 МИД проверяет информацию о визите испанских политиков в оккупированный Крым, - Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
"Мы проверяем эту информацию", - сказала она. По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит и кто именно мог приехать в Крым.
Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым приехали испанские политики регионального уровня из провинции Андалузия.
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