультации по нескольким кандидатам.

При этом он назвал оптимальным решением назначение на эту должность ранее работавшего в фонде специалиста, так как она требует определенных профессиональных навыков и уровня ориентации в украинском политическом пространстве.

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Побежали крысы с тонущей чоколЯды,не хотят в клетке сидеть пожизненно,надеются свалить с Украины чем быстрее и где то заныкаться чтобы не нашли,слишком много знают
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