"Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Безусловно, нам нужно закупать недостающий уголь в разных странах. Хочу подчеркнуть: я сторонник закупки в США, Австралии… - то есть, в других странах, а не у агрессора", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
"Пока еще постановления (о запрете импорта антрацита из России. - Ред.) нет, но полагаю, что для нас очень важно диверсифицировать и никоим образом не поставлять из Российской Федерации", - добавил премьер.
Премьер напомнил, что Украине удалось полностью отказаться от российского газа.
"501 день ни одной капли российского газа украинское государство не получает", - подчеркнул Гройсман.
Глава правительства отметил, что параллельно благодаря модернизации двух блоков Змиевской ТЭС в этом году по переводу их с антрацита на газовый уголь потребность в нем будет снижена. Он добавил, что такая же модернизация стоимостью 1 млрд грн будет осуществлена и на Трипольской ТЭС.
Премьер указал, что сокращение потребления антрацита будет также достигнуто за счет наращивания выработки электроэнергетики на АЭС и на гидроэлектростанциях.
Как сообщалось, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.
В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей украинский уголь начали отправлять в Россию.
Глава Минэнергоугля Игорь Насалик 23 марта заявил о намерении Кабмина запретить импорт угля из РФ.
"Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято", - сказал министр.
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А МЕСЯЦ НАЗАД???!!!
"ИГРАЛ-НЕ ВЫИГРАЛ?!"
"НЕ УГАДАЛ?"
"ТЕНДЕНЦИЮ.........................
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По-моему, справедливо!
Только вот вопрос, возьмут ли её там? Им она ЗДЕСЬ нужнее!
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Грося, как погода весной (проститутка) не постоянен.
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у матиусца разрешение спросил?...
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ТЫ, ГНОЙСМАН, СТОРОННИК РОТЕРДАМ +++
СУКА ПОЦАВСКАЯ...
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Но нужно свой уголь отвоевывать, у вонючей лыныдыры ,иначе так и будем по всему миру всю жизнь побираться!!!
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Штаб блокади торгівлі з окупантами shared Семен Семенченко's пряма трансляція відео.
17 год. ·
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ: ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
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гнойсман, а як тобі вугілля західної України ??? чи тільки після того як його викупить ахматов та педро офшорний?
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