"Если Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.
"Что касается НБУ. Это компетенция Президента страны внести (кандидатуру) в случае отставки главы НБУ. Если Президент будет считать целесообразным спросить мое мнение, я всегда его выскажу совершенно открыто по той или иной кандидатуре, над которой он будет работать и будет думать, кого предлагать", - заявил Гройсман.
Ранее в Администрации президента заявили, что Порошенко направит в Раду представление на пост главы НБУ после согласования кандидатуры.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.
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ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ.
ШОБ УНИЧТОЖИТЬ НА КОРНЮ! ЭТОТ "ОЧАГ НАРОДНОГО НЕДОВОЛЬСТВИЯ"!
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Но этот перещеголял даже "кілю".
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