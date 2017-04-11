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 За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

Пятеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе АТО 10 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, 2 военных были ранены в ходе АТО 9 апреля.



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Скорішого одужання нашім воїнам!!! смерть рашиським окупантам!!!! гори у пеклі масковія разом з хуйлом-путеним!!!!
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