 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали танки, "Грады" и гаубицы в оккупированном Луганске, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
ОБСЕ отметила нарушения соответствующих линий отвода: три реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) возле Хрустального (бывший Красный Луч. - Ред.).
8 и 9 апреля в команда миссии зафиксировала семь танков (Т-72), 10 буксируемых гаубиц (пять 2A65 Мста-Б, 152 мм, и еще пять Д-30 Лягушка, 122 мм), 7 РСЗО (БМ-21) и семь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) на юго-восточной окраине Луганска.
СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружений боевиков ЛНР, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила отсутствие 15 буксируемых гаубиц (шести 2А65 и девяти Д-30), 7 РСЗО (БМ-21) и трех самоходных гаубиц (2С1).
Ранее сообщалось,что в районе оккупированного села Свободное Донецкой области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал бронированные машины пророссийских наемников.
1132 19
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Правительство России поддержало перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма(62)
Украина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - Беца(17)
Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко(141)
На официальный учет поставлено 1,587 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма, - Минсоцполитики(28)
День кризиса: как российские спецслужбы атаковали органы власти на юго-востоке Украины(0)
Оккупанты предлагают "фильтровать" интернет в Крыму: "есть проработанное технологическое решение"(12)
Боевики "Л/ДНР" умышленно завышают показатели количества обстрелов со стороны сил АТО, - ГУР(41)
Ответить
Ответить
Ответить
--
Уровень коррупции в Украине: Украина возглавила ... - Цензор.НЕТ
censor.net.ua/.../ukraina_vozglavila_reyiting_korruptsii_v_biznese_ernst_young_tablitsa - Кеш15 ч. назад ... 10.04.17 16:55 - Украина возглавила рейтинг коррупции в бизнесе по версии ... Среди 41 страны первое место занимает Украина - 88% ...
Ответить
Ответить
Ответить
Не знаю как вам, мне этот цирк надоел. Слишком затянулась необходимость перемен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Художник Петров-Стекломоев
Ответить
"Страшно, аж жуть!"
Художник Малевиченко-Квадратов
Ответить
Ответить
Открытое аппаратное совещание у Колывана
Ответить
Ответить
Ответить