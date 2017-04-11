 "Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман

Об этом Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием. Это в голове не укладывается. Если бы мы говорили три года назад, кто бы мог такое подумать?", - сказал он.
Также Гройсман выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.
"Дурь тех, кто принимал решение, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс. Куда они это ведут? К Третьей мировой? Это путь в никуда. Мы это уже проходили в середине прошлого века. Поэтому все вернется назад", - уверен премьер.
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Не вірю.
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і може це обмовка)) за Форйдом!
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- А что думает министр науки ДНР?
- Я думают надуть жабу!
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Я так и подозревал. что они не натуральные.
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3 года тому назад уже были убитые в Крыму
и захват воинских частеи
Гройсман что то путает
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Пустоголовий.
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либо порвут в клочья, либо подложат под козлостан
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А скоко
людейбыдла токо и ждётсс....
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Новости Крымнаша. Выпуск #875 за 10.04.2017 «Америка не продаёт помидоры в россию. Что будут давить?» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/10/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-875-%d0%b7%d0%b0-10-04-2017-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8/ … ссылки в блоге
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Вчера Севастополь,Воронина нашли фонарик. Приехал наряд ппс упаковали в бронежилет ,ждут собаку эвакуировали всех прохожих новости курорта
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подохни, кацапский уродец, как твои быдлобраты 2-го мая !
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Страна рабов. Лолита под гимн россии встала на колени перед Мизулиной, подползла к ней и расцеловала. ВИДЕО >> https://www.youtube.com/watch?v=3iI5kQ6xMFY …
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Про це було відомо завжди. Тільки ідіотам, злодіям і колабораціоністам таке ніколи не спадало на думку. І цей дурбецало - прем'єр-міністр країни...
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В ведомстве отметили, что "своими смелыми действиями человек смог защитить не только собственный дом, но и спасти жизнь себе и родным".
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А взагалі вже задовбали ці новини від гройсмана- то він одне сказав, то інше ! Кому то цікаво ?
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Їх стільки що бере жах, їх гидко читати, але ми маємо це пам'ятати. Коли саме почалася деградація росіян не відомо, але історія зберегла факти їхніх злочинів. Добірку історичних дат та подій пропонують Патріоти України. 1093р. -…
http://vsviti.com.ua/ukraine/64007
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росийские и украинские евреи.
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