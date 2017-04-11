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 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали танки, "Грады" и гаубицы в оккупированном Луганске, - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и "Грады" в оккупированном Луганске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

ОБСЕ отметила нарушения соответствующих линий отвода: три реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) возле Хрустального (бывший Красный Луч. - Ред.).

8 и 9 апреля в команда миссии зафиксировала семь танков (Т-72), 10 буксируемых гаубиц (пять 2A65 Мста-Б, 152 мм, и еще пять Д-30 Лягушка, 122 мм), 7 РСЗО (БМ-21) и семь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) на юго-восточной окраине Луганска.

СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружений боевиков ЛНР, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила отсутствие 15 буксируемых гаубиц (шести 2А65 и девяти Д-30), 7 РСЗО (БМ-21) и трех самоходных гаубиц (2С1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 1 030 взрывов в Донецкой области и 442 - в Луганской 7-9 апреля

Ранее сообщалось,что в районе оккупированного села Свободное Донецкой области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал бронированные машины пророссийских наемников.


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А на Цензоре была новость о том, что Украина стала №1 в мире по коррупции или я ее пропустил?
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та он спросил для прикола..чтоб умным показаться..
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Уровень коррупции в Украине: Украина возглавила ... - Цензор.НЕТ
censor.net.ua/.../ukraina_vozglavila_reyiting_korruptsii_v_biznese_ernst_young_tablitsa - Кеш15 ч. назад ... 10.04.17 16:55 - Украина возглавила рейтинг коррупции в бизнесе по версии ... Среди 41 страны первое место занимает Украина - 88% ...
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Зафиксировали, что дальше. Главное, что стоимость активов нашего главнокомандующего нигде не фиксируется...
Не знаю как вам, мне этот цирк надоел. Слишком затянулась необходимость перемен.
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Ура! Наконец-то я нашёл слово, начинающееся на "ы". А этого ушлёпка в расход, понятное дело.
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Обычно, обнаружив вражескую технику на территории Украины, ОБСЕ призывает нас отвести свои войска назад. Сейчас попросят?
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Може просто почати діяти по трампівські? Та розпизд*чити це сепарсько-кацапське кодло?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали танки, "Грады" и гаубицы в оккупированном Луганске, - ОБСЕ
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