EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия, За рубежом
  2118  49
Все про:авиакатастрофа (1049) Качиньский (306) Кремль (458) Песков (672) самолет (2137) Смоленск (84)

 "Мы не знаем, чем руководствовалась комиссия", - Кремль о выводах экспертов Польши о возможном взрыве на борту самолета Качиньского

В Кремле не знают, на чем основаны выводы польской правительственной комиссии о взрыве на борту Ту-154 президента Польши Леха Качиньского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

"Нет, мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выводы польской комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смоленская катастрофа: самолет начал распадаться еще в воздухе, - комиссия по расследованию

Самолет президента Польши разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров. Все они погибли.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эххх.. не успел Дональд порадовать жизни в Твери...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кокоцапы как всегда дураками прикидываются..............эта не мы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настамнет, мынезнаем, мынепричем. Классика свинособак
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
​Это все фальшивка: на Западе жестко высказались по поводу перспективы членства Украины в НАТО

НАТО не намерено принимать в свой состав Украину.
Такое мнение высказал член-корреспондент Королевского института международных отношений (Chattam House) Джеймс Шерр.
По его словам, дискуссии о том, что Украина может получить гарантии безопасности от НАТО являются фальшивкой: "У Украины нет никакой возможности вступить в НАТО или что-то, подобное НАТО, пока продолжается конфликт с Россией".
Он подчеркнул, что ни при каких условиях 28 стран-членов НАТО не согласятся дать гарантии безопасности Украине, как это было в случае с Латвией.
"Такова политическая реальность, и Украине надо это принять. Фокусироваться нужно на повышении эффективности поддержки НАТО и союзниками украинских Вооруженных сил", - говорит Шерр.
По словам эксперта, речь не идет главным образом о предоставлении летального вооружения, а имеется в виду полная поддержка в сфере обороны. Главная цель - увеличить обороноспособность ВСУ. В частности, чтобы ВСУ могли вести комбинированные военные маневры, что является сильной стороной России: "Это сферы, где практическая помощь и практическая политическая поддержка - это вещи, в которых Украина нуждается больше всего. Если у Украины будут эти вещи и также если она сделает то, что нужно сделать в своих собственных интересах в середине страны, тогда я не верю, что Россия сможет победить".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Члены корреспонденты также бывают членами. В особенности на дотациях хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато весь мир не знает, но догадывается, почему Кремль до сих пор не вернул Польше остатки самолета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В отличае от рашки,Запад руководствуется исключительно фактами и разумом. Не тягаться вам с ними.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да уж, помним мы пробирки Колина Пауэлла перед вторжением США в Ирак. Потом сами же признались, что сфальсифицировали хим оружие Саддама Хусейна. Не удивлюсь, что и в Идлибе всё фейк.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вопрос не корректен. Каждый президент за своё государство. Есть политика или дружественная или нет, которая в основном опирается на экономику. На текущий момент, США поддерживают ИГИЛ , а значит терроризм, что в свою очередь заставляет РФ поддерживать Асада, дабы не дать распространение ИГИЛ к своим границам (Казахстан, Узбекистан и т.д)
 показать весь комментарий
Ответить
 
тогда к чему была такая откровенная радость по поводу избрания трампа? аплодисменты в думе? или трамп начал поддерживать ИГИЛ 3 дня назад?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Костя , какая может быть причина у нормальной страны 7 лет не отдавать остатки польского самолета полякам ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего по этому поводу не могу тебе ответить. Информация только в Российских СМИ, а это игра в одни ворота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
читай внимательно о пробирках, и НЕ повторяй бред с рашаТВ...
кацапо-боты как один начали нести бред "о пробирках", как только расейским хим.оружием траванули сирийских детей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в ольгивно их разводят в пробирках. Клонируют сперму саддама хусаиновича
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Леонид, не будь таким категоричным и НЕ повторяй бред с некоторых Украинских сайтов

Стенограмма выступления Пауэла
www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/transcripts/powelltext_020503.html

Бактериологическая атака на конгресс
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks

текст резолюции СБ ООН 1441 за 2002-й год:
"Ирак не предоставил точной, полной, окончательной и всеобъемлющей информации, как требовалось
резолюцией 687 (1991), обо всех аспектах его программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет дальностью свыше 150 км и о всех запасах такого оружия, его компонентах и производственных объектах и местоположениях, а также всех других ядерных программ, в том числе тех, которые, по его утверждению, осуществляются в целях, не связанных с материалами, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия"
 показать весь комментарий
Ответить
 
За пробирки молчало бы,а то сейчас олимпиаду вспомним .
 показать весь комментарий
Ответить
 
руководствовались чем угодно только не методичками от хуйла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорящая писька с усами никогда ничего не знает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что значить демократия и желание наживы,не надо было раслаблятся,пока кацапстан не изолирован от сообщества
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да это отчевидно было с самого начала - Русские убили поляков это ясно как Божий день ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меня тогда сильно удивила реакция Польши. как они могли быть настолько инертными? Каким бы ни было отношение к правительству, но следовало понимать, что это преступление россии против всего государства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Письков-Навкин исполнил очередную арию. Исполнил, как всегда, фальшиво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"чем руководствовалась комиссия" -- и что им не понятно? Образованные люди руководствуются наукой, которой в раше и нету в последние сотню лет. Ибо умных людей истребили, а на генофонде дебилов, убийц далеко не уедешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор как будто персональный сайт Пескова. Скоро Бутусов будет писать в каком часу он сходил по малой нужде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
поздно, его уже ранее обвинили в гройсманофилии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Родная говень.

КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 7 мин.7 минут назад
В Крыму 517 мини-отелей оккупанты отключили от воды и канализации из-за якобы выявленных нарушений.На очереди + 1500 http://fresh.org.ua/novosti/131251/v-krymu-poltysyachi-mini-oteley-otklyucheny-ot-kommunikatsiy_2017-04-11 …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Существует рабочая версия, что польский лайнер с правительственной делегацией российские спецслужбы взорвали под Смоленском над землей на высоте приблизительно около 900 метров при заходе самолета на посадку. Предполагают, что взрывчатку спецслужбы РФ могли заложить задолго до катастрофы, во время ремонта президентского борта в России. Корпус польского самолета при взрыве разорвало на тысячи фрагментов. Если бы пилот ошибся и выбрал неправильную глиссаду, коснувшись корпусом или крылом верхушек деревьев, то в таком случае самолет, изготовленный из мягкого пластичного металла - алюминия, не разорвался бы, а деформировался. В крайнем случае, разломился бы пополам.

Источник разведки Германии указал на то, что на борту самолета произошел взрыв или даже два, и что эти взрывы были результатом спецоперации ФСБ. Существует также много улик, подтверждающих, что на борту Президента Польши действительно произошли взрывы.
Взрывчатое вещество (тротил) осталось на заклепках от обшивки борта в берцовых костях части вскрытых тел.
Имеется заключение комплексной международной экспертизы ведущих ученых мира, вывод которой - самолет уничтожил взрыв, а не «смоленская березка». Авторы экспертизы готовы выступить в любом суде.
Москвитяне не отдают обломки борта, которые есть собственностью Польши и поставили условие - признание польской стороной результатов гебистских фальсификаций.
Доказано также, что судебно-медицинское исследование останков погибших содержит фальсификации.
На месте будущего крушения лайнера Президента Польши Лехи Качиньского УЖЕ НАХОДИЛИСЬ вооруженные «зеленые человечки», которые получили задание ДОБИТЬ оставшихся в живых пассажиров самолета, если таковые окажутся.
На видеоролике, помещенном в Интернете https://www.youtube.com/watch?v=eQOHCHjZey8 , хорошо слышны пистолетные выстрелы российской расстрельной команды и просьба на польском языке мужчины в белой рубашке: «Nie zabijaj mnie» (Не убивай меня!).
До приезда пожарной машины все оставшиеся в живых члены Правительства и экипаж самолета были расстреляны.
Аналогичным образом, российские православные «офицеры» растянувшись цепью, убивали из пистолетов и автоматов в Иловайском котле тяжелораненых украинских воинов. Когда перегрелись стволы, отрезали головы штыком.
Поэтому Кремль долго не отдавал родственникам погибших тела польских мучеников, и для этого была серьезная причина. Московским патологоанатомам нужно было извлечь пули из трупов и тщательно скрыть признаки насильственной смерти от огнестрельных ранений. Фрагменты разбившегося самолета также до сих пор не переданы польской стороне. «Черный ящик» россияне выдали польской стороне, но при исследовании он оказался с другого самолета.
Православные россияне даже не скрывают того факта, что крушение воздушного лайнера Президента Польши, дело рук спецслужб РФ. Обычно нормальные люди в таких случаях скорбят и выражают соболезнования близким и родственникам погибших, а жители Великого Улуса радуются и ликуют по поводу смоленской трагедии.
Ниже рецензия православного россиянина на трагедию под Смоленском.
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не понято...
что же их могло насторожить...
то ли то, что обломки самолета паРаша не отдает...
то ли то, что при эксгумации в гробах обнаружили мясной микс из поляков и свинособак неизвестного происхождения...
не понятно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из Мацквы про самолёты упавшие, вообще, правды никогда не говорят. Ни про свои упавшие, ни про чужие сбитые. Такая,вот, "принципиальная позиция"...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мы не знаем, чем руководствовалась комиссия", - Кремль о выводах экспертов Польши о возможном взрыве на борту самолета Качиньского
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти