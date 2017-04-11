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 Политика Украины
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 Если Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов высказать свое мнение относительно преемника Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.

"Что касается НБУ. Это компетенция Президента страны внести (кандидатуру) в случае отставки главы НБУ. Если Президент будет считать целесообразным спросить мое мнение, я всегда его выскажу совершенно открыто по той или иной кандидатуре, над которой он будет работать и будет думать, кого предлагать", - заявил Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО

Ранее в Администрации президента заявили, что Порошенко направит в Раду представление на пост главы НБУ после согласования кандидатуры.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.
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А якщо НАБУ запитає на рахунок махінацій з курсом гривні і на рахунок рефінансування за відкати?
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пристрелите уже кто-нибудь эту гниду, его слишком много
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"Если Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман"
ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ.
ШОБ УНИЧТОЖИТЬ НА КОРНЮ! ЭТОТ "ОЧАГ НАРОДНОГО НЕДОВОЛЬСТВИЯ"!
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Гройсман, лучше подумай какой срок в Лукяновском СИЗО вашей подельнице Лерке назначат за махинации с рефинансированием и в конечном итоге укладке банков.
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А Приватбанк - это вообще ШЕДЕВР от ШОБЛЫ СКОТОВ.
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Не успеют. Сбежит за бугор, как пить дать.
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Не сбежит. Крыша - ГАРАНТ. Никто не тронет. Да и недвижимости столько настроили что будут здесь ПРОЗЯБАТЬ с выездами на острова.
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срока не будет, в худшем случае сама застрелится из ружа ногой...... как Семенюк....
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Короче, назрело время перемен. Надо продемонстрировать нации, что президент настроен решительно, гоняет бляТей, переставляет кровати и всячески заботится о том, чтобы жизнь «маленького украинца» становилась все безвизовей и безвизовей. Плюс надо будет сделать шоу, чтобы нация не напрягалась особо по поводу досрочных выборов. Да, парламентского большинства в Раде нет, но есть повод устроить веселую кадровую перестановку. Вариантов масса. Все бессмысленные, но, с...ка, такие веселые! Смотрите: Гонтарева уходит в отставку, на ее место предлагают какого-то об…банца из «Народного фронта». Коалиция крепнет. Спикера Парубия отправляют в отставку, а на его место вводят гея из фракции «радикалов» Ляшко. Большинство в Раде наливается новой, гейской силой. Гройсмана отправляют в отставку и делят должности двенадцати министров и вице-премьеров. Эрекция коалиции достигает своего предела! И тут Виктор Шокин восстанавливается на должности генерального прокурора, а Юра Луценко идет опохмеляться уже в кабинет Гройсмана! Класс? Конечно же! Эксперты бурно обсуждают кадровые перестановки, депутаты комментируют, волонтеры волонтерят, проститутки обслуживают, и все готовятся к шестидневным гуляниям по поводу окончательного введения безвизового режима. Оказывается, что досрочные парламентские выборы проводить не надо, Вальцман - молодец, а ЕС уже настойчиво хочет иметь нас своим членом. Но нам туда не надо, поскольку приоритеты поменялись: майдан стоял за членство в НАТО. И начинается всеобщий апофеоз счастья! Гонтарева в отставке, Гройсман в отставке, в Бердичеве погромы, офисы «Сбербанка» замурованы во всех городах Украины! Что еще надо для счастья? Да, благодаря деятельности «пятисот спартанцев» (так Гонтарева с тяжелого похмелья назвала команду Национального банка) денег нет, зато посмотрите, какая, б...ть, движуха идет. Кабмин переформатируют? Да! Шокин опять генпрокурор? Да! Луценко премьер? Хер его знает, но ведь может! Европа? Несомненно! Надо всеми возвышается мудрый Вальцман, который лично, не жалея своего традиционно мятого костюма, переставляет в поте лица кровати в борделе и лично тестирует новых государственных шлюх
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До последнего времени считал "кровосисю" самым тупым премьером.
Но этот перещеголял даже "кілю".
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Для безвизового передвижения в странах Евросоюза и Шенген понадобятся: 1. Биометрический паспорт; 2. Обратный билет; 3. Пассажирская страховка; 4. Бронь гостиницы или квартиры, а если планируете остаться у друзей или родственников/близких, их адрес, или справка, что они легально находятся в стране; 5. Выписка ваших счетов из банка; 6. Справка с работы о зарплате. Верните визы, сцуки!!
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ОЧЕНЬ смелый. НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ! Открыто понимаете ли выскажет.
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отакот прямо в глаза и рубану правду-матку наизнанку.
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Училка, учти - если директор спросит - я ему все скажу!!! - 1-й класс, вторая четверть - это когда ты уже разобрался, кто в школе хозяин!!! И эти люди правят страной!!!
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Спочатку поставить тебе в позицію "Z", а потім...може і щось спитає...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман
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