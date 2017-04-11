"России рано или поздно придется выплатить Украине компенсацию, - Гройсман"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", уверенность в этом выразил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве.
"Это не только оккупированная часть Донбасса, но и Крым. Когда россияне зашли и фактически все то, что принадлежит украинским гражданам, в один момент украли для собственных нужд. Понимаю, что это (возвращение земель, недр, предприятий Украине. - Ред) не будет завтра, но я точно знаю, что как Германия выплачивала пострадавшим странам, так и Россия будет выплачивать Украине, и всем другим странам, которым наносит вред", - сказал Гройсман.
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Заберу Камчатку. По карте клаптик небольшой.
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Доказать, что Россия спонсор терроризма допустим получится ну и что с того? Разрушения на Донбассе в таком случае это все равно внутренний конфликт.
Дело о кредите Януковича 3 млрд. Украина уже проиграла в Лондонском суде. Суд не принял аргументы об оккупации АР Крым и войны в связи с тем, что эта война не признана в первую очередь самой Украиной.
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там все вже зрозуміло, але заявити про це зараз зрадник ПЄТЯ просто не може, тому й тягне час апеляціями, перекладаючи проблему наступному президенту.
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А НАШО ВОНА "ПОЗДНО"?
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Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник осуществил очередной разведывательный полет вблизи побережья Крыма, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их информации, самолет с бортовым номером 168852 и позывным PS106, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя.
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Щось Грося сьогодні розтриндівся-але всі його висловлювання якісь недолугі.Не відчувається іскри.
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Совпадений быть не может.
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Российский политолог Лилия Шевцова считает, что РФ ищет смену тактики в отношении Украины, поскольку наша страна перестала быть мобилизующим фактором для жителей России.
Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.
Шевцова отметила, что россияне не хотят воевать с Украиной, поскольку 63% населения РФ хочет дружеских отношений с нашей страной.
"Россияне больше не готовы жертвовать собой ради экспансии в Украине. И Кремль это понимает", - сказала политолог.
По ее словам, Кремль хочет отвлечь внимание мирового сообщества от Украины. РФ пыталась сделать при помощи Сирии, но это не удалось, и теперь Москва ищет новые тактики в отношении Киева, поскольку "такой Донбасс в Украину обратно не засунешь".
"Скорее всего, Кремль теперь делает в Донбассе смешанную модель "Приднестровье+Абхазия", - говорит Шевцова.
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"Когда госсекретарь Рекс Тиллерсон приедет в Москву на этой неделе, темой номер один станет Сирия - и ставки не могут быть выше. Если администрация Трампа и Кремль не смогут прийти к согласию по Сирии, это может задать двум ядерным державам опасную траекторию на конфронтацию", - пишет экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Джо Байдена Колин Кэл в статье для The Washington Post.
Автор напоминает, что в пятницу утром США нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе в Сирии, в ответ на применение режимом Асада химического оружия двумя днями ранее. Кремль назвал атаку "актом агрессии", а премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил, что удары поставили США и Россию "на грань военного столкновения". В то же время российская армия приостановила работу "горячей линии", целью которой является предотвращение инцидентов между американскими и российскими силами в Сирии, говорится в статье.
Кэл отмечает, что некоторые союзники США в регионе, такие как Турция, назвали удары "недостаточными" и призвали к более мощным действиям. И "ястребы" в Конгрессе, такие как сенаторы Джон Маккейн и Марко Рубио, призывают Трампа предоставить сирийским оппозиционным группировкам оружие, ввести бесполетную зону и нанести новые удары, чтобы заставить Россию и Асада согласиться на политическое урегулирование конфликта.
"Если США пойдут по этому пути, то перспективы военной конфронтации с Москвой реальны. На основных военных базах в Сирии размещены несколько тысяч российских военнослужащих. Москва также разместила в Сирии одни из самых совершенных в мире систем ПВО, и российские самолеты патрулируют сирийское небо", - говорится в статье. Таким образом, масштабная американская кампания несет в себе большой риск гибели российских военнослужащих на местах, рассуждает автор. "То же относится и к бесполетной зоне, которая, скорее всего, потребовала бы нанести удары по сирийским и российским системам ПВО и могла бы привести к инцидентам в воздухе между российскими и американскими самолетами", - отмечает Кэл.
"По данным новостных репортажей, перед нанесением ударов Трамп был ознакомлен с вариантами ответных мер против Асада. Одной из них было нанесение "нейтрализующих ударов" по десяткам сирийских аэродромов и объектов с целью лишить Асада способности использовать ВВС для новых химических атак", - пишет эксперт, напоминая, что аналогичный вариант предлагался на рассмотрение президенту Обаме в 2013 году.
"По настоянию министра обороны Джима Мэттиса и советника по национальной безопасности Г. Р. Макмастера Трамп отказался от этого варианта в пользу удара крылатых ракет по единственной авиабазе. По сообщениям, этот вариант был сочтен пропорциональным и с гораздо меньшей вероятностью грозящим гибелью российским солдатам", - говорится в статье.
"В этом контексте опасность просчета реальна. Сирийский диктатор (возможно, подталкиваемый Россией или Ираном) может попытаться снова испытать Трампа, надеясь доказать, что президент - "бумажный тигр". И Трамп, поставивший свою личную репутацию на то, что он сохранит твердую позицию, может оказаться психологически или политически вынужденным ответить, несмотря на весьма реальные риски того, что это может привести к прямому военному столкновению с Россией", - предполагает Кэл.
Перед тем, как Тиллерсон приедет в Москву для встреч в среду, администрации стоит более точно и последовательно сформулировать, каковы цели США в Сирии, считает автор, отмечая противоречивость сигналов, поступающих от различных ее представителей.
Каким бы ни было решение администрации, ее подход должен сочетать в себе отчетливые военные сигналы с мерами по снижению риска, рассуждает он. "Учитывая жизненно важные интересы России в Сирии, Москва вряд ли позитивно отреагирует на ультиматумы и максималистскую позицию США. Если администрация не найдет способа дать Кремлю возможность выйти из конфликта, сохранив лицо, то столкновение гораздо более вероятно, чем мирное урегулирование", - говорится в статье.
"В конце концов, увязнуть в сирийской трясине - довольно плохой вариант. Третья мировая война намного хуже", - заключает Кэл.
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/04/09/what-could-go-wrong-for-the-u-s-in-syria-war-with-russia/?utm_term=.17e46775e27e
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Подобные аналитические статьи должны быть разносторонними и учитывать разные векторы развития ситуаций.
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Бегали с триколорами, истерили в духе "путинввиди!"
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Журнал Аркадия Бабченко
Пытки и месть
starshinazapasa
April 11th, 11:26
Аркадий, хотели бы Вы отомстить людям, которые издевались над Вами в армии? Что бы Вы сделали, если бы встретили их на улице? Побороли ли Вы чувство мести, если да, то как?
Какой хороший вопрос. Спасибо. Примерно лет пять после демобилизации это было моей фобией. Отомстить. Саид, самое садистское и ублюдочное существо из всех моих дедов, трус, бомж, и алкоголик, который именно наслаждался моими избиениями, во время одного из самых жестких, когда они чуть не прострелили мне кисть и выбили мной окно, но мне повезло, и я упал не наружу, а внутрь, на пол в сортире, и, валяясь в собственной кровавой юшке, смотрел, как он стряхивает пепел мне на лицо и предлагает меня опустить, а рядом лежал осколок стекла в виде лезвия полуметровой длины, и я зажал его в рукаве, и лежал с этим лезвием, и смотрел ему в глаза, снизу вверх, и он ушел...
В общем, Саид был бродягой и рассказывал, что часто бывает в Москве, на Абельмановской, в "Закарпатских узорах". Это известный в девяностых бандитский ресторан. С вечными перестрелками и взрывами гранат. А я жил там рядом. У меня школа в соседнем дворе.
И каждый день, возвращаясь домой, я искал его глазами в толпе. Каждый божий день. Лет пять. Ходил вокруг ресторана. Ждал на остановке. Смотрел в соседних дворах. Курил. И опять шел смотреть...
Слава Богу, не нашел. А то только сейчас бы из тюрьмы вышел. И вся жизнь из-за этого говна была бы наперекосяк.
Убил бы, да. Не задумываясь. И не просто убил. Забил бы. Ногами.
Да, я искал их. На "Одноклассниках". Через однополчан. Через знакомых. Долго искал. Годами.
А потом... Потом я их нашел. Саида - нет, но многих - нашел.
Но к тому времени была еще одна война. А потом и еще одна. И еще. И "Новая Газета". И убийства друзей, товарищей и коллег. И репрессии. И посадки. И Центр "Э". И Кадыров. И Крымнаш. И травля. И сошедшая с ума на мании величия имперская шовинистическая страна, устроившая в братском когда-то государстве бойню на десять тысяч смертей.
Знаете, как сказал однажды кто-то из иностранных узников сталинских концлагерей: "Зло было настолько масштабно, что нивелировало саму идею мести". Некому теперь мстить. Их слишком много. Их миллионы.
Ну, да. Нашел. Они почти все как один, дураки, еще со смайликами:"О, привет. Рад тебя видеть! Как ты?" И вправду что ли, считают, что мы были друзьями-однополчанами. Наверное, думали, что я сейчас с ними в пьяных соплях "Батяня-комбат" буду петь и тельник на груди от воспоминаний рвать... Привет. Жизнь нормально. А помнишь, как ты пиздил меня в каптерке в Моздоке, сука?
Они почему-то каждый раз очень удивлялись этому вопросу.
Ну, обматерил, получил бан в ответ, на этом и разошлись.
Если бы я встретил сейчас Саида... Не знаю. Может, и сломал бы, наверное, челюсть. Но, скорее всего, просто прошел бы мимо. Если он жив, то он сейчас разваливающийся безвозрастный бомж, наркоман и алкоголик, живущий по тюрьмам, дуркам и канализациям. У меня дочь. Семья. Профессия. Работа.
Я стал тем, кем стал я. В том числе и из-за того, что было в моей жизни. Он - стал тем, кем стал он.
Зачем он мне?
Жизнь и так сама все расставила по своим местам.
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Референдум кагбэ не затрагивал вопросы имущества.
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Всё верно: Крым - это Украина.
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