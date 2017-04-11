 "Я пока этим не занимаюсь", - Гройсман о возможности возглавить политическую партию

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
"У экспертов много креативных мыслей. Они для того, чтобы поддержать интерес к себе выдают много гипотетических мнений. В принципе, это природный процесс, когда премьер возглавляет политическую силу. Но я пока этим не занимаюсь", - сказал он.
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ВОТ ПАДЛА ОН ЕЩЁ ТУТ СОБИРАЕТСЯ ЖИТЬ...!
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