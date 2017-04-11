EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Экономика, Общество
  396  14
Все про:аренда (148) госсобственность (58) Днепропетровщина (1230) ОГА (1327)

 Множество госсобственности на Днепропетровщине сдано в аренду неизвестно кому, - советник главы ОГА Голик

Множество объектов, принадлежащих государственным структурам, сданы в аренду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Голик на Facebook.

Он приводит перечень "свежих маразмов, существующих годами, до которых никому никогда не было дела".

"Детский дом-интернат в области. Почти 2 000 кв. м сдано в аренду. Сдано в аренду 2 000 кв. м детского дома-интерната. Кому? По какой цене? Зачем?", - пишет Голик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенник захватил в Днепре государственное имущество на 2 млн грн и продал его. ФОТОрепортаж

"Аналогичное коммунальное учреждение далеко в области. 1 303 га под подсобным хозяйством. Конечно же, "сдано в аренду" правильным людям", - подчеркнул он.

"Социальное общежитие за 150 км от Днепра. 23 работника. 41 проживающий. Сумма плановых налогов на 2017 год - 2,3 млн грн. Кто живет в общежитии - отдельный вопрос", - отмечает советник.

"Психоневрологический интернат. Количество работников (по контракту) - 5 человек, в том числе 3 сторожа, зав. хозяйством и главный бухгалтер. Интернат закрыт пять лет назад и находится в стадии ликвидации. Каждый год государство платит за его содержание", - информирует Голик.

"Педагогический колледж. Сдано в аренду 1 300 кв. м", - сообщает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада разрешила бесплатно передавать госсобственность коммунальным предприятиям

"Учебно-реабилитационные центры. Подсобные хозяйства: 925 000 кв. м, 389 000 кв. м, 354 000 кв. м. Какая деятельность ведется на этих площадях? И главное - кем?" - подчеркнул советник главы ОГА.

"ПТУ. Общая площадь под подсобными хозяйствами - 33 663 225 кв. м. Что составляет 90% от их общей площади", - информирует Голик.

"Спроецируйте это на всю страну и на все госорганы. Скрытые резервы. Поборем и это", - заявил он.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой ты тогда советник, если не можешь через шефа нарыть информацию - кому, когда и за сколько.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думаю шо советник по художественному свисту.. И если попытается в этом дальше ковырятся - быстро флейту вставят куда надо.. Он шо думает там лохи договора аренды писали? На 1300 га земли? Фиг ты его разорвешь просто так - дети успеют на пенсию выйти пока по судам будешь ходить. А учесть наши "обновленные" суды и прокурвотуры....успеха в делах!.
 показать весь комментарий
Ответить
 
имхо, тут важнее не кому, а кем, за сколько и почему по бумагам так дешево
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та канеша да ..ілі нєт..
І Я не Не Я ...і хата не Моя...
Спагетті на УХАХ ОХЛОСУ знатныя...
)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все следы ведут в бизнес центр при хаббадской синагоге и там теряются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас вся страна ПНД. только главрачи пакуются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"сдано в аренду неизвестно кому" - такие заявления может делать только советник оленевода!!! в тундре!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот кстате да, договора же аренды есть. а там черным по белому - кто, кому и за сколько. Поэтому вопрос о том кому и кто, вообще стоять не должен. Вопрос должен быть только один, почему за бесценок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
советник ода в фейсбуке рецептами делится. Во мля !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато можно найти адрес изготовителя собачьих будок, который гордиться тем, что построил их много и строит до сих пор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты отстал от жизни! Они уже перешли на "вольеры" (это евро для сук) и в каждом вольере теперь "храм" с "семейным алтарем".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что за детский лепет? Без бабок на карман ничего не сдаётся. Гнать такого советника, прикрывающего коррупцию.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМножество госсобственности на Днепропетровщине сдано в аренду неизвестно кому, - советник главы ОГА Голик
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти