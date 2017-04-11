 Множество госсобственности на Днепропетровщине сдано в аренду неизвестно кому, - советник главы ОГА Голик

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Голик на Facebook.Он приводит перечень "свежих маразмов, существующих годами, до которых никому никогда не было дела"."Детский дом-интернат в области. Почти 2 000 кв. м сдано в аренду. Сдано в аренду 2 000 кв. м детского дома-интерната. Кому? По какой цене? Зачем?", - пишет Голик."Аналогичное коммунальное учреждение далеко в области. 1 303 га под подсобным хозяйством. Конечно же, "сдано в аренду" правильным людям", - подчеркнул он."Социальное общежитие за 150 км от Днепра. 23 работника. 41 проживающий. Сумма плановых налогов на 2017 год - 2,3 млн грн. Кто живет в общежитии - отдельный вопрос", - отмечает советник."Психоневрологический интернат. Количество работников (по контракту) - 5 человек, в том числе 3 сторожа, зав. хозяйством и главный бухгалтер. Интернат закрыт пять лет назад и находится в стадии ликвидации. Каждый год государство платит за его содержание", - информирует Голик."Педагогический колледж. Сдано в аренду 1 300 кв. м", - сообщает он."Учебно-реабилитационные центры. Подсобные хозяйства: 925 000 кв. м, 389 000 кв. м, 354 000 кв. м. Какая деятельность ведется на этих площадях? И главное - кем?" - подчеркнул советник главы ОГА."ПТУ. Общая площадь под подсобными хозяйствами - 33 663 225 кв. м. Что составляет 90% от их общей площади", - информирует Голик."Спроецируйте это на всю страну и на все госорганы. Скрытые резервы. Поборем и это", - заявил он.