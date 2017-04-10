 Гонтарева может покинуть Украину после отставки, - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала народный депутат, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "112 Украина".
"Мы внесли постановление о временной следственной комиссии, о расследовании ее деятельности. Мы знаем, что она собирается ехать за границу, мы знаем, что она собирается покинуть Украину, но я думаю, что Украина найдет ее, где бы она ни была", - сказала политик.
Напомним, 1 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала Президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.
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Только не на кацапских сайтах.
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Ты много на себе взяла..
Теперь раскаиватца пізДНО..
Пакуштуй ти ШаКАЛад
В паслєдній раз...
))))))))
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жабе пьяной шкуру сдереть и отдать студентам биологам на опыты.
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Іспанська вілла Порошенка: У Порошенка знайшли не ... - ТСН
https://tsn.ua/.../u-poroshenka-znayshli-nezadeklarovanu-villu-v-ispaniyi- 803630.html
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Давай юлЕчка-спасительница и по газовым контрактам с ху@лом следственную!!!
Там тоже шоколадна зрада!!!
P.S..верим в тебя и твою партию "родина"..твои сектанты.
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Вот пример одного из материалов : https://www.prnewschannel.com/2017/03/20/ukraines-escalating-government-corruption-harms-u-s-interests-abroad/
А перепостили его, дай Бог памяти, где то четыре сотни западных изданий, с совершено неизвестными именами - все Таймсы и всякие Файнейшенелы, Политеки и прочие политжурналы, Шпигели и прочие европейцы. В течении трех суток. Поэтому только Ростов. Или Северная Корея - у остальных не откупишься.
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як собака блох,скоро уже отдавать будет нечем,разве,что придумают закон для населения,у кого парные органы,как 2 почки,2 глаза,2 ноги и т.д изымать по одному, и на продажу.
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До речі, рило в пуху не менше, а то й більше, чим у гонтарєвої.
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Решением уйти с поста главы Национального банка Украины Валерия Гонтарева пытается уклониться от уголовной ответственности и своевременно выехать из страны, а привлечь ее есть за что, считает юрист Ростислав Кравец.
Но как только решение об увольнении Гонтаревой будет подписано, в тот же день она покинет страну. Хотя учитывая, какой за ней тянется шлейф противозаконных действий, ее должны были уже давно привлечь к уголовной ответственности, уверен старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.. "Как только президент удовлетворит желание Гонтаревой уйти в отставку, вероятнее всего, откроется ряд уголовных дел, и основания для их открытия много - это и рефинансирование банковской системы, и подделка документов, и фактически злоупотребление властью, и государственные измены и тому подобное. Думаю, что она до этого покинет пределы страны". По информации Ростислава Кравца, открыто 3 уголовных производства в отношении Гонтаревой, но уже два года никакого расследования не ведется. А заняться расследованием ее деяний в ГПУ и НАБУ должны были уже давно, тогда не было бы таких ужасающих последствий для экономики Украины в связи с длительным ее пребыванием на этом посту, подчеркивает Кравец. "То, что Гонтарева пошла в отставку, говорит о том, что действующая власть готовится к эмиграции из страны. Остановить ее от побега из страны реально - ей уже сегодня можно предъявить обвинения, несмотря на то, что она еще занимает пост главы Нацбанка и, соответственно, избрать меру пресечения, запретить выезжать за границу. Но с этим тянут намеренно", - считает Ростислав Кравец. Если в ближайшие дни ни НАБУ, ни ГПУ, ни СБУ с МВД не предъявят Валерии Гонтаревой обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, это будет свидетельствовать о том, что ей дают возможность покинуть Украину. И явно не с пустыми руками.
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З приводу банків, теж не все однозначно, але ліквідація потрібна.
Мене хвилює більше, що вслід за гонтарєвою, прийде ще більш цинічне і зажерливе(((
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