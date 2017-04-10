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Все про:беспилотник (522) Сирия (2328) США (12328) химическое оружие (86)

 Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press

Источник в руководстве США заявил, что американские власти пришли к выводу, что Россия заранее знала о планах Дамаска применить химическое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press, со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам источника, российский беспилотник был замечен над госпиталем в Сирии, куда жертвы атаки направились за помощью.

После того, как беспилотник исчез, истребитель российского производства нанес удар по госпиталю, пытаясь, по мнению американского руководства, скрыть использование химического оружия.

Отмечается, что до последнего времени власти США не были уверены в том, кем именно управлялся беспилотник - Россией или Сирией. На данный момент неизвестно, кто управлял самолетом, взорвавшим госпиталь.

Источник отметил, что присутствие беспилотника не могло быть совпадением, и что Россия должна была знать о будущей химической атаке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.



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bag - сначала Сев.Корея, потом Асад..., ну а Раша чуть позже ..., в 2018 наверное...

Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7249 ВП‏ @sranysovok 42 мин42 минуты назад
> К реке Ялу, по которой проходит граница Северной Кореи и Китая, переброшены в том числе медицинские подразделения.
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и пантонный мост на учениях уже наводили через приток амура....
Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press - Цензор.НЕТ 8430
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Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press
Конечно Россия знала, в этом нет никаких сомнений, а теперь есть и доказательства.
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Асад,фактично,маріонетка кремля!
США вже дуже скромні,не можуть таки прямо звинуватити кациків,планують ще щось...
Перевішати нахер всіх,а не йти на домовленості з кацапньою!
...

прийде час і ...
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ой.
Та россия всего лишь склонила Асада к отказу то хим.оружия и так же согласилась что его на росс и ю выведут. А вывозилось оно под контролем ООН . Поэтому бан ги Мун и ездил на 9 мая на парад победы на красную площадь. А как же. миротворцы мы за мир войны не нужно.тьфу
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ясен арафат, лише зараз прозріли! так це ж кремль і керував всією операцією
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В конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России, который радикально ужесточит действующий санкционный режим. Его текст размещен в единой базе документов нижней палаты американского парламента.
Акт "О противодействии российской агрессии 2017", подготовленный группой конгрессменов и внесенный 28 марта республиканцем Александром Муни задуман как ответ на "вмешательство" России в ход президентских выборов в Штатах, "невыполнение" Москвой Минских соглашений по Украине, а также "незаконную аннексию" Крыма, Южной Осетии и Абхазии.
Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов, фактически запрещая крупные вложения в ценные бумаги всех российских нефтегазовых компаний (не только государственных).
Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Таким образом, новый пакет органичений полностью перекроет финансирование всех проектов "Газпрома" - от "Северного потока -2" до "Силы Сибири", - строительство которых монополия рассчитывала оплатить за счет привлечения 15 млрд долларов долга.
Наконец, под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно проекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.
Напомним, предыдущие санкционные пакеты распространялись на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещали.
Иностранные банки активно пользовались этим. Нерезиденты, по данным ЦБ РФ, в 2016 году приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей).
Законопроект вводит полный запрет на такую практику. Причем санкции за его нарушение предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран.
Хотя санкции не аннулируют уже сделанные инвестиции, риск заключается в том, что потоки от нерезидентов развернутся вспять, и начнется распродажа, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.
Всего на руках у иностранцев долги правительства РФ почти на 1,6 трлн рублей, или 28,1% рынка, по данным ЦБ. Впрочем, эта цифра учитывает неликвидные выпуски - в средне- и долгосрочных бумагах, которые торгуются на бирже, нерезиденты владеют до 70% рынка,говорит директор по работе с долговыми инструментами УК «Альфа-капитал» Евгений Кочемазов.
Бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки ОФЗ, взвинтит стоимость займов для правительства России. А кроме того, приведет к резкому обесценению рубля. "Курс в последние несколько месяцев рос именно благодаря усилиям заграничных игроков, которые конвертировали валюту для инвестирования в российские активы", - объясняет аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Речь идет об операциях carry-trade, напоминает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин: "доллары/евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через некоторое время обратно, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль".
Проблема в том, что при выходе иностранцев существенный "спрос на валюту будет предъявлен практически одномоментно. В этой ситуации избежать быстрого обесценения рубля вряд ли будет возможно", - предупреждают эксперты Высшей школы экономики во главе с Натальей Акиндиновой.
Фактически повторится сценарий взрывной девальвации 1998-го, 2008-го и 2014 годов, уточняет Миркин.
"Если законопроект будет одобрен, это вполне может привести к повторению ситуации начала 2016 года, когда курс рубля и финансовая система в целом оказались в состоянии нокдауна, - считает Мащенко. - Запрет на приобретение долговых обязательств РФ подорвет и без того хрупкое положение дел в экономике: иностранные инвестиции жизненно необходимы стране для существования и дальнейших попыток развития, и выполнения социальных обязательств".
Пока новые санкции существуют в виде законопроекта - его должны одобрить 8 комитетов конгресса, только после этого он поступит на голосование. Впрочем, еще один виток эскалации и без того кризисных отношений с США вокруг Сирии увеличивает шансы на расширение санкций, хотя пока рынок и не верит в такой сценарий, отмечает в обзоре Райффайзенбанк.
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тогда, если по справедливости, руским тоже надо насыпать 59 ракет.
надо чтоб по честному было все
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)(уйло пробивку делал, как Трамп отреагиркет. Ну вот, теперь знает.
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Короче,не важно,кто кого подбил на применение Зарина,Асад Путера,или Путлер Асада.И кто решил,замазать кровью своего подельника первый,тоже неважно.Важно то,шо они оба по горло в крови.Два дибила короче,топят друг друга
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Знала и не только подсуетилась повокацией-ей нужно,как всегда увести казну.Орда,короче!"https://www.youtube.com/watch?v=FCoWHapeMOc
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press
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