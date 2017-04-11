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 Общество
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Все про:Аваков (2473) загранпаспорт (116) паспорт (563) проверка (441) СБУ (13933)

 Аваков о возобновлении выдачи паспортов: "Я думаю, это вопрос одного-двух дней"

Сервисы по оформлению и выдаче заграничных паспортов возобновят свою работу в ближайшие день-два.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Паспортные и миграционые центры и госпредприятие "Документ" несколько дней работают в системе перебоя благодаря тому, что ключевой провайдер, который обеспечивал государственную функцию закрытой, защищенной связи, по материалам СБУ подвергается проверкам. В МВД мы не можем на этот процесс влиять. Мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат вопрос с провайдером. Я думаю, это вопрос одного-двух дней", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 млн граждан Украины уже получили биометрические загранпаспорта, - Аваков

Напомним, Европарламент 6 апреля одобрил безвизовый режим с Украиной, и в тот же день сервисы по оформлению документов прекратили работу. В ГП "Документ" заявили, что паспортные центры не работали из-за изъятия СБУ серверов в телекоммуникационных компаниях.
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Мусорам своим не забудь выдать. Может бежать придёться
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короче Европа даст безвиз в июне, а наши мудаки до осени будут рассказывать, что выдача паспортов вот-вот начнется. Создадут панику, серые схемы, фирмочки по оформлению.... Как всегда кто-то думает, как нагреть руки!
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У этой тети из которая проверкой деклараций должна заниматься, виноват системный инженер, у Авакова провайдер, придумывают на ходу басни и валят всё на мифические трудности . Крылов бы удавился от зависти.
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Коррупция везде и всюду. А создание очередей её питает. Не на Луне же живем.
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бє-бє- бє ??
сабакян украінську планує в камері вивчати, коли більше часу матиме
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аваков обозначает свою невьепенную значимость в современной истории Украины,в отставку за Княжичи и за остальные делишки
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новый рюсский Хмырь приехал в Украину и орёт : Путлер капут.Китай и США нас поделили,спасите пацаны,дайте паспорт Украины...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАваков о возобновлении выдачи паспортов: "Я думаю, это вопрос одного-двух дней"
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