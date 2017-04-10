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 Политика Украины
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 Гонтарева может покинуть Украину после отставки, - Тимошенко

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева после своей отставки может покинуть Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала народный депутат, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "112 Украина".

"Мы внесли постановление о временной следственной комиссии, о расследовании ее деятельности. Мы знаем, что она собирается ехать за границу, мы знаем, что она собирается покинуть Украину, но я думаю, что Украина найдет ее, где бы она ни была", - сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу"

Напомним, 1 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала Президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.
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ага. в 2013-м году лес стоил 175 у.е. за куб, а сейчас 111 уе. видели бы вы что в лесах турки и грузины творят. налетай подешевело.
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а ты значит видел, рдом стоял и свечку держал? Подавай заявы в соответствующие органы!
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а причет тут заявы? цена такая в Украине сейчас. 3000 грн/куб сырого леса. это розница. на опте друзья берут по 2300 грн. это 85 у.е. против 175 у.е в 2013-м. все законно.
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Чесно хрень какую то несешь,пшеница ,зерновые что подешевели? Ты троль кацапский.Или ты лишь бы высраться,что все пропало?
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в даном случае нет. в долларах цена почти та же. вот в гривне на мировых рынках она выросла втрое, а себестоимость в 1,5-2 раза. разницу через фирмы прокладки на Панаму. и вот здесь в долларовом эквиваленте навар вырос в разы!!! или бюджет уже ощутил сверхналоги от сверхприбылей??? Вадатурский такого не допустит.
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вчера выступал финансовый эксперт Фурса, и сказал, что она просто устала, потому и подала заяву. Вспомнил он похожую ситуацию в Турции, когда там глава Нацбанка тоже разворушила муравьиное гнездо олигахов-банкиров, они устроили ей травлю, ходили под окнами, угрожали. Она вынуждена была уйти и даже уехать из Турции.
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Так ей подельница с лошадинной мордой уже местечко в МВФ нагрела, что-то никто не в курсе, куда все эти транши проваливаются, если вообще к нам заходили...
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ТАК ПОИНТЕРЕСУЙСЯ.
Только не на кацапских сайтах.
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Да ЯсенПень!! Чи тут зариють...)))
Ты много на себе взяла..
Теперь раскаиватца пізДНО..
Пакуштуй ти ШаКАЛад
В паслєдній раз...

))))))))
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Гонтарева наступила на хвост олигархам - ворюгам вот и срач такой на неё .
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отсюда вывод - Юлька тоже олигарх и повязана с олигархами
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Ты про друга Тимошенко беглого Онищенко забыл.
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она постоянно покидают Украину - в июле, августе 2016 , январе 2017 - ездит морду лица подтягивать
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а шо має право! з чесно награбованими бабанами і з чистою совістю
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Кубив и гонтарева должны сидеть. А их пахан висеть на столбе
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а как же Стельмах, Ющенко, Арбузов? Что-то вы забыли о них.
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На Дыбу всех барыг от мелкого до большого! Всех!
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дыба не по европейски.
жабе пьяной шкуру сдереть и отдать студентам биологам на опыты.
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Агент под позывным "гонтарева" успешно завершила миссию по развалу украинской банковской системы и готова к эвакуации на постоянное место службы. Вопрос знатокам - на какую службу и для чьих интересов работал этот агент? Дополнительный вопрос - как много таких агентов продолжают свою деятельность?
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она шныряла в шыкаладном цеху и валить будет на ист. родину в Исраэль.
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очень надеюсь на это. забрать у жабы ысе наворованное взад и лапки ее продать во францию.
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Агент Сатановская свалит на историческую родину - местечко Сатанов, вместе с еврейской громадой реставрировать синагогу и старое кладбище.
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Начиная с ахметки с авакяна с паращенка с гонтаревой.... всех на дыбу.... эти ублюдки явропейские по моему заканчивають геноцид Украинцев. На дЫбу!
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Побег Гонтаревой. Бабочка Насирова. Сериалов в этом году !
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Буду О-о-оо-о-о-очень удивлен, если она єтого не сделает
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нажить и отвалить.....в этом красота игры))))))))))......на хай потом эти цирки с носилками в суде и "утки" тоже в суде когда типа приняли.........надо нажить лямов 500 и понять скромно в каннах можно лет 200 пропетлять...... и ебись он в рот родной завод))))))......сколько умных казнокрадов отвалили от движения..... и не плохо себя чухают..... все яныка кто не свалил бойко левочкин шуфрич кивылов все прокуроры и судьи до ЕДИНОГО.....это те что не отвалили но могут....остальных сотни что просто не в движении....тигипко марчук литвин мороз хуез)))))))....эти и сотни других лимонщики и некогда не ответят......петушатник это люди.... ПЕ ТУ ША Т НИК......только жесткая диктатура с сносом бошек у всех кто был в теме........НЕЛЬЗЯ БЫТЬ В МАФИИ И НЕ ВОРОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....так не бывает
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их по назначению может ? Гонтарева заслужила кусок земли - Воронежскую область ей в дар!
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Большевики и поддержавший их пролетариат тебе бы апплодировали во время революции 1917!
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а знаєте, нехай хоч всі пздують, а потім колись по одному перетовчемо їх як тарганів коли вони будуть тремтіти з пересеру в своїх віллах (яких вони не задекларували), хоча мене і Хунта влаштувала б )))

Іспанська вілла Порошенка: У Порошенка знайшли не ... - ТСН
https://tsn.ua/.../u-poroshenka-znayshli-nezadeklarovanu-villu-v-ispaniyi- 803630.html
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Это правильно!!! Ворьё и предателей геть!!!
Давай юлЕчка-спасительница и по газовым контрактам с ху@лом следственную!!!
Там тоже шоколадна зрада!!!
P.S..верим в тебя и твою партию "родина"..твои сектанты.
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Тимошенко, наверное, забыла о том, что по ней плачет из-за ее неисправимо отрицательного балланса с Украиной. Где-то здесь я уже встречал фото Тимошенко, ищущей пристанище на свалке истории - видно вiдтермiнувала по причине желания продолжить спор с Украиной(?). Так работать и жить в обстановке оголтелого "активизма", ставящего реальной целью перенесения своего тела во вновь наклевывающийся парламент при пассивности органов охраны свобод гражданина (да еще такого, которому для работы нужны благоприятные условия..). Нужно, похоже, провести гарантийные мероприятия для жизни и деятельности Гонтаревой и застраховать от возможности психологического посягательства таких "спецов" в банковской сфере, как славнозвiсний Валерьич Ляшко. Известно, что вилы и банк совместимы только при желании разрушить последний. Пусть лучше поэксплуатирует тему пiдвищення рiвня доданоi вартостi.
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Когда-то тех, кто верит Жульке, будут изучать как малопонятную форму полуразумной жизни...
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Фирташ такого же мнения,как и ты "Сергеев"потому и собрал сходняк ,чтобы не дай Бог допустить Тимошенко к власти.
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На Юлю снизошло предвидение - при всем своем вроде бы пофигизме Лерка совсем не дура и четко понимает, с какой скоростью гидрант летит на выход вместе с ВР,АП и КМУ впридачу. И несмотря практически на полное молчание наших СМИ , конгресс то готовит жесточайшее рассмотрение вопроса коррупции в Украине. После гидранта в списке воров и казнокрадов фамилия Гонтаревой идет второй. Я с трудом понимаю, где же она укрыться то собирается и сколько за укрытие прийдется отдать в том же Ростове. Хотя есть еще одна чудесная страна, откуда не выдадут - Северная Корея, например. Своим беспределом и жадностью сегодняшние дебилы спалили за собой все мосты и для них земной шар скукожился до размеров глобуса.
Вот пример одного из материалов : https://www.prnewschannel.com/2017/03/20/ukraines-escalating-government-corruption-harms-u-s-interests-abroad/
А перепостили его, дай Бог памяти, где то четыре сотни западных изданий, с совершено неизвестными именами - все Таймсы и всякие Файнейшенелы, Политеки и прочие политжурналы, Шпигели и прочие европейцы. В течении трех суток. Поэтому только Ростов. Или Северная Корея - у остальных не откупишься.
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грядут вполне ожидаемые последствия от блокады!гонтарева,видать,баба не глупая,поняла на кого собак вешать будут,когда бакс вверх поползет!а баба юля-это праматерь всех стрелочников нашей страны!
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Бакс поползет не от блокады,а от того,что набрали долгов,
як собака блох,скоро уже отдавать будет нечем,разве,что придумают закон для населения,у кого парные органы,как 2 почки,2 глаза,2 ноги и т.д изымать по одному, и на продажу.
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А юлі теж варто сваліть)))
До речі, рило в пуху не менше, а то й більше, чим у гонтарєвої.
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Катя 126, не парьтесь, ваши ватные органы точно никому не нужны))))
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Кравец: Гонтарева доказывает - власть готовится к эмиграции из страны
Решением уйти с поста главы Национального банка Украины Валерия Гонтарева пытается уклониться от уголовной ответственности и своевременно выехать из страны, а привлечь ее есть за что, считает юрист Ростислав Кравец.
Но как только решение об увольнении Гонтаревой будет подписано, в тот же день она покинет страну. Хотя учитывая, какой за ней тянется шлейф противозаконных действий, ее должны были уже давно привлечь к уголовной ответственности, уверен старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.. "Как только президент удовлетворит желание Гонтаревой уйти в отставку, вероятнее всего, откроется ряд уголовных дел, и основания для их открытия много - это и рефинансирование банковской системы, и подделка документов, и фактически злоупотребление властью, и государственные измены и тому подобное. Думаю, что она до этого покинет пределы страны". По информации Ростислава Кравца, открыто 3 уголовных производства в отношении Гонтаревой, но уже два года никакого расследования не ведется. А заняться расследованием ее деяний в ГПУ и НАБУ должны были уже давно, тогда не было бы таких ужасающих последствий для экономики Украины в связи с длительным ее пребыванием на этом посту, подчеркивает Кравец. "То, что Гонтарева пошла в отставку, говорит о том, что действующая власть готовится к эмиграции из страны. Остановить ее от побега из страны реально - ей уже сегодня можно предъявить обвинения, несмотря на то, что она еще занимает пост главы Нацбанка и, соответственно, избрать меру пресечения, запретить выезжать за границу. Но с этим тянут намеренно", - считает Ростислав Кравец. Если в ближайшие дни ни НАБУ, ни ГПУ, ни СБУ с МВД не предъявят Валерии Гонтаревой обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, это будет свидетельствовать о том, что ей дают возможность покинуть Украину. И явно не с пустыми руками.
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Я не великий фахівець, але гривню було завалено занпдто і неграмотно (спекулювали на різкому зниженні ), хоча, треба враховувать, щоб підтримувати курс, ніхто з олігархів, ясна річ, до держави не ставиться, як до Батьківщини ( у сенсі вітчизни)- усім глибоко начхати!
З приводу банків, теж не все однозначно, але ліквідація потрібна.
Мене хвилює більше, що вслід за гонтарєвою, прийде ще більш цинічне і зажерливе(((
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Если тупой завгар вместе с сыном зуботехником смог спиз@ить несколько десятков лярдов зелени , то сколько же вывели бабосов ушлые делки типа пети и леры. Бедная, бедная Украина!
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Мабуть в Оксфорде,буде банкiвську справу викладати.Або як пожарник,витаскивать банковские системы,третьих стран
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева может покинуть Украину после отставки, - Тимошенко
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