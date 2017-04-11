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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10123) пенсия (1569) Гройсман (2787)

 С 1 октября возможно повышение пенсий в Украине, - Гройсман. ТАБЛИЦА

Кабинет министров предлагает с 1 октября поднять пенсии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства.

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По его словам, пенсионная реформа должна иметь три позиции.

"Мы должны построить справедливую систему. Нельзя, чтобы 80% пенсионеров получали равную пенсию. Второе - мы должны в среднесрочной перспективе выйти на дефицит, равный 0, или приближенный к нулю Это даст возможность инвестировать в размер пенсий. Третье- реформа, которая и даст повышение", - сказал он.

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Также он уверил, что с 1 октября Кабмин предлагает поднять пенсию украинским пенсионерам. Он подчеркнул, что это системное повышение.

Гройсман уверил, что дальнейшее повышение будет достигнуто не за счет повышения пенсионного возраста.

"Мы нашли другие возможности", - сказал он.

Премьер-министр представил таблицу повышения пенсий:

С 1 октября возможно повышение пенсий в Украине, - Гройсман 01


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Можно...но это перекрыть потоки. Янтарь, таможня, игорный бизнес, спиртовая промышленность....опять таки прикрутить вентиль на потоках в офшоры.
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пенсия 3764 грн? что за сказки.. точнее - в каком году, и при какой инфляции??
можно и миллион нарисовать, включив печатный станок..
Гройсман красивые сказки рассказывал "вот если бы с 2007 года начали... то сейчас - уфф, зашибись бы жили!"
пля, нарисуй табличку "если бы год назад начали, когда стал ПМ" - что было бы???
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Не понимаю удивления и возмущения. Это всего то 140 долярей. Всего навсего. Украинская экономика может себе позволить и больше, при выполнении некоторых условий.
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Ещё 3 года назад это была рядовая пенсия большинства, 1200 гривен при курсе 8......
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Пан Премьер! Сделайте справедливый перерасчет пенсий - так называемое ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ. Хватит просто подымать минимальную тем, кто не работал.
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В таблице отсутствует графа тех, кто не будет получать пенсию вообще. Суть реформы - банальное перераспределение средств. У одних заберут, другим дадут. Пенсионный возраст не повысят, зато поднимут минимальный стаж. Пострадают ФОПы (как всегда). Им одно время считали стаж, как год за половину.
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Зараз потрібно збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів, бо піднімати пенсії українським пенсіонерам в жовтні буде вже путін.
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Та не , у куйла проблемка серьёзная в воде Трампа нарисовалась
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Ты мыслишь категориями "пушечного мяса". Если грамотно использовать те средства, которые нужны для содержания 600 тысячной армии, то куда лучше иметь 200 тыс профессиональную хорошо вооруженную армию. У наших блять-братьев армия 830 тыс рыл, которой далеко до профессионализма в общей массе и она раскидана по все необъятной
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Эти северные идиоты решили иметь армию в 2 000 000 человек. Опыт Советского Союза их ни чему не учит.
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Они не соберут такую армию без длительной срочной службы. И она будет низкоэффективной. Нормальная моб нагрузка в мирное время 0,4% от всего населения. У них и так уже этот показатель превышен.
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Скажи ему "Ягеля на столько оленей не хватит"
Думаю - поймет.
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Безвизовая морковка сгнила...теперь новую обещалку-дурилку для элехтората придумали на Банковой с подельниками.
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на 5 баксов поднимут пенсии как раз перед отменой виз, что-то слишком хорошо начнут жить пенсионеры.
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Гройсман уймись!!! Чем вату окучивать Мураеву, Тимошенко и прочим рыгам?
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Додадуть кілька гривень до мінімалки, а кричать про це вже за пів року раніше.
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ты так уверен, что через полгода останешься премьером, Борисыч?
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есть такая поговорка "не кажи "гоп"...
Не зря Борисыч заикнулся про отсутствие президентских амбиций.
Если что-то у него начнет получаться, "Пэрвый" ему споткнуться поможет, как Яценюку.
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в рамках пенсійної реформи буде підвищено пенсії для 9 млн пенсіонерів та скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.
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Когда Мародеры говорят , что будут что то повышать - значит будут грабить .
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Я так понял дадут по 1000 при инфляции 300% с 2014 года.
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"Мы должны построить справедливую систему. Нельзя, чтобы 80% пенсионеров получали равную пенсию. Второе - мы должны в среднесрочной перспективе выйти на дефицит, равный 0, или приближенный к нулю Это даст возможность инвестировать в размер пенсий. Третье- реформа, которая и даст повышение"

Мы должны реформировать реформы и инвестировать инвестиции.
Пять, нет, лучше 10 реформ за год.
Идиот!
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Ключевое слово в заявлении Гроси - ВОЗМОЖНО
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Так вроде ж недавно обещали с 1 мая поднять пенсии! Уже "с 1 октября" и "возможно"? Выродки, сколько ж можно над этим покорным стадом издеваться?
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С 1 мая - минимальную, с 1 октября - возможно, остальные
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Че не верите? значит иду вабанк, давай графики!
С 1 октября возможно поднятие пенсий в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3691
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ключевое слово ВОЗМОЖНО!
все! можно дальше не читать
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Как вы зае.б.али, тут бля.дь некоторые товарищи по командировки поехали в германию, пошли с эквивалентом на евро 200грн. пошли в магазин покушать купить, купили то же самое, что в Украине только получше продукты, может на 7% дешевле чем у нас, пол часа молча за столом сидели, с осмысливанием, что у нас цены европейские и заработки африканские. Мы в Европе по ценам, к чему это, да не к чему, валят все. А почему это пишу, просто факт пишу, который как ф.а.к в душе.
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Пидер гнойный. Прямо перед повышением пенсий в прощлом году на 10% подняли курс бакса на 15%. Опять повторите?
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Когда повысят пенсии женщинам 1957-1959 гг рождения, которые уже трижды пострадали из-за пенсионной реформы Тегипка? Даже "злочинна влада" индексировала эти пенсии, а "народна", яка шла на вибори під гаслом "ми скасуєму цю ганебну пенсійну реформу", - ні. Эти женщины так и получают проиндексированные еще при Януковиче 949 гривен, многие из них уже физически не могли заработать +10 лет трудового стажа.
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Все эти реформы-блеф , переливание остатков денег из одного пустого сосуда в другой с параллельным их воровством . Никто не говорит о наполнении этих сосудов. А наполнение через поднятие налогов невозможно , уже нечего отбирать , уже отбирают последнее. Кто сегодня отложил хоть копейку на черный день?Никто , потому что сегодня и есть этот день. Надо думать о том ,как заработать денег и не в бюджет , а людям дать работу , людям дать возможность заработать . И не торговлей , а созданием высокотехнологичного производства .Строить заводы надо .Производить товары , начиная от бытовых и до промышленных. Сейчас ни одно производство реально создать нельзя , только за ввоз оборудования в страну три шкуры сдерут , а еще за участок , за разрешения всякие. Ты еще ничего не производишь , а деньги давай! Не знаете , что делать с олигархами , дайте им выбор из двух вариантов - или пусть вернут награбленное , или заставить вложить деньги в создание новой промышленности в Украине, пусть создают новые высокооплачиваемые рабочие места,Нам как достижения показывают каждый миллиард , отдолженный нам МВФ , но не показывают как он разворовывается теми же олигархами , и не говорят о том , что они отдалживают для себя , а отдавать будем мы. Говорят о амнистии капиталов , давайте начнем все с нуля , у на демократия мы же не можем доказать ,что они украли. Покажите , сколько на каждый миллиард за 25 лет налогов заплачено ? Что , не можете? Аль Капоне в Америке тоже не смог , и что с ним сделали? Не можете посадить , так заставьте их работать на страну , иначе народ их попросту повесит и всю эту клику в придачу!
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Много хочешь от закончивших базарные университеты.
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Я тоже в 90-х торговал на базаре и усвоил одну истину , что бы кому то что то продать , кому то это надо произвести. И при этом основная масса денег (причем не увеличивающая инфляционную составляющую , так как деньги подкреплены товаром )идет производителю!Все остальные являются посредниками и их накрутки только увеличивают инфляцию.Поэтому вывод - единственным крепким базисом для любой экономики может быть только производство товаров , причем не сырья , а именно конечных товаров с высоким уровнем добавленной стоимости (высокий уровень обработки).
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Наверное, эту лекцию Гройсман учась в МАУП прогулял.
Очевидные вещи.
PS Но если хочешь быстро подняться - лучше сидеть на спекулятивных операциях, производство - муторно, хлопотливо и относительно малодоходно.
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А если хочешь омиллиардиться- купи судью,прокурора и Фонд госимущества.
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Всю жизнь во всех странах именно производство всегда было очень доходно.Самые большие корпорации именно производители. Да - муторно , хлопотливо но доходно.Только у нас оно затратно из за перекоса экономики (вернее из-за отсутствия таковой , потому что спекуляция - это не экономика).Как пример задам прстой вопрос - какие страны не пострадали или меньше всего пострадали из-за кризиса 2008г? Ответ - Китай, Турция ,Польша ! Почему?Китай - наибольший производитель , его экономика только выросла ,даже в кризис , Турция своими товарами тоже бомбит всех и Польша -единственная не пострадала в Европе, потому что тоже идет по пути развития именно производства (как сельхоз , так и товаров). Именно производство устойчиво , потому что всем остальным надо что то продавать и именно производство устанавливает первичную цену товара и в конкуренции выигрывает производство там где дешевле рабочая сила (у нас уровень зарплат очень низкий и есть возможность очень хорошего старта с наращиванием и производства и ростом зарплат) и производство с высоким уровнем инноваций (Посмотрите на наших людей , которые из чайника делают все - от самогонного аппарата ,до двигателя в автомобиль , а наших программистов вовсю эсплуатируют западные кампании).Единственная проблема , это втюхивание нашим людям в мозги идеи , что им все дадут нашару , как в совке , но это уже вопрос пропаганды , и лозунг -кто на работает тот не ест справедлив и для капиталистического строя. К этому лозунгу добавляется только маленькое дополнение - кто лучше работает , тот вкуснее кушает.
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Торговля - выгоднее. Это однозначно.
Но процветают сбалансированные экономики. Те же Китай, Турция, Польша продают произведенное. Я вот осилю за год производство ста маленьких коныкив из говна, но продам ли я их?
Шару любят все, не заблуждайтесь.
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"С 1 октября возможно повышение пенсий в Украине, - Гройсман." - Не так давно какое-то чмо говорило, что не возможно, а точно "Украинцам с 1 мая повысят пенсии".
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с 1 октября возможно привлечение народом Украины дяди Линча для обучения полетам с веревкой офуевших жирных евреев
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Може краще просто відмінити пенсії? І одразу сказати, що діти піклуються про батьків. У людей одразу буде стимул народжувати і вчити дітей. Ніхто про це не подумав? Вже дійшли до того рівня, що в пенсіях насправді нема необхідності. За 40$ просто нічого не купиш. Думаю зникненню пенсій не будуть раді тільки чиновники вищих рангів. Ну так їх люструвати давно пора... і їх пенсії люструвати також
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За те одразу до речі зникне необхідність брати 32% податку з зарплатні в Пенсійний фонд якого просто не буде. І чиновники пернсійного фонду не будуть їздити на лексусах. Ніякої корупції. Просто створення здорового суспільства.
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"Мы нашли другие возможности" - вот это напрягает больше всего.
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Субсидии уменьшить-пенсии увеличить.Сосуды те же.
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Это подтверждение слухов о том ,что досрочные выборы возможны в конце октября. Только в этом случае они поднимут пенсии. Это их электорат. Больше за них никто голосовать не будет. После выборов гривну опустят. Результат будет один и тот же.
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Отмена налогов на пенсию это очень даже правильно, нельзя давать одной и забирать другой. Никогда не понимала этой нормы. Пенсионная реформа очень актуальна, но вместо спасибо, как всегда все не довольны. Может надо было оставить всё как прежде и премьером Яценюка?! Тогда точно ни реформ, ни надбавок никто и никогда бы не увидел и, все были бы довольны, так что-ли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 октября возможно повышение пенсий в Украине, - Гройсман. ТАБЛИЦА
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