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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10123) партия (389) Гройсман (2787)

 "Я пока этим не занимаюсь", - Гройсман о возможности возглавить политическую партию

Премьер-министр Владимир Гройсман в данный момент не занимается созданием политической силы и не намерен возглавлять политическую партию.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У экспертов много креативных мыслей. Они для того, чтобы поддержать интерес к себе выдают много гипотетических мнений. В принципе, это природный процесс, когда премьер возглавляет политическую силу. Но я пока этим не занимаюсь", - сказал он.
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Очень много Гройсмана в последнии дни. Никак "самый энергичный премьер за всю историю Украины" готовит что-то нехорошее для населения...
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Гройсман, явку с повинной пиши - откуда столько налички в матрасах и откуда у тёщи 700 тыщ мириканских денег на киевскую квартирку?
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Это читается между строк. что бабла достаточно не скрысил и за бугром ещё о поддержке не доковорился.
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новость за ноябрь 16го... долго что-то сепары тянут не иначе эстафету их поддержки передали пете.
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Забагат Гройсмана в новинах, зважаючи на його непотріб.
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Це вже передвиборча кампания розпочинається - гройсманівський тухєс такі речі задовго чує.
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Так, как при гройсмане, мы не жили никогда.Страшная мысль....но это так.О каких зростаннях он все время говорит непонятно,промышленности нет,аграрный сектор на грани полного уничтожения,аутсорса толком тоже нет никакого,все что есть-то все в руках врагов Украины.И пока будет так,у нас будут высоченные цены на все,образование и строительство будет в жопе и так далее.
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АХУЕЛ, ПОЦ.

бронируй жильё в Тель-Авиве...
ВОТ ПАДЛА ОН ЕЩЁ ТУТ СОБИРАЕТСЯ ЖИТЬ...!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я пока этим не занимаюсь", - Гройсман о возможности возглавить политическую партию
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