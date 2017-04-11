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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (4974) реформы (2554)

 Минобороны: В 2017 году ожидается создание военной полиции

Военная служба правопорядка Министерства обороны ожидает реформирования в военную полицию в текущем году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун.

"Мы надеемся, что в 2017 году будет принято решение о создании военной полиции. Мы видим желание народных депутатов принять такой закон", - сказал он.

По его словам, на данный момент законопроект находится на стадии анализа в Министерстве юстиции.

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Пішли наХер з поліціями СВИНОШЛЕПЕРИ .



Досить ЗА НАШ рахунок множити силові структури .


ПРШ ПНХ
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В чому проблема? Військова поліція-нормальне явище.Треба просто реформувати сиситему МВС,а не істерити.
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"Минобороны: В 2017 году ожидается создание военной полиции"
А НА КАКОМ МЕСЯЦЕ???
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А они и так работают в паре, с мусорами..................
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А главой воен.полиции Захарченко и будет полный гешевтный з@ебись!
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До речі - що до Захарченка (колишнього глави МВС) - він й досі не позбавлений звання Генерала Армії МВС !!!
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Ушлепки! Лучше бы квартиры дали всем воякам, которые беспробудно стоят на очереди по 20-25 лет.
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этих полусовковых портянок гнать в окопы лугандона надо а не квартиры давать
чтоб кровью смыли то что просрали за 25 лет
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И не забудьте Гильйотину для корупционеров! от Барыги и до председателя сельсовета...............
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Шо ще одна поліція, та скільки-ж можна? В мене краща ідея - одному копу видавати посвідчення податкової поліції, кримінальної поліції, ветеринарної поліції, антикорупційної поліції, військової поліції, ну одним словом всіх поліцій які ще придумають, а коп при потребі буде показувати потрібне посвідчення - во настояща рехворма получиццо. А чуть не забув ще з прокуратурою і судами те саме зробити і тоді нам ПОВНА РЕХВОРМА вийде.
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Можно подробнее о их миссии?Обычная полиция для устрашения и охраны народных избранников от народа.Военная полиция , для охраны от воюющих воинов, которые угрожают вернуться и разобраться с ворюгами?
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У гітлерівців був такий підрозділ, називався жандармерія. Тепер і у нас буде.
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да, да
полиция - єто самое главное во время АТО
будем надеяться что они первими пойдут в бой
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Більше зради в коментарях,ще більше.
Зараз зрадоботи відбомбометаються,можна бути коментити та читати.
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