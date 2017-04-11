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 Общество
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Все про:пенсионная реформа (835) пенсия (1568) Рева (171)

 Если ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева

Украину ждет крах пенсионной системы, если государство не будет предпринимать необходимые меры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Если срочно не принять меры, чтобы изменить эту ситуацию в пенсионной системе, у нас через 5-7, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы со всеми возможными негативными последствиями, которые только можно себе представить", - сказал он.

По мнению Ревы, причина катастрофического положения в пенсионной системе заключается в том, что она является "несправедливой" из-за "уравниловки". Также среди проблем он назвал разрыв в сумме пенсий между "бывшими" и "новыми" пенсионерами, "немыслимый" размер минимальной пенсии и наличие лишь половины собственных средств в Пенсионном фонде, чтобы "выплатить эту мизерную пенсию".

По его словам, для выхода из ситуации необходима пенсионная реформа, которая предусматривает повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и прекращение "уравниловки", установление четких зависимостей размеров пенсии от величины заработка, то есть уплаты взноса и сроков его уплаты, ликвидацию дефицита Пенсионного фонда за счет увеличения количества плательщиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может откладывать повышение пенсионного возраста, - МВФ

Напомним, согласно новому меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, обнародованному 4 апреля, Верховная Рада должна принять закон о пенсионной реформе до конца текущего месяца, а сама реформа должна вступить в силу с начала 2018 года.
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Лучше ничего не предпринимайте. Кто не согласен со мной, то перечитайте сам закон и обратите внимание на то, что пенсия для депутатам начисляется по отдельным статьям этого закона и там прописаны другие условия. То есть чиновники ищут себе лазейки для лучшего обеспечения, нежели для остального народа.
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Да, в два раза больше при одинаковых суммах зарплат.
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Неужели богатые будут платить больше и не воровать?
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а если "эти "начнут что то предпринимать то крах наступит к новому году
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З такою "владою", крах України - настане значно раніше........
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якщо ви ще рік-два протримаєтеся при владі то НАС вже не буде

присмокталися як п`явки, йдіть під три чорти зі своїми реформами!
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Для того щоб зберегти пенсію на рівні своїх трудових показників а саме коефіцієнти стажу і зарплати (середня з/п по Україні оголошується кожен рік в березні.) ось і прераховуйте пенсії всім. А виходить що робив не робив а з роками пенсії зрівнюються приближаються до мінімальної. Коефіцієнти зарплати і стажу необхідно перемножити і одержати одну цифру назвавши наприклад «коефіцієнтом трудової участі» і коли це спрощення відбудеться зразу виникне питання: чому в пенсіонерів з однаковим показником трудової участі - різні пенсії? Де здоровий глузд?
Зробіть макс пенсію на рівні середньої з/плати по Україні, а мін. в 2а(3) рази меньшу. І розказуйте тим в кого пенсія зараз в 100 разів більша ніж в решти пенсіонерів про те що економічна ситуація така, а то виходить народу тлумачите про економічну ситуацію, і одночасно робите пенсії деяким в 100 разів більшу ніж остальним. І боріться пів України за підвищення мінімальної пенсії, а решта мешканців і посадовців нехай бореться за підвищення максимальної пенсії, а так як вони будуть взаємозв'язані то всі будуть боротися за єдиний результат.
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Демографическая ситуация действительно тяжелая,население стареет + ко всему РАБссия скомуниздила приблизительно 3,5-4 миллиона населения придумав рюцкий вонючий мир.В этой ситуации выход немедленный есть,стимулировать финансово женщин для рождения детишек до 3 в каждой семье,увеличив выплаты хотя бы вдвое...
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Злиднiв плодити будем? Вопрос не в количестве населения , а в перераспределении богатства страны .
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Рева став міністром філософії. Чому ваза це не ваза?
Крах пенсійної системи вже давно настав, Рева. Бо ти нічого не робиш і будеш отримувати величезну пенсію, а купа людей, яка все життя працювала буде отримувати мінімалку до смерті.
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скоро безплатную медицину ликвидируют. тогда за что берут налоги?. зачем МОЗ. ? НУ И НЕТ ЖЕ МИНИСТЕРСТВА "ЭПИЦЕНТРОВ". ИЛИ МИНИСТЕРСТВО "СИЛЬПО" ходим и покупаем . то что есть. так и с врачами. как повайдер связи . и хай у.супрун тулится в америчку до яреськи.и рев прихватит с розенкам. а та и остальные хай пихтутуют.
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я воспитал четверых детей в 60-е-70 годы при зарплате 60 получки 60 аванса и не ныл на советскую сраную власть,хотя стоило бы за очереди по 3-4 года в детсады тогдашние и другие позорные советские Сталагмиты.....
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Расскажите мне хоть об одной реформе, которая улучшила жизнь украинца.
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спроси у Моисея который 40 лет возил по пустыне рабов..
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Друг мой , в результате у евреев 2000 лет не было государства, 11 из 12 колен Иосифовых исчезли, а нынешний Израиль возник только благодаря Гитлеру с его Холокостом.
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Крысы кремля гутарють что Израиль создал Йося Выссарыонович Сралин в 1949 году..
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Израиль пытались создать со второй половины 19 века (это сионизм), но не могли насобирать евреев. И только гитлеровский холокост нагнал достаточно евреев в Палестину из Европы для создания еврейского государства.
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не все что нацарапано в Википешке есть правдой...
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Это было известно задолго до появления интернета. К сожалению, нынешнее поколение не способно читать книги.
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у Витьки дважды не сидевшего была президентско-парламентская Украина с неограниченными полночиями для Хмыря ДАУНетского по подобию Путлера на РАБссии.сегодня у нас парламентско-президентская республика с неограниченными полномочиями для Рады.и Когда депутаты кричать о злочинной владе я смеюсь,потому что говорят о себе любимых...
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Крах пенсионной системы наступил тогда, когда чиновнику десять лет назад начислили пенсию в 270 000 гривен в месяц. Узнав об этом я уволился с кафедры и стал жить во внутренней эмиграции. У меня нет зарплаты и не будет пенсии (за 28 лет трудового мне начислят копейки лет через десять). Но уже есть независимый от таких как Рева доход, который в разы превышает ту зарплату которую я получал на руки и будет только увеличиваться. Пенсия теперь не волнует. Сегодня все налоги, сборы, НДС, тарифные аферы, и прочие скрытые поборы забирают уже более 80% из заработка, а на оставшиеся 20% люди нищенствуют (отложить на старость могут только коррупционеры). И этот узаконенный грабеж для того, чтобы содержать 5 млн. управленцев и платить им "антикоррупционные зарплаты" и запредельные пенсии. Богатым не стал, но к этому и не стремился, но стал свободным. Всем рекомендую переходить в тень и прекращать финансировать коррупцию. Она Вас и доконает в старости.
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звонит мне Миша.-Юра как у вас дела.? ...давайте построим набу...построили... не работает....давайте им купим танки... купили.. не работает... давайте им купим носки..купили.. не работает...стоп. давайте построим бубу.... построили ...не работает.... давайте им купим танки.. купили ...не работает.... давайте им купим носки.... купили не работает. .. и что? ..мы теперь строим пф... и что?. потом им купим танки... и что?. потом купим носки.- фамилию Миши знаете ?
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Украина и РАБссия братья клоны, единственные в мире живут без ВОРрупции с 7 ноября 1917 года,когда чЛенискае отребье власть взяло...
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Где берутся пенсии из производства + конкуренция, а современное технологическое международное производства и их услуги сюда не пропускаются монополистами корпораций которые контролируют ресурсы и являются властью, иначе получит такой доступ им лично не вышло бы , плюс без виз потянет в Европу работоспособных--- потенциальных плательщиков в фонд пенсионный. Основа проблемы коррупция
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Безвиз не дайот права на работу,только туризм,посещение родственников и езда на футбол биатлон и тд..
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за 2017 лет от Рождества Христового коррупцию победил только один человек - Бенито Муссолини вначале 20-х годов.Это не удалось даж Гитлеру,но он старался как мог...
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дерибан ПФУ лечится только территориальными общинами бюджетами ? Заставить таких как ВАТ Агрохим, г.Конотоп пенсии назначать. Всё-равно неограниченный доступ к госкорыту только у фермеров. Фермеров, у которых родственники и в прокуратурах и в судах и в банках и в казначействах. После такого "бюджет территориальной общины" доступен крестьянам только через автобусы титушек к месным "фермерам с золотыми унитазами" прямиком под хатынки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева
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