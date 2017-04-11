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Все про:армия (7633) дисциплина (43) военнослужащие (3518) Антитеррористическая операция (16436)

 Состояние дисциплины военнослужащих по сравнению с периодом начала АТО улучшилось, - Военная служба правопорядка

Военная служба правопорядка Вооруженных сил заявляет, что состояние правопорядка и военной дисциплины в армии по сравнению с периодом начала антитеррористической операции (АТО) улучшилось.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в текущем году на 23% уменьшилось количество происшествий и преступлений, а также на 37% сократилось количество небоевых бесповоротных потерь.

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На данный момент, 700 военных службы правопорядка привлечены к проведению АТО.
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Дисциплина может бытть только когда доверяешь военначальнику и лидеру. Доверяет ли солдат и тем и другим ? - Бред. Пусть сынков с курортов вызовут.
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вчера заехал в одну часть
ну в общем все как при совке

красят бордюрчики, вскапивают землю, строятся через каждие 2 часа и носят бумажки
ни у кого оружия нет
и єто боевая часть
чему они могут научиться, крася заборчики, сами понимаете

потом приедут в АТО и будут в а#уе
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Мобилизированых больше нет ... вот и уменьшилось на чуток ... хлама в армии достаточно которых гнать в шею надо... в армии по призыву не служил но был мобилизирован, хотя мог легко уйти от мобилизации, потому как годен при военном положении , а пошел в 2015 г . и был просто в шоке от контрастов людей... все в кучу мотивация разбавилась пофигизмом некоторых офицеров .. аватары о них отдельно ... но были и откровенные уголовники и цацкайся с этим бредом ... ВСП борзые придурки не брезгующие пошарить в карманах аватара!!! и много много военного дебилизма, вот с этим всем приходилось жить, отдыхать и выезжать на боевые !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние дисциплины военнослужащих по сравнению с периодом начала АТО улучшилось, - Военная служба правопорядка
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