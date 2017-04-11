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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10123) Россия (69854) энергетика (924) Гройсман (2787) уголь (651)

 Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора

Украина в условиях прекращения поставок антрацита с неконтролируемых территорий в зоне АТО сократит потребление этого энергетического угля и покроет его дефицит диверсифицированными импортными поставками, отказавшись от завоза такого угля из России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Безусловно, нам нужно закупать недостающий уголь в разных странах. Хочу подчеркнуть: я сторонник закупки в США, Австралии… - то есть, в других странах, а не у агрессора", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Пока еще постановления (о запрете импорта антрацита из России. - Ред.) нет, но полагаю, что для нас очень важно диверсифицировать и никоим образом не поставлять из Российской Федерации", - добавил премьер.

Премьер напомнил, что Украине удалось полностью отказаться от российского газа.

"501 день ни одной капли российского газа украинское государство не получает", - подчеркнул Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю в Украине четыре ТЭС остановили свою работу для экономии угля, - "Укрэнерго"

Глава правительства отметил, что параллельно благодаря модернизации двух блоков Змиевской ТЭС в этом году по переводу их с антрацита на газовый уголь потребность в нем будет снижена. Он добавил, что такая же модернизация стоимостью 1 млрд грн будет осуществлена и на Трипольской ТЭС.

Премьер указал, что сокращение потребления антрацита будет также достигнуто за счет наращивания выработки электроэнергетики на АЭС и на гидроэлектростанциях.

Как сообщалось, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что добываемый в шахтах на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей украинский уголь начали отправлять в Россию.

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик 23 марта заявил о намерении Кабмина запретить импорт угля из РФ.

"Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято", - сказал министр.
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Це якийсь пістець. В Польщі є закриті шахти з антрацитом, викуповуй їх і видобувай скільки хочеш, але ми будемо возити вугілля з США! Таке враження що уряд нам призначений путіним, щоб знищити Україну зсередини!
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Українці вже ніяк не дочекаються ахметівсько-порошенківського антрациту за ціною "Майамі +", "Сідней +" та "Щещосьінше +"...
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И 4 ТЭС уже остановили из-за дефицита антроцита.
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С тех пор, как до сих пор не переконструировали тэсы!
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"Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора"

А МЕСЯЦ НАЗАД???!!!
"ИГРАЛ-НЕ ВЫИГРАЛ?!"
"НЕ УГАДАЛ?"
"ТЕНДЕНЦИЮ.........................
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А нахрена нам так далеко закупать? Чего они упорото о Польше молчат?!
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А как же Павлоградуголь, Червоноградуголь?
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просчитайте экономическую рентабельность этих ТЭЦ в плоскости стоимость тонны угля- сколько квт-час вырабатывает такая ТЕЦ на марке угля А какова себестоимость с +НДС и стоимостью доставки ) выгодно ли есть ли хотя бы ноль) в балансе затраты прибыль если минус то может дешевле модернизировать на марку иного угля или вида топлива )опять же расчеты затраты окупаемость стоимость 1 квт-час и прибыль хотя бы ноль первые 5 лет) если нет может дешевле закрыть и разрушить может те деньги что пойдут на уголь просчитать с учетом кредита ЕБРР дешевле и выгодней построить 360-600 км. ЛЭП соединив Бурштынский энергостров и АЭС Хмельницкий и Ровно в одну сеть энергетики Украины с целью переброса в пиковые и полупиковые нагрузки мощностей энергетики...
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Ну да, ну да. Вот они специально эти ТЭСы воровали, что бы потом порезать. Это не завод. Тут у них интерес глубокий. За глотку весь народ держать. Не надо у упырей искать что то человеческое.
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А ещё он предложил обменять Тимошенко на "газовый долг".
По-моему, справедливо!
Только вот вопрос, возьмут ли её там? Им она ЗДЕСЬ нужнее!
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Вот это правильное решение.Отдать юльку за дог!Кто против?
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"Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора" - ну да, именно это теперь кошерно...
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Основная задача купить уголь за очень дорого
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Как только закончились премиальные от Ахметова!
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Ого, а, как же безальтернативность угля от Курощупа и Плотвы???
Грося, как погода весной (проститутка) не постоянен.
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Да везите откуда хотите, главное - чтоб Путин не напал и Ахметов не обиделся.
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Что то этого Гройсмана в последнее время сильно много. Наверное точно эту суку в Президенты готовят!!!
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Если за уголь из Донбасса можно было хривнями платить,то в США такие бумажки не ходят.
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tipicjno - nu net nu serjozno, tipicjno odnim sozdanijam, dazje i drugova otveta ne sledovalo ozjidatj
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После этой с позволения сказать т.н. пресс-конференции такое жуткое впечатление что он или полный ИДОТ или нас всех этот поц держит за лохов, второе более вернее.
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Да всем совершенно до лампочки до этого угля. Одни обещали что Украина в темноту погрузиться, рубаху рвали, дни называли, то 4 марта, то 9 будет апокалипсис, другие стратеги ванговали, что теперь ДНР/ЛНР развалятся, да плюс еще Россию за собой потянут, бла бла бла, в итоге нигде ничего и все нормально. Пустобрехи.
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Заметьте ни слова о переоборудовании тэц.И закупать он будет через транзитные счета.
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Ты новость задницей читал? Или только заголовок?
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Глава правительства отметил, что параллельно благодаря модернизации двух блоков Змиевской ТЭС в этом году по переводу их с антрацита на газовый уголь потребность в нем будет снижена. Он добавил, что такая же модернизация стоимостью 1 млрд грн будет осуществлена и на Трипольской ТЭС.Источник:http://censor.net.ua/n435850
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если не ошибаюсь эти ТЭС принадлежат Ахметову, за счет кого банкет? если за его то без проблем
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ЕБАНУТЬСЯ... А КАК ЖЕ БЛОКАДА? СЕМЕНЧЕНКО, ПАРАСЮК, СОБОЛЕВ???
у матиусца разрешение спросил?...
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Этот бы и с марса повёз бы, если б можно было. Его задача купить сейчас самый дорогой уголь в мире, чтобы всячески обосрать блокаду. Зарплаты шахтёров в США и Австралии самые высокие в мире отсюда и стоимость угля для Украины будет бешеная, что им всячески и надо протащить.
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Справедливости ради следует отметить, что зарплаты шахтёров не влияют прямо на стоимость угля. Больше влияние имеет способ добычи открытый или в шахтах и биржевые цены.
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Ты смотри как завыл. Раньше говорил, что "альтернативы донбасскому углю нет" и "мы вынуждены будем закупать уголь из России".
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Ещё бы ты Гройся не был сторонником закупки угля в США и Австралии,это же новая мулька будет Вашингтон + и Канберра+,это ж сколько бабла можна будет сКиздить?
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Чую - выборы скоро. Маланцы начали перекрашиваться.
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Тобто , як це "устаревшая" - Насалік вже заарештований ?
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ВОТ ЖЕ ПОЦ НЕ ПОДМЫТЫЙ...
ТЫ, ГНОЙСМАН, СТОРОННИК РОТЕРДАМ +++
СУКА ПОЦАВСКАЯ...
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А кто то вопил, что рашенскому углю альтернативы нет! Конечно, придумают очередное вротердам+
Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора - Цензор.НЕТ 9369
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Лишь бы не у украинских государственных шахт. Вопрос всего лишь в переводе механизма подачи угля в топку на другие сорта.
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А добывать у себя в огороде ????? НЕ пробовали ????? У нас есть и уголь и ГАЗ ! Дегенерат на дегенерате в этом Кабмине......
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Все правильно говорит Грося!Ни рубля вонючим рашистам!..)
Но нужно свой уголь отвоевывать, у вонючей лыныдыры ,иначе так и будем по всему миру всю жизнь побираться!!!
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Так никто и не сомневается, что покупать Вы будете чем дальше тем лучше (дороже), а уголек на самом деле будет идти с Лугандонии.
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Сколько тэс уже реконструировано под обычный уголь?
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Уля своего должно хватать, если провести модернизацию ТЭЦ, нужно еще перестать продавать электроэнергию через прокладки за рубеж, использовать максимально АЭС, вернуть энергосистему государству. а самое главное посадить всех премъеров-попередников ну и нынешнего впридачу. А то, что есть за что, мало кто сомневаэтся.
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А я сторонник за восемь часов модернизировать подачу топлива в теплогенератор и систему отвода залы, а потом использовать марки угля и газовые и коксующиеся, кроме сильно сернистых.
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А я сторонник позакрывать нахрен хоть все эти вонючки ТЭС,что только воздух портят и коррупцию на угле разводят. Открыть дорогу альтернативным энергогенерирующим установкам!
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Во хупца для гоїв , вчора кричав про безальтернативність вугілля від окупанта і колаборантів , сьогодні протилежне. Завтра знову буде навпаки , після завтра знову навпаки . Тут потенціал гнойсмана не вичерпаний. І не вичерпається. І чим швидше "пересічні" зрозуміють що риго-соєві їх просто ненавидять , знущаються з них , з їх дітей і батьків , тим краще , тому що після розуміння настає одуження.
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ти ба який патріот, а не давно нив що нема альтернативи вугіллю з отсоса...
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Врешь собака, только лишь месяц назад говорил, что у сепаратистов выгодно и нужно покупать уголь. Гнида лицемерная
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грося на кого ти работаешь? раньше тебе платил рижий,а кто теперь?
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Польский , чем плох ? Рядом же , а западноукраинский ? Опять мухлюют барыги...
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гнойсман сторонник всього що приносить горе Україні та українській нації........
гнойсман, а як тобі вугілля західної України ??? чи тільки після того як його викупить ахматов та педро офшорний?
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А хто відмовиться від кріпаків , якими є українці . І це 21 століття. Замість того щоб виборювати своє Право і Свободу Вибору , виборюєм чергового васала Орди. І щоразу Орда підсовує більш цинічнішого, брехливішого і жадібнішого. Кріпацтво і феодальні монополії , ось єдині вороги , яких потрібно знищити , щоб мати Незалежність. Інакше будем і далі ходити по колу , як і наступати на граблі.
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Интересно, этот Сказочник в школе географию учил? Или за народные деньги уголек можно и с Плутона возить.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора
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