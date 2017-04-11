EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, Экономика
  833  31
Все про:цены (2084) Гройсман (2787) минимальная зарплата (111) повышение (83)

 Гройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда

Повышение цен является сезонным явлением и не связано с ростом минимальной заработной платы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции по итогам года работы Правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сезонные колебания цен происходят всегда. Прогнозируемая инфляция находится на уровне 10%. Национальным банком была запланирована цель по инфляции - 8% плюс-минус 2%", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о том, связан ли рост цен с поднятием минимальной заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "5000 - это нереальная цифра и просто популистская риторика", - Гройсман о предложении Радикальной партии повысить минимальную зарплату

По его мнению, повышение заработной платы, введение системы компенсации стоимости лекарств и изменение пенсионной системы повысят качество жизни украинских граждан и не повлияют на макроэкономические показатели.

"Считаю, решение, которое мы реализовали по повышению заработной платы, положительно повлияет на экономический рост. Это был очень важный шаг, который мы сделали для борьбы с бедностью", - отметил Гройсман.

Читайте также: Рост цен в марте ожидаемый и не связан с повышением минимальной зарплаты, - Минсоцполитики
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зростання цін повязане зі зібльшенням грошової маси (кількості грошей) у населення і так буде після кожного підняття зарплат та пенсій, бо економіка знаходиться в стані стагнації. Виробники та продавці тримают ціни низькими через відсутність грошей в покупців та черех відсутність обсягу продажів. Як тільки зявляться гроші та збільшаться продажі, так відразу зростуть ціни! Уряд має не боротись з цінами а стимулювати ринки, підштовхувати громадян витрачати гроші - давати пільгові кредити, започатковувати програми допомоги молоді в придбанні житла, машин, будівництві будинків. Молодь України це ті хто бореться за її Незалежність і ті хто будуть платити податки завтра і тому уряд має давати працюючій молоді всі можливості для сталого розвитку, щоб молодь не їхала за кордон! Пільгові кредити на житло, машини, будівництво, ремонти запустять економіку, дадуть поштовх будівельникам, металургам, виробникам будматеріалів та автомобілів. Не можна сидіти без діла, як це робить уряд, потрібно активно штовхати економіку країни вперед, потрібно допомагати тим хто працює заробляти ще більше грошей і сплачувати податки! Той хто вміє працювати і заробляти це лідер який витягне економіку району, міста, області, такі підприємці мають отримувати від держави всю можливу допомогу задля розвитку власного бізнесу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Зростання цін повязане зі зібльшенням грошової маси (кількості грошей) у населення і так буде після кожного підняття зарплат та пенсій, бо економіка знаходиться в стані стагнації" тобто ти хочеш сказати,що в нас ріст цін зумовлений збільшенням грош.маси у населення???? що внатурі???? я щось не помічаю збільшення грош.маси в людей а навпаки ніщання і перехід на супер-дешеві аналоги продукції,причому вкрай неякісної і шкідливої,щось ти зморозив не те.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инфляция была все 25 лет - росли цены, за ними подтягивались реальные зароботки - это свидетельство живой проблемной экономики, т.к. она худо-бедно пыхтела на сырьевых остатках, а теперь уже терминальная стадия этого явления - стагфляция, инфляция+безработица+стагнация, это не лечится. Сколько денег не вливай, их у людей больше не станет. Пациент скорее мёртв, чем жив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"С 1 января ни один работающий украинец не должен получать зарплату меньше 3200 гривен. Впервые за 25 лет независимости минимальная зарплата равна размеру прожиточного уровня", - сказал Гройсман.
 показать весь комментарий
Ответить
 
подобное от стакан-вальки слышали, но она пошла в отставку, может и оно туда двинет?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то в Италии нет *сезонного роста цен*. Ну может, летом свежие клубника, виноград и дыни дешевле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы это нашим мясникам на базаре расскажите, а то они после поста, немного иного мнения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да, только заработная плата заложена в себестоимости продукции, видно этого Гройсман не изучал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сразу видно - кто не учился в школе... "колебания"- это когда "туда-сюда". а снашими ценами - ТОЛЬКО ТУДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шото они в последнее время сильно расколебались ...и только почему то в одну сторону
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гроссман заполонил своим сказками цензор :D
видимо Бутусов верит ему
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попрлобовал бы он не верить. Отброскины с Дейдеями быстро вопрос веры битами порешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРЕМЬЕР БРЕХУН..... А как на счет налога на недвижимость и госпошлина, они то в процентах от минималки. ШОБЛА ПРОХОДИМЦЕВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то "колебания" -это "возвратно-поступательное движение", цены у нас только ростут, но не опускаются даже до предыдущего уровня, не говоря уже о снижении. Физику учи, Кутузов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что тут сказать? и это говорит премьер, человек который ДОЛЖЕН понимать в экономике... дно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ Украины в раздумьях . Гнойсман идиот или просто дебил ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю как у вас, но у нас перед Пасхой всегда базарщики цены гнули. Мясники, так те бедные, после поста, пытаются все за неделю отбить... Так что, в чем то он и прав..
 показать весь комментарий
Ответить
 
на Пасху-майские цены на мясо ВСЕГДА повышаются

все выходят на майские шашлыки, у нас посадка возле дома на майские вся забита, а к вечеру по всей улице шашлычный смог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот почему так в нашей многострадальной стране: выйдет какое-то недоразумение,полупремьер-полупеченье и начинает помелом нести,при этом не неся никакой ответственности,за сказанную ахинею,авось пипл скушает,я же премьер-мне поверят...тьфу мрази..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только эти колебания почему то ВСЕГДА в большую сторону. Поэтому правильнее сказать не "колебания", а "рост!
Гройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда - Цензор.НЕТ 1973
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто это - Дуремар, кажется, бегал с сачком, и пел - "А я тут не при чём, а я тут не при чём, а я тут совершенно не при чём!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И не покроется у него после этого коростой язык? Конечно, в спецстоловках цены не изменились, но можно бы и на землю спуститься, или хотя бы ценами на винницком базаре поинтересоваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все еще впереди. Экономика мгновенно никогда не реагирует. Еще будет закрытие предприятий, увеличение безработицы и еще больший рост цен.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти