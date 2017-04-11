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 Фейгин готовит несколько новых документов для приобщения к делу Сущенко

Адвокат Марк Фейгин и его подзащитный, украинский журналист Роман Сущенко, готовятся к судебному заседанию в РФ о продлении срока ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фейгин рассказал "Укринформу".

Адвокат заявил, что с декабря по делу украинского журналиста не совершается никаких следственных действий, поэтому содержание Сущенко под стражей с января по апрель не оправдано.

"Будем ходатайствовать о допуске украинского консула в Москве Геннадия Брескаленко к делу, в чем нам ранее уже было необоснованно отказано. И еще - готовлю к приобщению к делу несколько документов, о которых сообщу позже", - сказал Фейгин, добавив, что защита Сущенко будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест.

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Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей еще на три месяца - до 30 апреля. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

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