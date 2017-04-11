 Противник открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 64 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.
На мариупольском направлении, по защитникам Водяного, боевики открывали огонь из 122-мм артиллерии, минометов калибром 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливали из минометов калибром 120-мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Марьинки и Красногоровки били из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного стреляли из противотанковых гранатометов. По защитникам Гнутово и Талаковки боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев ВСУ под Широкино обстреливали из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался снайпер боевиков.
На донецком направлении, по защитникам шахты "Бутовка" били минометы калибром 120-мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и Опытного боевики накрывали огнем из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцево, Песков и Луганского стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а украинские позиции в районе Каменки обстреляли из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.
На луганском направлении, защитников Крымского и Екатериновки противник обстреливал из минометов калибром 82-мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец - стреляли из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливались из стрелкового оружия.
Как сообщалось ранее, 2 военных были ранены в ходе АТО 9 апреля.
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Вечером 10 апреля российское онлайн-издание РБК сообщило о гибели в Сирии российского военного-контрактника Игоря Завидного. Об этом журналистам сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.
Согласно указанному источнику Игорь Завидный и еще один военнослужащий погибли 9 апреля в результате минометного обстрела.
В сообщении отмечается, что И.Завидный после работы на металлургическом комбинате подписал контракт с армией, три года служил в Чечне, Дагестане и Ингушетии, затем служил в Оренбургской области, откуда отправился в Сирию.
11 апреля Игорь Завидный будет похоронен в Новотроицке.
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Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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