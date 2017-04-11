 Гройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции по итогам года работы Правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Сезонные колебания цен происходят всегда. Прогнозируемая инфляция находится на уровне 10%. Национальным банком была запланирована цель по инфляции - 8% плюс-минус 2%", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о том, связан ли рост цен с поднятием минимальной заработной платы.
По его мнению, повышение заработной платы, введение системы компенсации стоимости лекарств и изменение пенсионной системы повысят качество жизни украинских граждан и не повлияют на макроэкономические показатели.
"Считаю, решение, которое мы реализовали по повышению заработной платы, положительно повлияет на экономический рост. Это был очень важный шаг, который мы сделали для борьбы с бедностью", - отметил Гройсман.
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видимо Бутусов верит ему
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все выходят на майские шашлыки, у нас посадка возле дома на майские вся забита, а к вечеру по всей улице шашлычный смог
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