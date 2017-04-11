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 Политика Украины
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Все про:ВР (22358) Кабмин (10123) коалиция (3816) отчет (253) Гройсман (2787)

 Коалиция в Раде пока не обсуждала вопрос переформатирования Кабмина, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде пока не обсуждала вопрос переформатирования Кабинета Министров.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"По переформатированию правительства... пока в коалиции такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать. У нас много задач, которые нужно выполнить", - сказал он.

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Гройсман добавил, что 14 февраля правительство передало в парламент годовой отчет, который предстоит заслушать. Сейчас отчет рассматривается в комитетах. Премьер добавил, что когда парламент решит заслушать этот отчет, члены Кабмина придут в сессионный зал.

Отметим, Рада может либо утвердить отчет правительства о работе за год, и тогда Кабмин получит еще год иммунитета от отставки, либо отказаться это сделать.
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ах боже ж мой... как все-таки много вокруг тем- которыми можно заболтать любой насущный вопрос.
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Порошенко и Гройсман до сих пор лепят сказки, что бюджет Украины наполнится украденными деньгами Януковича.
Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман уже почти 4 год надеются, что в ближайшее время госбюджет пополнится благодаря специальной конфискации денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения которые уже давным давно выведены из страны либо растасканы нынешними ворами в сговоре с прежними.
Об этом заявил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, комментируя заседание фракции в Администрации Президента.
«Обсуждался вопрос о том, как будет профинансировано по спецконфискации. Имеем информацию, что Генпрокуратура делает все возможное для того, чтобы деньги, которые были заложены в доходную часть государственного бюджета как деньги путем их конфискации у Януковича и его окружения… Есть очень активная от них работа. Надеются премьер-министр, Президент, что в ближайшее время мы выйдем на результаты и сможем получить эти деньги в государственный бюджет», - сказал он.
По словам парламентария, на заседании уже успели рассмотреть повестку дня парламента на эту неделю. «В том числе вопрос Конституционного суда, также обсуждали вопрос экономического блока… Затрагивали конкретные вопросы о сотрудничестве с международными финансовыми институтами, Европейским инвестиционным банком, Фондом регионального развития», - проинформировал он
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Нихрена они не надеятся, они просто эти 4 года рассказывают сказки как бюджет пополнится этим баблом и как все сразу заживем. При этом совершенно упуская из виду, что кроме вывезенного бабла в Украине у беглецов осталось куча активов на еще большие суммы. Но пока они рассказывают народу про возврат бабла, их команды (и они сами) втихоря делят эти активы
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Евсевственно! Коалолиция идет на лето в острова и теплые края ключами (как перелетные гуси).
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Ежели идиотов пересаживать с места на место , то ничего не изменится пока во главе гниль - Петя
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Один хрен у нас переформатирование = перестановка с места на место.
Нет, что б как в компьютерной технике форматнул и не одной знакомой рожи и фамилии - одни пустые кабинеты
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14 апреля заканчивается срок «парламентской неприкосновенности» экс-директора винницкого рынка. В апреле прошлого года Гройсман обещал продемонстрировать, как надо управлять государством. И показал. Оказывается, это плевое дело. Любой имбецил, который «пышается тем, что он украинец», может спокойно управлять нацией. Премьер быстро вошел во вкус и начал всех учить, как надо правильно делать ту или иную работу. Собак Троещины он обучил эффективно с…ть, в Балаклее Гройсман учил бабушек принимать правильные позы во время подрыва примерно 138 тысяч тонн снарядов, мэра Львова Андрея Садового Володя пытался научить убирать за собой мусор, но, к сожалению, потерпел неудачу.
Короче, результаты блестящие: инфляция, рост цен, безработица и полный коллапс промышленности. На такие мелочи, как правило, у нас никто не обращает внимания. Все же готовятся к «Евровидению», подают заявки на получение биометрических паспортов и прикидывают, как лучше подготовиться к похоронам. Но Гройсман стал заниматься «формированием собственного политического имиджа», застенчиво воровать доляху президента, и Вальцман напрягся. Гройсман, который обладает безошибочным чутьем, понял, что его будут сливать, поэтому попытался исправить положение. Хер с ним, с углем, которого нет. Зато у премьера, по его словам, «абсолютно нет президентских амбиций». Как только Гройсман сделал такое заявление, все сразу поняли: амбиции у Володи есть, он вконец ох...ел и начинает кусать руку дающего. Кто дает в этой стране? Только Вальцман. Точнее, отбирает, но не будем придираться к словам.
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Во время революционных реформ, коня на переправе не меняют! Вот еще нас подушит раза во три, и миссия выполнена!!
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Какое может біть обсуждение в каалиции, если каалиции НЕТ?
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Марина Ставнійчук
1 год. ·

Публічний звіт уряду. В основному у Гройсмана критика того, що не було зроблено за усі попередні роки. А далі бла... бла про його реальні дії. Він планує 5 реформ. А ще Тимошенко погана ....У всьому винна.... Всьо. А ні,... він системно працює і буде так робити далі. І ще. Переформатування уряду не передбачається...Завершив прем"єр. Ми маємо розуміти , що у них усе добре. І чого Ви , люди, цього не відчуваєте?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоалиция в Раде пока не обсуждала вопрос переформатирования Кабмина, - Гройсман
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