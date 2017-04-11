"Минобороны: В 2017 году ожидается создание военной полиции"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун.
"Мы надеемся, что в 2017 году будет принято решение о создании военной полиции. Мы видим желание народных депутатов принять такой закон", - сказал он.
По его словам, на данный момент законопроект находится на стадии анализа в Министерстве юстиции.
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Досить ЗА НАШ рахунок множити силові структури .
ПРШ ПНХ
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А НА КАКОМ МЕСЯЦЕ???
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чтоб кровью смыли то что просрали за 25 лет
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полиция - єто самое главное во время АТО
будем надеяться что они первими пойдут в бой
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Зараз зрадоботи відбомбометаються,можна бути коментити та читати.
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