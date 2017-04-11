 "Мы не знаем, чем руководствовалась комиссия", - Кремль о выводах экспертов Польши о возможном взрыве на борту самолета Качиньского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.
"Нет, мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выводы польской комиссии.
Самолет президента Польши разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров. Все они погибли.
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Смоленская катастрофа: самолет начал распадаться еще в воздухе, - комиссия по расследованию(61)
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НАТО не намерено принимать в свой состав Украину.
Такое мнение высказал член-корреспондент Королевского института международных отношений (Chattam House) Джеймс Шерр.
По его словам, дискуссии о том, что Украина может получить гарантии безопасности от НАТО являются фальшивкой: "У Украины нет никакой возможности вступить в НАТО или что-то, подобное НАТО, пока продолжается конфликт с Россией".
Он подчеркнул, что ни при каких условиях 28 стран-членов НАТО не согласятся дать гарантии безопасности Украине, как это было в случае с Латвией.
"Такова политическая реальность, и Украине надо это принять. Фокусироваться нужно на повышении эффективности поддержки НАТО и союзниками украинских Вооруженных сил", - говорит Шерр.
По словам эксперта, речь не идет главным образом о предоставлении летального вооружения, а имеется в виду полная поддержка в сфере обороны. Главная цель - увеличить обороноспособность ВСУ. В частности, чтобы ВСУ могли вести комбинированные военные маневры, что является сильной стороной России: "Это сферы, где практическая помощь и практическая политическая поддержка - это вещи, в которых Украина нуждается больше всего. Если у Украины будут эти вещи и также если она сделает то, что нужно сделать в своих собственных интересах в середине страны, тогда я не верю, что Россия сможет победить".
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кацапо-боты как один начали нести бред "о пробирках", как только расейским хим.оружием траванули сирийских детей.
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Стенограмма выступления Пауэла
www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/transcripts/powelltext_020503.html
Бактериологическая атака на конгресс
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks
текст резолюции СБ ООН 1441 за 2002-й год:
"Ирак не предоставил точной, полной, окончательной и всеобъемлющей информации, как требовалось
резолюцией 687 (1991), обо всех аспектах его программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет дальностью свыше 150 км и о всех запасах такого оружия, его компонентах и производственных объектах и местоположениях, а также всех других ядерных программ, в том числе тех, которые, по его утверждению, осуществляются в целях, не связанных с материалами, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия" ¶
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 7 мин.7 минут назад
В Крыму 517 мини-отелей оккупанты отключили от воды и канализации из-за якобы выявленных нарушений.На очереди + 1500 http://fresh.org.ua/novosti/131251/v-krymu-poltysyachi-mini-oteley-otklyucheny-ot-kommunikatsiy_2017-04-11 …
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Источник разведки Германии указал на то, что на борту самолета произошел взрыв или даже два, и что эти взрывы были результатом спецоперации ФСБ. Существует также много улик, подтверждающих, что на борту Президента Польши действительно произошли взрывы.
Взрывчатое вещество (тротил) осталось на заклепках от обшивки борта в берцовых костях части вскрытых тел.
Имеется заключение комплексной международной экспертизы ведущих ученых мира, вывод которой - самолет уничтожил взрыв, а не «смоленская березка». Авторы экспертизы готовы выступить в любом суде.
Москвитяне не отдают обломки борта, которые есть собственностью Польши и поставили условие - признание польской стороной результатов гебистских фальсификаций.
Доказано также, что судебно-медицинское исследование останков погибших содержит фальсификации.
На месте будущего крушения лайнера Президента Польши Лехи Качиньского УЖЕ НАХОДИЛИСЬ вооруженные «зеленые человечки», которые получили задание ДОБИТЬ оставшихся в живых пассажиров самолета, если таковые окажутся.
На видеоролике, помещенном в Интернете https://www.youtube.com/watch?v=eQOHCHjZey8 , хорошо слышны пистолетные выстрелы российской расстрельной команды и просьба на польском языке мужчины в белой рубашке: «Nie zabijaj mnie» (Не убивай меня!).
До приезда пожарной машины все оставшиеся в живых члены Правительства и экипаж самолета были расстреляны.
Аналогичным образом, российские православные «офицеры» растянувшись цепью, убивали из пистолетов и автоматов в Иловайском котле тяжелораненых украинских воинов. Когда перегрелись стволы, отрезали головы штыком.
Поэтому Кремль долго не отдавал родственникам погибших тела польских мучеников, и для этого была серьезная причина. Московским патологоанатомам нужно было извлечь пули из трупов и тщательно скрыть признаки насильственной смерти от огнестрельных ранений. Фрагменты разбившегося самолета также до сих пор не переданы польской стороне. «Черный ящик» россияне выдали польской стороне, но при исследовании он оказался с другого самолета.
Православные россияне даже не скрывают того факта, что крушение воздушного лайнера Президента Польши, дело рук спецслужб РФ. Обычно нормальные люди в таких случаях скорбят и выражают соболезнования близким и родственникам погибших, а жители Великого Улуса радуются и ликуют по поводу смоленской трагедии.
Ниже рецензия православного россиянина на трагедию под Смоленском.
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
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что же их могло насторожить...
то ли то, что обломки самолета паРаша не отдает...
то ли то, что при эксгумации в гробах обнаружили мясной микс из поляков и свинособак неизвестного происхождения...
не понятно...
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