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 Политика Украины
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Все про:война (3130) Кабмин (10123) Крым (19462) Гройсман (2787) Донбасс (14034)

 "Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Крым и Донбасс вернуться под контроль Украины.

Об этом Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием. Это в голове не укладывается. Если бы мы говорили три года назад, кто бы мог такое подумать?", - сказал он.

Также Гройсман выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

"Дурь тех, кто принимал решение, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс. Куда они это ведут? К Третьей мировой? Это путь в никуда. Мы это уже проходили в середине прошлого века. Поэтому все вернется назад", - уверен премьер.

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Дебил только проснулся ? Война идёт третий год )))
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Держи вора!-кричит вор. Я самый , ох..о самый большой патриот! кричит сортирный пропагандон под испанским флажком, перепечатывающий сортирную газету ДНР Комитет спасения Украины.
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россияне как раз и не пошли.пошло кацапскоодынское гавно
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Раіссяни залишилися в дома,та роблять вигляд що нічого не відбулося.Це в кращому випадку-а більшість ще і в долоньки плескає,насолоджуючись "вяличием".
Не вірю.
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А это чтоб размежевать - это хорошие кацапоиды, а это плохие кацапоиды. А "хорошие" потом не без помощи продажного украинского правительства снова заведут многовековую пластинку - мыжебратья.
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хай хороших поховають у хороших могилах, а поганих - в поганих.
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В нас в самих у країні половина - або кацапоїди, завезені сюди в різний час, або зкацаплені хохли, які й без будь-яких стимулів почнуть верещати цю мантру: "рюськє та українці - браття навєк!" Хіба по Цензору не зрозуміло.
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Мдя, для всех украинцев убийство их соотечественников - это величайшая трагедия, а Гройсману - жаль...
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воно живе за іншими поняттями - гроші це все, так що тут дивного?!
і може це обмовка)) за Форйдом!
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Це ще щастя для Гройсмана що на нас пішло війною не НАТО, а то б він вже сидів в Гуантаноамо і давав покази!
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Якщо мені треба буде зображення для пояснення терміну "шмара" або "шмари"- я використаю саме це фото.
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недавно улыбнуло в "Лиге смеха":
- А что думает министр науки ДНР?
- Я думают надуть жабу!

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Бытовая химия.
Я так и подозревал. что они не натуральные.
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super, nu da i v bitovoj himije krasnij cvet ukazivajet na jadovitostj - budte vnimateljni
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Кацапы никогда не были нам братьями и даже близким народом.Самый близкий для украинцев народ - беларусы(литвины).
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Дэбилоид, русский язык я учил в школе, а сам я потомок Слобожанских казаков, фамилия казачья, а дедушка мой как по маме, и как по папе говорили на мове, потом начали уже завозит рабочих со всех уголков совка и русский язык искоренил украинский, но ничего страшного, вернем все на круги своя.На счёт украинского языка, то я чудово володію українською мовою і можу без проблем нею спілкуватися.
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Вот поэтому кацапы в недоумении, почему русскоязычные украинцы посылают их нах )))))
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Мне, например, очень жаль что этот МАУПовский недоносок появился вообще на белый свет!
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Вот-вот, а тут некоторые депутаты подают законопроекты о запрете абортов!
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Если бы мы говорили три года назад, кто бы мог такое подумать

---------------------
3 года тому назад уже были убитые в Крыму
и захват воинских частеи
Гройсман что то путает
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От мудак пустоголовий-неначе до відкритого зброїного нападу рашка не вела проти нас війну. Хай згадає скільки раз вводили всілякі заборони на українську продукцію,за якою ціною продавали газ ,тощо.А про ставлення рашки до України лише на протязі лише минулого сторіччя я взагалі мовчу.
Пустоголовий.
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а чого гнойман, не посочувствовал не извинился перед кацапстаном?
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мммда!!! Что то у чувака с башкой ни того.Если бы мне кто то сказал что он будетпремьером я бы не поверил...
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Да в голове как раз у этого ПЕРСОНАЖА для себя полный порядок. Пока на донбассе уничтожают ПАТРИОТОВ, это ПЕРСОНАЖ как и вся ШОБЛА делают ГЕШЕФТ..... МРАЗИ
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Не исповедимы пути . Так планида стала. С продавца китайских трусов в премьеры!
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с сегодняшним правительством у Украины два варианта
либо порвут в клочья, либо подложат под козлостан
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Не ходіть кацапи в Україну, тут живе кацапська смерть.(с)
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гнойсман,а влада то расіі та України однієї національності та крові .......................
....................................
......................
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как они любят трендеть о том, что не касается их обязаностей
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"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман.

А скоко людей быдла токо и ждётсс....
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Я- ни разу не был в Виннице... Теперь- жалею. Можэ я бы его понял? А так- не получается. Всегда хотел посетить Ставку фюрера "Вервольф"... не посетил... Жаль, повторюсь.
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Ему "ЖАЛЬ" (он "не возмущён", его не терзает праведный гнев)! Дебил! Он "не поверил бы ещё ...", не знание истории московской орды и невежество не освобождает от ответственности нести бремя и расплачиваться за собственный идиотизм!
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Там в Винице все такие идиоты или только эти хитрожопые (с пейсами)?
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Он, что, и в правду полагает, в то, что х*йло вдруг одумается и вернёт Крым, компенсирует анексию и публично попросит прощения, или, что крымчанам позволят откатить назад свай референдум, а все, как один, россияне дружно скажут нам: "Крымваш"? Или он просто думает обо всяких там "Ротердам+" и о своих прибылях в прочих теневых схемах. Я вообще не знаю,- хоть кто-нибудь ему верит???
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а если б немцы, узбеки или пакистан напали ему было бы не жаль?
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Ты не поверишь, Боб, как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу. (с)
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До нашого горя у нас ще й такий недолугий, брехливий та безвідповідальний Прем"єр. І це не просто "жаль", це - катастрофа для України.(((
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 1 ч.1 час назад
Вчера Севастополь,Воронина нашли фонарик. Приехал наряд ппс упаковали в бронежилет ,ждут собаку эвакуировали всех прохожих новости курорта

"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5361
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А нечего было людей жечь, козлы бандеровские.
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Не людей ,таких как ты любителей рюського мира.
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знаеш гыдото,жаль что тебя урода небыло там в том здании в Одессе.Одной гнидой былобы меньше
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больше жаренных КАЛОРАДОВ !!!!
подохни, кацапский уродец, как твои быдлобраты 2-го мая !
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тех бурятов как я радов? да, уйпище мордорское?
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я тебе больше скажу: "козлы бандеровские" хотят 2 мая в Одессе почтить память жертв российской пропаганды
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Грося,не гальмуй!Они уже патриотов Украины убили до полторы тысячи доходит,и мирных до десяти тысяч а тебе тока жаль?Сепар-ото вылаживали фотку с поносной ленточкой-так оно и есть!
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 30 мин.30 минут назад
Страна рабов. Лолита под гимн россии встала на колени перед Мизулиной, подползла к ней и расцеловала. ВИДЕО >> https://www.youtube.com/watch?v=3iI5kQ6xMFY …

"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8436
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Этой марамойке на коленях не привыкать ползать. Она в Одессе на Юморине пьяная тоже на коленях ползала, колготки порвала, труселями перед детьми светила.... жесть.
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А мне жаль , что гибнет цвет нации Украины ,и что кто то ублюдков кровососущих называет россиянами.
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"Мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас зі зброєю. Це в голові не вкладається. Якби ми говорили три роки тому, хто б міг таке подумати?", - сказав він.

Про це було відомо завжди. Тільки ідіотам, злодіям і колабораціоністам таке ніколи не спадало на думку. І цей дурбецало - прем'єр-міністр країни...
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Жителя села Сухолучье 43-летнего Сергея, который убил грабителя из ружья, наградили именными часами и благодарственным письмом. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
В ведомстве отметили, что "своими смелыми действиями человек смог защитить не только собственный дом, но и спасти жизнь себе и родным".
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Жлобы. Надо ему еще именной короткоствол вручить. Он сделал работу за полицию, суд и пенитенциарную службу.
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сосать и еще раз сосать святая обязаность руссака
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г вже шкодує каців! Це вже до чого підводить- що вони не винні, чи що?
А взагалі вже задовбали ці новини від гройсмана- то він одне сказав, то інше ! Кому то цікаво ?
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Всі злочини "братнього народу" з 1169 по 1990 роки
Їх стільки що бере жах, їх гидко читати, але ми маємо це пам'ятати. Коли саме почалася деградація росіян не відомо, але історія зберегла факти їхніх злочинів. Добірку історичних дат та подій пропонують Патріоти України. 1093р. -…
http://vsviti.com.ua/ukraine/64007
"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7667
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Никак не могу понять-шо не поделили
росийские и украинские евреи.
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Всё стало предельно ясно после Тузлы: Россия - враг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мне очень жаль, что россияне пошли на нас с оружием", - Гройсман
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