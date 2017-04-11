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 Политика Украины
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Все про:компенсации (195) оккупация (6812) Гройсман (2787) Донбасс (14034)

 России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман

Российская Федерация выплатит компенсацию Украине за оккупацию Донбасса и Крыма, как в свое время это вынуждена была сделать Германия по итогам Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", уверенность в этом выразил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве.

"Это не только оккупированная часть Донбасса, но и Крым. Когда россияне зашли и фактически все то, что принадлежит украинским гражданам, в один момент украли для собственных нужд. Понимаю, что это (возвращение земель, недр, предприятий Украине. - Ред) не будет завтра, но я точно знаю, что как Германия выплачивала пострадавшим странам, так и Россия будет выплачивать Украине, и всем другим странам, которым наносит вред", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет требовать компенсацию от России после победы в суде ООН, - замглавы Минюста Севостьянова
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даже по парашаТВ говорили - "каждому украинцу по два раба и распятый мальчик!"
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Два раба и клаптик земли.
Заберу Камчатку. По карте клаптик небольшой.
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Да ладно, с какого хрена они должны будут, если Украина под эгидой Порошенко даже не ввела военного положения и использует юридический статус АТО, что означает внутренний конфликт.

Доказать, что Россия спонсор терроризма допустим получится ну и что с того? Разрушения на Донбассе в таком случае это все равно внутренний конфликт.

Дело о кредите Януковича 3 млрд. Украина уже проиграла в Лондонском суде. Суд не принял аргументы об оккупации АР Крым и войны в связи с тем, что эта война не признана в первую очередь самой Украиной.
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По боргу Януковича ще буде апеляція. Там ще нічого не зрозуміло.
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ой не смішіть мої капці.
там все вже зрозуміло, але заявити про це зараз зрадник ПЄТЯ просто не може, тому й тягне час апеляціями, перекладаючи проблему наступному президенту.
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"России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман"

А НАШО ВОНА "ПОЗДНО"?
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народ Крыма и Донбасса свидогыдных сограждан накуй послал
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Що це за народи такі? Чи для таких як ти з народу вулиці члєніна кожний будинок це якийсь окремий народ?
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Ими разве что чернозем удобрять. А так ненать.
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шо бы получить репарации нада пабедить. вдуйте хероям через шо-нибудь боевой дух и плотно заткните а то быстро выходит
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Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник осуществил очередной разведывательный полет вблизи побережья Крыма, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168852 и позывным PS106, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя.
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Так глубоко, как в этот день, кацапским ПВОшникам, еще не приходилось закапывать С-400...
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Краще раніше-не відмовлюся від рабів.
Щось Грося сьогодні розтриндівся-але всі його висловлювання якісь недолугі.Не відчувається іскри.
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поверь, даже рабы они хреновые, руки то от .опы растут.
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Везде Гройсман!!! Пора уже вводить новую Должность в Кабмине Шоу-Премьер или Медиа Премьер.
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Лучше рано, чем поздно. Вон сбербанк из Украины сбережения вывез - сколько лет не могут вернуть? Уже старики по умирали, у которых там были деньги, и не одна с..ка из президентов вопрос не решила. А ведь это рашка обворовала народ Украины.
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Грося весь во влажных мечтах.Дурень,своей экономикой займись!
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В Турции сегодня вновь мощный взрыв. Вчера в мордоре заявили о том, что они рассматривают вариант отмены чартерных туристических рейсов в Турцию.
Совпадений быть не может.
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и вернуть Крым, Кубань, Брянщину, Белгородщину и часть Тюменьских месторождений, принудительно заселенных украинцами.
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Что- то много сегодня на Цензоре Гройсмана это не спроста!!!!
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"цензор" превращается в личный "фейсбук" гройсмана! все новости гройсман, гройсман...
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Грося , як завжди набрехав - компенсації , від РФії ніхто не вимагає !
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Гибридная война: в РФ рассказали о новой стратегии Путина по Украине

Российский политолог Лилия Шевцова считает, что РФ ищет смену тактики в отношении Украины, поскольку наша страна перестала быть мобилизующим фактором для жителей России.
Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.
Шевцова отметила, что россияне не хотят воевать с Украиной, поскольку 63% населения РФ хочет дружеских отношений с нашей страной.
"Россияне больше не готовы жертвовать собой ради экспансии в Украине. И Кремль это понимает", - сказала политолог.
По ее словам, Кремль хочет отвлечь внимание мирового сообщества от Украины. РФ пыталась сделать при помощи Сирии, но это не удалось, и теперь Москва ищет новые тактики в отношении Киева, поскольку "такой Донбасс в Украину обратно не засунешь".
"Скорее всего, Кремль теперь делает в Донбассе смешанную модель "Приднестровье+Абхазия", - говорит Шевцова.
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Може в рашці це і спацює-типу вчора фашисти ,а сьогодні "братский народ",але тут,в Україні,принаймні допоки я живий-кацап буде хуйлом,катом і мразотою.
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Что может угрожать США в Сирии? Война с Россией
"Когда госсекретарь Рекс Тиллерсон приедет в Москву на этой неделе, темой номер один станет Сирия - и ставки не могут быть выше. Если администрация Трампа и Кремль не смогут прийти к согласию по Сирии, это может задать двум ядерным державам опасную траекторию на конфронтацию", - пишет экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Джо Байдена Колин Кэл в статье для The Washington Post.
Автор напоминает, что в пятницу утром США нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе в Сирии, в ответ на применение режимом Асада химического оружия двумя днями ранее. Кремль назвал атаку "актом агрессии", а премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил, что удары поставили США и Россию "на грань военного столкновения". В то же время российская армия приостановила работу "горячей линии", целью которой является предотвращение инцидентов между американскими и российскими силами в Сирии, говорится в статье.
Кэл отмечает, что некоторые союзники США в регионе, такие как Турция, назвали удары "недостаточными" и призвали к более мощным действиям. И "ястребы" в Конгрессе, такие как сенаторы Джон Маккейн и Марко Рубио, призывают Трампа предоставить сирийским оппозиционным группировкам оружие, ввести бесполетную зону и нанести новые удары, чтобы заставить Россию и Асада согласиться на политическое урегулирование конфликта.
"Если США пойдут по этому пути, то перспективы военной конфронтации с Москвой реальны. На основных военных базах в Сирии размещены несколько тысяч российских военнослужащих. Москва также разместила в Сирии одни из самых совершенных в мире систем ПВО, и российские самолеты патрулируют сирийское небо", - говорится в статье. Таким образом, масштабная американская кампания несет в себе большой риск гибели российских военнослужащих на местах, рассуждает автор. "То же относится и к бесполетной зоне, которая, скорее всего, потребовала бы нанести удары по сирийским и российским системам ПВО и могла бы привести к инцидентам в воздухе между российскими и американскими самолетами", - отмечает Кэл.
"По данным новостных репортажей, перед нанесением ударов Трамп был ознакомлен с вариантами ответных мер против Асада. Одной из них было нанесение "нейтрализующих ударов" по десяткам сирийских аэродромов и объектов с целью лишить Асада способности использовать ВВС для новых химических атак", - пишет эксперт, напоминая, что аналогичный вариант предлагался на рассмотрение президенту Обаме в 2013 году.
"По настоянию министра обороны Джима Мэттиса и советника по национальной безопасности Г. Р. Макмастера Трамп отказался от этого варианта в пользу удара крылатых ракет по единственной авиабазе. По сообщениям, этот вариант был сочтен пропорциональным и с гораздо меньшей вероятностью грозящим гибелью российским солдатам", - говорится в статье.
"В этом контексте опасность просчета реальна. Сирийский диктатор (возможно, подталкиваемый Россией или Ираном) может попытаться снова испытать Трампа, надеясь доказать, что президент - "бумажный тигр". И Трамп, поставивший свою личную репутацию на то, что он сохранит твердую позицию, может оказаться психологически или политически вынужденным ответить, несмотря на весьма реальные риски того, что это может привести к прямому военному столкновению с Россией", - предполагает Кэл.
Перед тем, как Тиллерсон приедет в Москву для встреч в среду, администрации стоит более точно и последовательно сформулировать, каковы цели США в Сирии, считает автор, отмечая противоречивость сигналов, поступающих от различных ее представителей.
Каким бы ни было решение администрации, ее подход должен сочетать в себе отчетливые военные сигналы с мерами по снижению риска, рассуждает он. "Учитывая жизненно важные интересы России в Сирии, Москва вряд ли позитивно отреагирует на ультиматумы и максималистскую позицию США. Если администрация не найдет способа дать Кремлю возможность выйти из конфликта, сохранив лицо, то столкновение гораздо более вероятно, чем мирное урегулирование", - говорится в статье.
"В конце концов, увязнуть в сирийской трясине - довольно плохой вариант. Третья мировая война намного хуже", - заключает Кэл.
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/04/09/what-could-go-wrong-for-the-u-s-in-syria-war-with-russia/?utm_term=.17e46775e27e
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У США кроме Сирии и проблем с мордором есть как минимум ещё две: внутренний конфликт между партиями и Президентом и Северная Корея. И с точки зрения стратегических перспектив, еще не понятно, какое направление более важное. Северная Корея не текущем этапе США навредить не может, но если там начнётся война, то она точно зацепит Южную Корею и Японию. А это посерьёзней будет, чем конфликт в Сирии для всего мира.

Подобные аналитические статьи должны быть разносторонними и учитывать разные векторы развития ситуаций.
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Хороший анализ ситуации. Взвешенный, без шапкозакидательства и пропаганды. Это подтверждает, что ракетный удар был лишь единоразовой политической акцией для поднятия репутации Трампа. Все было сделано так, чтобы поднять как можно больше шумихи, но нанести как можно меньший урон Асаду. И не дай бог зацепить что-то российское. Короче, дальше все останется, как и было. Асад и РФ будут потихоньку поддушивать ИГИЛ в Сирии. Все стороны конфликта работают дальше.
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вже ніхто в світі шокоригам не вірить, будуть тепер просити в орди... заодно і вбитих українців пробачать пуйлу
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Такое было при совке когда какую газету не возьми одни и те же новости и лица, как то много уже стало отдельных людей в новостях!!!
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Что-то нигдЕ в новостях не видно - вечра в Северодонецке вата напала на акцию единения или что-то такое.
Бегали с триколорами, истерили в духе "путинввиди!"
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Схоже це на заговорилки для народу... Повернем лярди януковоща! Ура! ура, ура, ура. Росія вернем Крим! Ура, ура ура! Росія виплатить компенсацію! Ага-ага-ага... Проведем рехформи! Угу- угу-угу. Будете жить як в Польщі! Круто аж писець!
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России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3830STARSHINAZAPASA

Журнал Аркадия Бабченко

Пытки и месть

России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3830starshinazapasa
April 11th, 11:26

Аркадий, хотели бы Вы отомстить людям, которые издевались над Вами в армии? Что бы Вы сделали, если бы встретили их на улице? Побороли ли Вы чувство мести, если да, то как?

Какой хороший вопрос. Спасибо. Примерно лет пять после демобилизации это было моей фобией. Отомстить. Саид, самое садистское и ублюдочное существо из всех моих дедов, трус, бомж, и алкоголик, который именно наслаждался моими избиениями, во время одного из самых жестких, когда они чуть не прострелили мне кисть и выбили мной окно, но мне повезло, и я упал не наружу, а внутрь, на пол в сортире, и, валяясь в собственной кровавой юшке, смотрел, как он стряхивает пепел мне на лицо и предлагает меня опустить, а рядом лежал осколок стекла в виде лезвия полуметровой длины, и я зажал его в рукаве, и лежал с этим лезвием, и смотрел ему в глаза, снизу вверх, и он ушел...
В общем, Саид был бродягой и рассказывал, что часто бывает в Москве, на Абельмановской, в "Закарпатских узорах". Это известный в девяностых бандитский ресторан. С вечными перестрелками и взрывами гранат. А я жил там рядом. У меня школа в соседнем дворе.
И каждый день, возвращаясь домой, я искал его глазами в толпе. Каждый божий день. Лет пять. Ходил вокруг ресторана. Ждал на остановке. Смотрел в соседних дворах. Курил. И опять шел смотреть...
Слава Богу, не нашел. А то только сейчас бы из тюрьмы вышел. И вся жизнь из-за этого говна была бы наперекосяк.
Убил бы, да. Не задумываясь. И не просто убил. Забил бы. Ногами.

Да, я искал их. На "Одноклассниках". Через однополчан. Через знакомых. Долго искал. Годами.
А потом... Потом я их нашел. Саида - нет, но многих - нашел.
Но к тому времени была еще одна война. А потом и еще одна. И еще. И "Новая Газета". И убийства друзей, товарищей и коллег. И репрессии. И посадки. И Центр "Э". И Кадыров. И Крымнаш. И травля. И сошедшая с ума на мании величия имперская шовинистическая страна, устроившая в братском когда-то государстве бойню на десять тысяч смертей.
Знаете, как сказал однажды кто-то из иностранных узников сталинских концлагерей: "Зло было настолько масштабно, что нивелировало саму идею мести". Некому теперь мстить. Их слишком много. Их миллионы.
Ну, да. Нашел. Они почти все как один, дураки, еще со смайликами:"О, привет. Рад тебя видеть! Как ты?" И вправду что ли, считают, что мы были друзьями-однополчанами. Наверное, думали, что я сейчас с ними в пьяных соплях "Батяня-комбат" буду петь и тельник на груди от воспоминаний рвать... Привет. Жизнь нормально. А помнишь, как ты пиздил меня в каптерке в Моздоке, сука?
Они почему-то каждый раз очень удивлялись этому вопросу.
Ну, обматерил, получил бан в ответ, на этом и разошлись.
Если бы я встретил сейчас Саида... Не знаю. Может, и сломал бы, наверное, челюсть. Но, скорее всего, просто прошел бы мимо. Если он жив, то он сейчас разваливающийся безвозрастный бомж, наркоман и алкоголик, живущий по тюрьмам, дуркам и канализациям. У меня дочь. Семья. Профессия. Работа.
Я стал тем, кем стал я. В том числе и из-за того, что было в моей жизни. Он - стал тем, кем стал он.
Зачем он мне?
Жизнь и так сама все расставила по своим местам.
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Как интересно. А можно еще про Гройсмана, а то последних 8 как то маловато.
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так и будет.Будет рашка должна Украине как земля колхозам(всю жизнь)На одного Украинца два раба-каца
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Сколько можно вести разведку, пора уже бiмбануть
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Гною перевели разговоры западных политиков.И этот дурачок все повторяет за ними.
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Рано или поздно? Скорей всего будет уже поздно.
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Держи карман шире.)
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Крым принадлежит жителям Крыма, а не галычанским свиньям.
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Но жителям Крыма никогда не принадлежали отжатые отделения Првиатбанка, отжатые помещения центральных органов власти, отжатые корабли украинского флота...
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Вашему любимцу Бене-вору сказали что все компенсируют. Чего вашему жулику еще надо.
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А причем тут Беня? Меня больше интересуют корабли и недвижимость.

Референдум кагбэ не затрагивал вопросы имущества.
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Корабли тоже принадлежат галычанским свиньям? А они море-то когда-нибудь видели?
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А, ну и нефтевые вышки, купленные не за деньги крымчан, а за деньги всех украинцев...
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ну да. А жители Крыма - граждане Украины.
Всё верно: Крым - это Украина.
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Може закладемо в бюджет 2018 репарації від рашки? Ви хоч у яника конфіскуйте діячі х
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опять украинцы с вечной мечтой, что им кто-то даст денег затак
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Интересно, великие рыхорматоры и сам выдатный юрист Додик Гройсман подали иск на рашку в международные суды? С какой формулировкой и на какую сумму? Или просто ля-ля про очевидные вещи?
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Платить могут только платежеспособные страны. А после долгих лет санкций и скорее всего ядреной войны платить будет некому. Единственный вариант при котором Россия будет платить по счетам - это приход к власти демократического правительства, что возможно только после майдана в России, а российским кремлеботам бежать как Януковичу уже будет некуда и власть свою они без боя не отдадут. И простая логика подсказывает, что затягивание гаек в гражданском обществе России уже началось. И следующим шагом будет развязывание внешней агрессии для консолидации общества перед внешним врагом. И первой жертвой в ряду внешних врагов является конечно же Украина. Так что следует ожидать полномасштабного вторжения, и это будет или в этом году или в следующем и нас, судя по риторике Запада защищать будут только нотами протеста, никто из стран НАТО в эту бойню не ввяжется, до тех пор пока Путин не истощит свои войска на завоевание Украины, ну а потом ослабленную Россию победят с минимальными потерями. Мы к сожалению выполняем роль разменной монеты в этой большой игре. "Героям слава" конечно же скажут и памятников наставят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссии рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман
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