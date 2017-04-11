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 В результате обстрела Марьинки в собственном доме был ранен местный житель, - Нацполиция

В результате очередного обстрела боевиками Марьинки был ранен 38-летний житель города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, вчера в 18:50 начался обстрел города Марьинка. Работая в доме по улице Шевченко, 38-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Пострадавший прикрыл жену, благодаря чему она осталась невредимой.

Местный житель был доставлен в городскую больницу Курахово.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Группа полицейских постоянно находится в Марьинке и Красногоровке, чтобы оказывать всю необходимую помощь местным жителям.
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Наверно увлекся просмотром программы Киселя маасковского.
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