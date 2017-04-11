 Коалиция в Раде пока не обсуждала вопрос переформатирования Кабмина, - Гройсман

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"По переформатированию правительства... пока в коалиции такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать. У нас много задач, которые нужно выполнить", - сказал он.
Гройсман добавил, что 14 февраля правительство передало в парламент годовой отчет, который предстоит заслушать. Сейчас отчет рассматривается в комитетах. Премьер добавил, что когда парламент решит заслушать этот отчет, члены Кабмина придут в сессионный зал.
Отметим, Рада может либо утвердить отчет правительства о работе за год, и тогда Кабмин получит еще год иммунитета от отставки, либо отказаться это сделать.
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Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман уже почти 4 год надеются, что в ближайшее время госбюджет пополнится благодаря специальной конфискации денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения которые уже давным давно выведены из страны либо растасканы нынешними ворами в сговоре с прежними.
Об этом заявил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, комментируя заседание фракции в Администрации Президента.
«Обсуждался вопрос о том, как будет профинансировано по спецконфискации. Имеем информацию, что Генпрокуратура делает все возможное для того, чтобы деньги, которые были заложены в доходную часть государственного бюджета как деньги путем их конфискации у Януковича и его окружения… Есть очень активная от них работа. Надеются премьер-министр, Президент, что в ближайшее время мы выйдем на результаты и сможем получить эти деньги в государственный бюджет», - сказал он.
По словам парламентария, на заседании уже успели рассмотреть повестку дня парламента на эту неделю. «В том числе вопрос Конституционного суда, также обсуждали вопрос экономического блока… Затрагивали конкретные вопросы о сотрудничестве с международными финансовыми институтами, Европейским инвестиционным банком, Фондом регионального развития», - проинформировал он
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Нет, что б как в компьютерной технике форматнул и не одной знакомой рожи и фамилии - одни пустые кабинеты
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Короче, результаты блестящие: инфляция, рост цен, безработица и полный коллапс промышленности. На такие мелочи, как правило, у нас никто не обращает внимания. Все же готовятся к «Евровидению», подают заявки на получение биометрических паспортов и прикидывают, как лучше подготовиться к похоронам. Но Гройсман стал заниматься «формированием собственного политического имиджа», застенчиво воровать доляху президента, и Вальцман напрягся. Гройсман, который обладает безошибочным чутьем, понял, что его будут сливать, поэтому попытался исправить положение. Хер с ним, с углем, которого нет. Зато у премьера, по его словам, «абсолютно нет президентских амбиций». Как только Гройсман сделал такое заявление, все сразу поняли: амбиции у Володи есть, он вконец ох...ел и начинает кусать руку дающего. Кто дает в этой стране? Только Вальцман. Точнее, отбирает, но не будем придираться к словам.
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1 год. ·
Публічний звіт уряду. В основному у Гройсмана критика того, що не було зроблено за усі попередні роки. А далі бла... бла про його реальні дії. Він планує 5 реформ. А ще Тимошенко погана ....У всьому винна.... Всьо. А ні,... він системно працює і буде так робити далі. І ще. Переформатування уряду не передбачається...Завершив прем"єр. Ми маємо розуміти , що у них усе добре. І чого Ви , люди, цього не відчуваєте?
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