 Состояние дисциплины военнослужащих по сравнению с периодом начала АТО улучшилось, - Военная служба правопорядка

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в текущем году на 23% уменьшилось количество происшествий и преступлений, а также на 37% сократилось количество небоевых бесповоротных потерь.
На данный момент, 700 военных службы правопорядка привлечены к проведению АТО.
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ну в общем все как при совке
красят бордюрчики, вскапивают землю, строятся через каждие 2 часа и носят бумажки
ни у кого оружия нет
и єто боевая часть
чему они могут научиться, крася заборчики, сами понимаете
потом приедут в АТО и будут в а#уе
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