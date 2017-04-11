"Гройсман: "Я абсолютно, полностью независим от кого-либо""

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.
На вопрос о том, как часто он встречается с олигархами, Гройсман сказал: "Время от времени я встречаюсь со всеми людьми, в том числе и с ними... Это не часто".
"Откровенно говоря, специальных разговоров относительно каких-то вещей не происходит", - заверил он.
При этом премьер подчеркнул, что он абсолютно независим. "Точно могу вам сказать - ни от кого я не завишу. Я абсолютно, полностью независим от кого-либо", - сказал глава правительства.
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"СЛУГА НАРОДА".........
ЗАТО ПРАВДА!
ХОТЯ..............................."ПЭТРО" ВВАЖАЕ ШО НЕ "НЕЗАВИСИМ"...А "НЕВМЕНЯЕМ" (раз такое "мелет")...
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В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист).
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
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Скромный наш вундеркинд - еще одна его чеснота!
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А оно уже вошло в раж.
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Мариночка, записи в журналах будут, и курсовые будут, и дипломные наместе.... Сейчас уже всё давно на мази.
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Было бы желание.
кстати, кроличий диссер уже обозначили ка фуфло и плагиат
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"Отец - Борис Исаакович Гройсман (род. 22 августа 1946 года), основатель и генеральный директор частного вещевого рынка «Юность» в г. Винница"
и дальше:
"В старших классах, в возрасте 14 лет, начал трудовую деятельность, работая слесарем на МП «Школьник»."
Еврей с напильником это то же самое что и еврей с лопатой. Все слышали, но никто не видел)).
Если что, то 14 лет - это 7й класс в десятилетке.
Дальше веселее:
"В августе 1994 года в возрасте 16 лет стал коммерческим директором частного малого предприятия «ОКО», а в ноябре этого же 1994 года - стал коммерческим директором вещевого рынка «Юность» в г. Винница (ЧП «Юность»)".
"В 1994-2005 годы Гройсман работал на руководящих должностях в коммерческих структурах"
и в это же время многократный коммерческий директор:
"В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция»"
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ученик маупа... бездарь...
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как пройти в библиотеку? (с)
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Возможно не врет
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Сегодня международный йудэн-день чи шо?
Кстати, нацистам на флаги евреи красиво вписались именно по итогам их "эффективной" дестельности а-ля Гройсман в течении 20-х годов. Очень евреев немцы "полюбили" за эту "эффективность".
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Последнее время в Кабинете министров Украины творится что-то неладное: то министры подают заявления об уходе с должности, то забирают их обратно. В Верховной Раде нардепы кричат о необходимости отправить все правительство в отставку во главе с Арсением Яценюком, но большинство из них ничего для этого не делает. Председателем парламента на сегодняшний день является Владимир Гройсман. На этот пост его вынесло на волне революции в Украине и похоже на то, что все его прошлые «подвиги» эта волна тоже смыла. Или же на них просто закрыли глаза. Как же так получилось, что человек, вся семья которого имеет сомнительное прошлое, сумел подняться так высоко?
«Юное дарование и его предки»
Родился Владимир Гройсман в январе 1978 года в городе Винница. Будучи школьником-девятиклассником (14 лет) пошел работать слесарем на предприятие «Школьник». И уже к своему шестнадцатилетию его назначили коммерческим директором (!) на предприятии «ОКО». Через пару месяцев он возглавил (1994 год) еще одно частное предприятие «Юность» (одноименное с названием рынка в Виннице). Воистину феноменальный ребенок, сразу после школы получивший право подписи в приказах и контрактах. Очевидно, что искать причину таких «кадровых» решений следует в родне Владимира Гройсмана. Его отец Борис Гройсман, будучи заботливым родителем, вовсю постарался для сына. На первое место работы сына устроил именно он, более того, он был главой предприятия «Школьник». Кроме этого, предприятие «Юность», в котором Владимир Борисович работал коммерческим директором, тоже создал Гройсман-старший. Копнув глубже, стало понятно, откуда же семейство Гройсманов взяло «стартовый капитал». Оказалось, что его дедом является Исаак Гройсман, известный в Виннице пособник большевиков. До начала войны он работал фотографом, а значит, у него были фотографии всей «элиты» Винницы (тогда фотографии себе могли позволить только они). Отдав эти фотографии чекисту Тарнагодскому, он получил право не платить налоги и свободно передвигаться по захваченному городу. Воспользовавшись ситуацией, он организовал успешный бизнес, обслуживая интересы большевиков. За свои труды он даже получил несколько квартир. Все бы ничего, но вот тот факт, что из-за его фотографий было расстреляно более половины интеллигенции Винницы сегодня весьма тщательно скрывают, удаляя исторические сводки из просторов сети.
«Политический путь»
Где и кем работал Гройсман с 1995 и по 2002 год точно неизвестно. Сам он говорит, что занимал руководящие посты в нескольких коммерческих структурах, но детальнее, очевидно, говорить боится. В официальной биографии указано, что он получил высшее юридическое образование в Межрегиональной академии управления персоналом в 2003 году, причем учился он там всего три года, это весьма странно, с учетом того, что в Украине высшее образование можно получить минимум за четыре года.
Владимир Гройсман
Политическую карьеру Владимир Гройсман начал в 2002 году. Будучи 24-летним бизнесменом без политического опыта, он победил на выборах в Винницкий городской совет, став самым молодым депутатом горсовета в истории Винницы. Гигантский карьерный прыжок Владимир Борисович сделал в 2005 году. Попав в состав блока «Наша Украина», он был избран на пост секретаря Винницкого городского совета. По стечению обстоятельств, через несколько дней он стал исполняющим обязанности городского главы Винницы, а в марте 2006 года и вовсе - побеждает на выборах в мэры, становясь полноправным «хозяином» города. Примерно в это же время Гройсман переписал предприятия и компании, принадлежащие ему, на близких родственников, в частности большая часть его бизнеса оформлена на его отца Бориса Гройсмана. В 2010 году Гройсман-младший был переизбран на пост мэра Винницы, набрав почти 78% голосов.
За время работы на посту мэра Винницы Владимир Борисович успел вляпаться в ряд громких скандалов. Среди прочего, его обвиняли в непотизме (кумовстве) и вредоносном пособничестве коррупции. Одним из таких эпизодов называют передачу Гройсманом земельной территории города общей площадью в 3400 кв. м. под строительство торгового центра «Магигранд» его отцу Борису Гройсману. Также его обвиняют в закупке «списанных» швейцарских трамваев 1952 года выпуска для использования на маршрутах в Виннице.
Согласно данным источника в правоохранительных органов, Владимир Борисович умудрялся воровать практически во всех сферах, за которые брался, начиная с выдачи лицензий маршрутчикам и заканчивая озеленением улиц. Особое внимание стоит уделить воровству на асфальтировании города. В то время Гройсману принадлежало несколько асфальтных заводов, и он, желая заработать заказывал услуги в своих же фирмах. Перекачивая деньги из местного бюджета Винницы в свои карманы, он был готов асфальтировать одни и те же места по несколько раз, лишь бы «срубить» больше денег.
Отец Владимира Борис Гройсман еще с 90-их годов является приближенным к действующему президенту Петру Порошенко. Этот факт объясняет то, что именно с подачи Петра Алексеевича Гройсмана-младшего пригласили в Кабмин после революционных событий в Украине. Причем назначили его сразу же на пост вице-премьер-министра регионального развития и ЖКХ Украины (конец февраля 2014 года). Вообще кадровые решения Порошенко вызывают все больше и больше вопросов. Ведь получается так, что он усадил в кресло вице-премьера человека, который во время активной фазы «революции достоинства» выступал отнюдь не против свержения режима «семьи» Януковича.
Мэра Винницы Владимира Гройсмана освистали за поддержку Виктора Януковича
Кредит для «Юности»
В октябре 2007 года компания «Юность», по документам принадлежащая Борису Гройсману, взяла у банка «Кредитпромбанк» кредит в размере $10,8 млн. Эти средства должны были использоваться на строительство торгового центра «Магигранд». Примечательно, что адресом нового ТЦ стало место, где ранее находился рынок «Юность», основанный в 1994 году Гройсманом-старшим. Управление этого рынка курировал Гройсман-младший вплоть до его избрания мэром Винницы. Этот кредит был взят на 2 года, однако с приходом сроков выплаты (октябрь 2009 года) оказалось, что большинство денег выделенных на строительство бесследно исчезли. Возвращать кредит попросту никто и не собирался. Гройсманы по тихому «свалили» из фирмы «Юность», выйдя из состава учредителей. После этого Винницкий хозяйственный суд принял решение о банкротстве фирмы «Юность» (уже не принадлежащей Гройсману). И проблема выплаты кредита упала на плечи государства. Поговаривают, что судьи за принятие «правильного» решения получили кругленькую сумму в размере $50 тыс.
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В прошлом Владимир Гройсман совместно с его отцом Борисом провернули немало «темных» дел. Контролируя бизнес-процессы в Виннице, они заработали при помощи махинаций миллионы гривен. Страшно подумать, сколько же Гройсман-младший может заработать, используя свое нынешнее положение в Верховной Раде. Очевидно, что он работает в одной команде с президентом. Ведь еще его отец Борис имел с Петром Алексеевичем общие дела в прошлом. Подтверждением того, что он выступает на стороне нашего олигархического президента является и тот факт, что сын Петра Порошенко Алексей был избран народным депутатом по одному из округов Винницкой области, которые в последние года, фактически, находились под контролем «клана» Гройсманов и их приближенных. А пока в СМИ ходят слухи, что Гройсман может стать следующим премьер-министром Украины, правоохранительные органы даже не чешутся, чтобы наказать Бориса Владимировича и членов его семьи за старые «грехи».
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