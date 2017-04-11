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 С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-офицер Чепурной

Боевики с начала дня обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки из противотанковых гранатометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина " сообщил пресс-секретарь штаба АТО Ярослав Чепурной.

"Враг не оставляет огневого давления на наши позиции. С полуночи до этого времени уже 7 раз обстрелял наши позиции. Основной акцент, традиционно, на Приморском направлении, - там 5 опорных пунктов вблизи населенных пунктов были обстреляны. Дважды враг обстреливал наших морпехов в районе Широкино, один раз из крупнокалиберных пулеметов бил по морпехам вблизи Водяного, один раз из стрелкового оружия обстрелял морпехов вблизи Гнутово. Защитников Новотроицкого противник крыл из противотанковых гранатометов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 64 обстрела, - штаб

По словам Чепурного украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Не оставляет огневых атак российские террористические подразделения и на донецком направлении, а именно вблизи Авдеевки, один раз обстреляв наших защитников с использованием ручных противотанковых гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Также из гранатометов и стрелкового оружия враг стрелял по защитникам Зайцево. К счастью, потерь среди наших военных нет. Украинские бойцы сих пор не открывали еще огонь", - сообщил пресс-офицер.

Как сообщалось ранее, 5 военнослужащих были ранены в ходе АТО 10 апреля.



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