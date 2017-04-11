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 Экономика
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 В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денег

За январь-февраль 2017 года в специальный фонд государственного бюджета поступили 5100 грн, конфискованные по решению суда за коррупционные правонарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такая информация содержится в отчете Госказначейства о выполнении бюджета за указанный период.

Согласно закону о государственном бюджете, в 2017 году планируется вернуть 11,5 млрд грн, конфискованных судами у коррупционеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина возглавила рейтинг коррупции в бизнесе по версии EY. ТАБЛИЦА

За 2016 год из запланированных 7,7 млрд грн в бюджет поступило 164,9 тыс. грн. В 2015 году из запланированных 1,5 млрд грн украденных активов вернули 100,1 тыс. грн.
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то просто корупционер обронил деньги где то или купюры рваные вернул.
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Це результат керівництва прокуратурою такого комсомольського фахівця як Луценко! Він коли був міністром МВС кричав що прокуратура нічого не робить, а тепер коли став Генпрокурором, сам нічого не робить! Треба вже цих професійних крикунів гнати в тюрму разом з їх політичними власниками!
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я за сегодня только новостей с борцунами коррупции начитался разоблачений на сумму в разы большую... где деньги
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Ну тогда ты как и я - безутешен .... а нету!
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можно и сокращать антикорупционные действия и организации.
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жена говорит-купим хлебопечку. -а ты будешь печь? будбудбудбудбудбу. - ровно три буханки. а книг сколько с рецептами. сайтов сколько. - ровно три буханки. ...следующая история- купим мультиварку...посмейтесь - ровно три каши.
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долго молчала ..года три.. потом ?. - ровно три приложения. но зато айфон.
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Ого) Целых 5100 грн. ну все, теперь точно голосую за Пороха и Авакяна
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Вінниця News

З такою озвучкою, навіть канал Discovery можна дивитися як захоплюючий трилер :D
Как коровы победили львов. Краткий спецкурс революционного бойца

https://www.facebook.com/vinnitsa.news.beauty/videos/1467555289952710/
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И это в стране - мировом лидере по коррупции ! урожай должен быть сотни миллиардов
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все вопросы идите к судам и там спрашивайте, по их решениям взымаются, арестовываются и т.д.
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Ого! Учитесь Киса, как надо воровать деньги!
В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денег - Цензор.НЕТ 3643
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Киса, талант к нищенству у вас заложен с детства!В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денег - Цензор.НЕТ 9943
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Всё, что осталось от монтёра Мечникова!
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остальное борцуны сами съели. не зря 1-е место по коррупции заняли - можем, когда "хочем".
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ого! и это в одной из самых коррумпированных стран мира. барьба с карупцыей налицэ. или налицо
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5100 грн. !? Назовите фамилию,этого честного судьи!
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А если перевести во вьетнамские донги то это будет 4250000, с такой суммой уже не стыдно результат показать.
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Зато на МАБУ, АБУ, ДАНУ. потратили сотни тысяч. Ах да, еще зарплаты судей по 300 тысяч забыл. И премии таких как Корчак в НАПК.
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Ну все,теперь у нас экономика поднимется!!! Да и вообще заживем! Позорники!
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Добиваем остатки коррупции, но ещё встречаются отдельные недостатки.
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украли по второму или третьему кругу-круговорот денег в "правовом государстве"....
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люди на Майдане даже мечтать о таком не могли.....
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Многомиллионные "антикоррупционные зарплаты", десятки антикоррупционных агентств и организаций на зарплате, международная внебюджетая помощь на "борьбу с коррупцией и результат - гора родила мышь... А всего то надо перевешать коррумпированных жидов во власти вместе с прихвостнями почти даром. Все что нужно - веревка (на мыле экономим) и повод (последняя капля) для всенародного воодушевления.
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В результате титанического труда 5100 - это не просто успех, это ПОБЕДА.
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Херасе баблище! Туфли хиспанитос со стразиками и колготки...
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Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко

http://censor.net.ua/news/435771/poroshenko_i_groyisman_nadeyutsya_na_skoroe_popolnenie_byudjeta_blagodarya_spetskonfiskatsii_deneg_yanukovicha

Епта, до слез!!!
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А теперь пусть напишут сколько было потрачено на зарплату, технические и другие "нужды" так называемых "борцов с коррупциией" с 2014 года и по всей Украине. "Возле дурака всегда найдется жулик"-воистину точное высказывание. Обидно только, что целый народ позволяет водить себя за нос. Брехливое и воровское украинское правительство, где ЗАКОН О ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИИ ВОРОВАННОГО ИМУЩЕСТВА у зажравшихся коррупционеров????????? Позор вам!!!!!!!!!!!!!
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Или это шутка такая? И вроде 1 апреля уже прошло.
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как то теория с практикой расходиться... есть подозрение, что и налоги заплаченные конфискованными предприятиями в домбабве и лугандонии, тоже были в планах....
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Це тому що кацапські агенти три роки будували систему боротьби з корупцією - систему довічної взаємовигідної боротьби.
А треба було будувати систему неуникнення покарань - щоб садовити і старих законів і контор вистачало.
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Система неуникнення покарань є дуже проста.
Держава робить сайт, на якому фіксуються усі відкриті справи і про ті справи регулярно йде інформація, що робиться: слідство - суд - в'язниця чи виправдання - звільнення.
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Це мабуть,на допите в НАБУ,якись корупцiонер,не поняв де вiн,та як шов,залишив чаевi
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денег
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