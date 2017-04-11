 Одессе не грозит сепарский шабаш, - внештатный советник главы полиции Одесчины Форостяк о вчерашней потасовке в городе

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал внештатный советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, наконец добрался до ФБ, вижу много вопросов относительно действий правоохранителей на Аллее Славы, без лишнего пафоса сразу предоставлю мое личное видение событий:
1. Грозит ли Одессе некий сепарский шабаш, как здесь некоторые накручивают - нет;
2. Действительно ли 300 человек спецназа и Нацгвардии, которые обеспечивали правопорядок на Аллее Славы нуждались в помощи и были беспомощны перед двумя десятками активных куликовцев и еще перед двумя "местными" которые спрашивали как пройти на Аллею Славы и еще налипшими на них, в целом не более 50 лиц - опять ответ нет;
3. Хоть одна сепарская мышь прошмыгнула с колорадкой или флагом, или символом запрещенным законом - нет;
4. Должны ли реагировать на провокационные действия тех же куликовцев и их выкрики - да (и это делается);
5. Есть ли вопросы к правоохранителям - да, они всегда были, есть и будут даже в самых демократических странах мира;
6. Могут ли граждане высказывать свое недовольство действиями полиции - да;
7. Запрещали ли мы Сергею Стерненко и ребятам из Уличного Фронта приближаться к куликовцам надеясь на их понимание происходящего и на их адекватные действия - нет", - рассказал он.
"По сути, было два конфликта: первый с группой Демьяна, второй с ребятами из "Свободы", кстати, последних уважаю за их поведение, они знали на что шли, и не жаловались затем после задержания. Группу Демьяна задержали на мой взгляд неадекватно жестко, работали киевляне, которые не знают как мы, всех ребят в лицо, и вообще не поняли, когда ребята выскочили из толпы куликовцев и бросились "спасать" Сергея, кстати, лично Ищенко к ним подошел и попросил действовать немного спокойнее, но все были предупреждены любые проявления и правонарушения с любой стороны будет жесткая реакция, предупреждены не раз", - подчеркнул Форостяк.
"Вообще, кроме патриотов задержали еще двух человек, одного иностранного журналиста и одного сторонника "русского мира". Но это все такое, в общем мое мнение, это признаки не устойчивого общества, на ровном месте создаются инфоповоды, на которые не могут своевременно реагировать управления правоохранительных структур, разве возьмут на работу Сергея Стерненко, и он вряд ли согласится, но опять это не шутки, каждый, кто культивирует мнение будто в Одессе сепары поднимают голову, полиция вместе с ними или еще что-то вроде этого, сознательно или бессознательно работает на врага, они привлекают внимание кремлевских технологов еще раз к нашему региону, еще раз вынуждают их перепроверить аналитику, может они ошиблись, что Одесса - это Украина, может в этом кто-то сомневается? Удивительно но почему-то в этом сомневаются кто угодно, кроме Кремля, посмотрите, что пишут российские паблики, даже относительно сегодня. Мне наиболее жаль парня с Уличного Фронта, который ни за что ни про что получил сегодня телесные повреждения, все остальное обычные манипуляции", - резюмировал он.
Напоминаем, вчера возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка: полиция нескольких человек.
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На «Привозе» пришлось услышать, что пророссийский русскоговорящий с обритой головой мэр Одессы (жители Молдаванки, Пересыпи и Слободки называют его «Фантомас), отец и кормилец одесских «титушек» - ставленник кремля.
О том, что нынешний мэр Одессы россиянин, говорит его фамилия. В Википедии сказано: от 60 % до 70 % русских фамилий имеют окончание «ОВ». «Труханов», «Буданов», «Богданов», «Дуданов» и так далее.
И как следствие, на железнодорожном вокзале из динамиков исчез гимн Одессы при отправлении и прибытии поездов. Патриоты Одессы приложили много усилий, чтобы возобновить музыкальную заставку на одесском перроне.
Украинский журналист, военный эксперт и Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ»
Юрий Евгеньевич Бутусов давно предупреждал общественность откуда исходит опасность:
«Труханов - ставленник криминального авторитета Александра Ангерта по кличке "Ангел", одного из немногих, кто выжил в 90-е, а сейчас постоянно и благополучно проживающего в Великобритании. В Одессе у него активы, без "смотрящего" работать нельзя». Конец цитаты.
Таким образом, даже одесские школьники знают, что Одессой «рулит» криминал.
До тех пор, пока ключевые посты в горсовете Одессы, на предприятиях, в учебных учреждениях, в торговле, в силовых структурах, в народных судах, на телевидении Одессы будут занимать граждане, не знающие украинского языка, с двойным гражданством (российским и украинским), вологодским говором и монгольским разрезом глаз, в Одессе будут продолжать по ночам взрывать железнодорожные мосты и детские садики, как это сделали сепаратисты 12 июня 2015 года, когда взорвали в центре Одессы взрывное устройство на углу улиц Большой Арнаутской и Старопортофранковской возле детского садика.
Калорады страхуют друг друга и совершенно не боятся власти. Дежурная по вокзалу покрывает матом воинов Вооруженных Сил Украины, одесская милиция выгоняет из помещения вокзала на перрон под дождь защитников Родины, проводницы поездов, следующих в Донецком направлении, не пускают с билетами воинов АТО в вагоны, а патриотам Украины, возвращающимся с фронта домой, приходится коротать ночь в спальнике на полу вокзального туалета.
При социологическом опросе одесситов на улице Дерибасовской был высказан тревожный прогноз: «Если Прокуратура не вмешается и не разрулит ситуацию, то Одессу ожидает второй Славянск.
ФСБ Московии обеспечило своему агенту «алиби» выдав ему «справку» о том, что «данный сотрудник уже уволен из ФСБ и не является гражданином России».
Посмотреть пророссийского мэра Одессы с калорадской лентой на груди можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=bWH6zMG1ZlI
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