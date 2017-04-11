 В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денег

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такая информация содержится в отчете Госказначейства о выполнении бюджета за указанный период.
Согласно закону о государственном бюджете, в 2017 году планируется вернуть 11,5 млрд грн, конфискованных судами у коррупционеров.
За 2016 год из запланированных 7,7 млрд грн в бюджет поступило 164,9 тыс. грн. В 2015 году из запланированных 1,5 млрд грн украденных активов вернули 100,1 тыс. грн.
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З такою озвучкою, навіть канал Discovery можна дивитися як захоплюючий трилер :D
Как коровы победили львов. Краткий спецкурс революционного бойца
https://www.facebook.com/vinnitsa.news.beauty/videos/1467555289952710/
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http://censor.net.ua/news/435771/poroshenko_i_groyisman_nadeyutsya_na_skoroe_popolnenie_byudjeta_blagodarya_spetskonfiskatsii_deneg_yanukovicha
Епта, до слез!!!
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А треба було будувати систему неуникнення покарань - щоб садовити і старих законів і контор вистачало.
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Держава робить сайт, на якому фіксуються усі відкриті справи і про ті справи регулярно йде інформація, що робиться: слідство - суд - в'язниця чи виправдання - звільнення.
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