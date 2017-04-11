 Если ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Если срочно не принять меры, чтобы изменить эту ситуацию в пенсионной системе, у нас через 5-7, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями, которые только можно себе представить", - сказал он.
По мнению Ревы, причина катастрофического положения в пенсионной системе заключается в том, что она является "несправедливой" из-за "уравниловки". Также среди проблем он назвал разрыв в сумме пенсий между "бывшими" и "новыми" пенсионерами, "немыслимый" размер минимальной пенсии и наличие лишь половины собственных средств в Пенсионном фонде, чтобы "выплатить эту мизерную пенсию".
По его словам, для выхода из ситуации необходима пенсионная реформа, которая предусматривает повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и прекращение "уравниловки", установление четких зависимостей размеров пенсии от величины заработка, то есть уплаты взноса и сроков его уплаты, ликвидацию дефицита Пенсионного фонда за счет увеличения количества плательщиков.
Напомним, согласно новому меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, обнародованному 4 апреля, Верховная Рада должна принять закон о пенсионной реформе до конца текущего месяца, а сама реформа должна вступить в силу с начала 2018 года.
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присмокталися як п`явки, йдіть під три чорти зі своїми реформами!
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Зробіть макс пенсію на рівні середньої з/плати по Україні, а мін. в 2а(3) рази меньшу. І розказуйте тим в кого пенсія зараз в 100 разів більша ніж в решти пенсіонерів про те що економічна ситуація така, а то виходить народу тлумачите про економічну ситуацію, і одночасно робите пенсії деяким в 100 разів більшу ніж остальним. І боріться пів України за підвищення мінімальної пенсії, а решта мешканців і посадовців нехай бореться за підвищення максимальної пенсії, а так як вони будуть взаємозв'язані то всі будуть боротися за єдиний результат.
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Крах пенсійної системи вже давно настав, Рева. Бо ти нічого не робиш і будеш отримувати величезну пенсію, а купа людей, яка все життя працювала буде отримувати мінімалку до смерті.
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