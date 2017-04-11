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 Сегодня с 9 утра на мосту через Русановский канал будет ограничено движение транспорта, - КГГА

Сегодня, 11 апреля, на мосту через Русановский канал, который соединяет местную набережную с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 09:00 до 18:00 11 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановскую набережную с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - сообщили в мэрии.

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В КГГА отметили, что работы будет проводить "Киевавтодор" и призвали пониманием отнестись к временным неудобствам, по возможности выбирая другие маршруты движения.
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