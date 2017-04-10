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 Политика Украины
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 МИД проверяет информацию о визите испанских политиков в оккупированный Крым, - Беца

Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет информацию о возможном визите испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Россией Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Мы проверяем эту информацию", - сказала она. По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит и кто именно мог приехать в Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы должны научиться у испанцев не подпитывать тему сепаратизма, - посол Оттоне

Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым приехали испанские политики регионального уровня из провинции Андалузия.
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нужно давно ввести уголовную ответственность за посещение крыма в обход официальных пунктов пропуска.
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И немедленно посадить миллионов 8-10 россиян и полмиллиона граждан РБ.
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Зачем их сажать?!!! Сам Хуйло и так пересажает, колючку и вышки в таёжных лагерях уже обновили.
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но посадить на територии Украины. если они конечно сюда сунутся. бесплатная рабочая сила.
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Может для начала нужно своих коррупционеров всех пересадить, а потом уже за ватку поехавшую в Крым браться? А то с такой коррупционной Фемидой, вы будете ждать этих посадок, то нового пришествия.
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всьому свій час. ніхто не каже садити вже сьогодні. просто у такого злочину не повинно бути строків позовної давності. почнемо саджати із чесною фемідою. на строк 5 років або ж до звільнення криму (що настане раніше). або ж звільняти від тюрми за скромний внесок в держбюджет))) і тоді таки майже кожен росіянин розділить відповідальність за окупацію криму.
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Так я не проти, тільки чекати довго доведеться, поки цей час настане, наша влада руських садить неохоче, більше все по українцям справи кримінальні відкриває.
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Я теж, але час поспішає за нас, можна просто не дочекатися коли настане цей радісний день, адже ні ви, ні я не Кощій Безсмертний.
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якби армія захищала Україну не тільки від кацапів, а ще перебила б шоколадників, то той час вже б настав. чому куля ще до сих пір не в лобі???????
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Для цього як мінімум потрібен свій Піночет, в ЗСУ такого немає. .
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Скормите их яйца вате под лозунгом: " Не всегда тореадор побеждает"!
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Заспокойтесь - європейці вже давно їздять в Крим, незважаючи ні на які там "заборони".......
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