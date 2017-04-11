 С 1 октября возможно повышение пенсий в Украине, - Гройсман. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на пресс-конференции по случаю года работы текущего состава правительства.
По его словам, пенсионная реформа должна иметь три позиции.
"Мы должны построить справедливую систему. Нельзя, чтобы 80% пенсионеров получали равную пенсию. Второе - мы должны в среднесрочной перспективе выйти на дефицит, равный 0, или приближенный к нулю Это даст возможность инвестировать в размер пенсий. Третье- реформа, которая и даст повышение", - сказал он.
Также он уверил, что с 1 октября Кабмин предлагает поднять пенсию украинским пенсионерам. Он подчеркнул, что это системное повышение.
Гройсман уверил, что дальнейшее повышение будет достигнуто не за счет повышения пенсионного возраста.
"Мы нашли другие возможности", - сказал он.
Премьер-министр представил таблицу повышения пенсий:
12162 70
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можно и миллион нарисовать, включив печатный станок..
Гройсман красивые сказки рассказывал "вот если бы с 2007 года начали... то сейчас - уфф, зашибись бы жили!"
пля, нарисуй табличку "если бы год назад начали, когда стал ПМ" - что было бы???
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Думаю - поймет.
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Не зря Борисыч заикнулся про отсутствие президентских амбиций.
Если что-то у него начнет получаться, "Пэрвый" ему споткнуться поможет, как Яценюку.
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Мы должны реформировать реформы и инвестировать инвестиции.
Пять, нет, лучше 10 реформ за год.
Идиот!
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все! можно дальше не читать
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Очевидные вещи.
PS Но если хочешь быстро подняться - лучше сидеть на спекулятивных операциях, производство - муторно, хлопотливо и относительно малодоходно.
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Но процветают сбалансированные экономики. Те же Китай, Турция, Польша продают произведенное. Я вот осилю за год производство ста маленьких коныкив из говна, но продам ли я их?
Шару любят все, не заблуждайтесь.
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