 Аваков о возобновлении выдачи паспортов: "Я думаю, это вопрос одного-двух дней"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Паспортные и миграционые центры и госпредприятие "Документ" несколько дней работают в системе перебоя благодаря тому, что ключевой провайдер, который обеспечивал государственную функцию закрытой, защищенной связи, по материалам СБУ подвергается проверкам. В МВД мы не можем на этот процесс влиять. Мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат вопрос с провайдером. Я думаю, это вопрос одного-двух дней", - сказал он.
Напомним, Европарламент 6 апреля одобрил безвизовый режим с Украиной, и в тот же день сервисы по оформлению документов прекратили работу. В ГП "Документ" заявили, что паспортные центры не работали из-за изъятия СБУ серверов в телекоммуникационных компаниях.
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сабакян украінську планує в камері вивчати, коли більше часу матиме
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