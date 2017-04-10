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Все про:Пентагон (399) ракеты (487) Сирия (2328) США (12328) Мэттис Джеймс (3)

 Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон

В результате американского ракетного удара сирийская авиабаза "Шайрат" стала бесполезной в военном отношении, там было уничтожено 20% сирийской оперативной авиации.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом

"По оценке министерства обороны, удар привел к повреждению или уничтожению топлива и боеприпасов, средств ПВО, а также 20% сирийской оперативной авиации", - говорится в заявлении главы Пентагона.

"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", - отметил Мэттис.

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Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Так это, херр Проханов и иже с ними протестуют! Говорят, что базыихтамнет! И вообще надо после этого Украину бомбить!
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Наверняка Бешенный Пес предлогал уничтожить сразу всю авиавицию, но Трамп поступил гуманно
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Не бачити Трампу квартири в Іваново та рахунків в Сбєрбанкє. Ой, не купатися йому на пляжах в Сочі...
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как это они 23 ракетами уничтожили 46 обьектов сирийской армии :p ? средство обьективного контроля мордора гонят беса или проще говоря вешают кацапам лапшу на рога ..
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Взагалі то 44 попадань у військові об'єкти. Але кацапам їхні пропагандони таки повинні пояснити, як це зробили тільки "23 долетівші ракети"...
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Видел на каком-то израильском ресурсе карту куда попали 58 из 59 ракет
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так за їхнім наведенням і били) краще розвідників і шпигунів ніж вони у світі не існує))
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Средства объективного контроля у кацапов просто тупо не могут за всем уследить. Увидели 23 ракеты, не увидели еще 36 - вот и вся разгадка.
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Вони то й Руста побачили тільки вже на красні площі
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Та не смешите, "средство обьективного контроля мордора", ванька, почесав яйца, доложил шо хуй его знает скокА тех пиндоских ракет де упало, потому шо ему пох, считайте сами, он вам тут не нанимался гИАметрию с алгИброй учить, и пишите пАтАму 23. У набутылкесидячии все спутники попадали, какой там контроль. Они калодержание своё проконтролировать не могут, а Вы "средство обьективного контроля мордора".
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.﻿
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Згоден з тобою. Мені також незрозуміло - чому людина немає права критикувати діючю владу ? Цензор насправді цензор!!!
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От "влады" тут тусуются как на работе троли. Они банят всех не согласных с карамелькиным.
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карамелькин он же шоколадкин , он же липецкий ?
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Почему решил, что это "цензор", а не фашисты из расеи?
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а где ж теперь кацапенлюфтшайзе харчеваться будут?
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Обамушко-Заступник всерасейскай, возвернись и останови десницею своею Трампа супостата!!
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рюсне это только на пользу. они еще туда столько же ватопланов отправят. Пущай палят их, не жалко.
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Клоуны: в сети высмеяли "слишком парадную" форму российских военных

"Ателье российской армии "Кузя fashion", - подписал он фотографии, на которых изображены российские военные в "парадной" форме.

"Клоуны", "С ними Путин, Рогозин, Жириновский, Проханов и Со. собираются воевать с США, ЕС?", "Зато ночью хорошо будет видно, по кому стрелять и где", "Де( Ме)Белизм", "Попугаи", "О нет! Попугаи раскрашены Великим Мастером - Природой. А эти - пугала огородные", "Карнавальные костюмы орков"? "Кошмар", "Фуу", "Швейные войска", "Капецъ-хфасон", - комментируют фото другие пользователи Facebook.

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8470

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4476

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1396

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 74

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6604

Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9047
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Просто орки из армии как с того света возвращаются...
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какой-то петушара, чесслово. Это же надо из так испоганить форму моремансую.
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Какой вероломный удар в спину... Причем, Роися по жизни со времен Саши Невского получает все удары вероломно после тысяч предупреждений.
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А знаешь почему в говно полкой не тычут, ну нормальные люди этого не делают?
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Потому шо у бешеной русской макаки сначала надо забрать ядерную гранату
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Тому що Китай заберет себе Сибирь по Урал как минимум. А Китай с Сибирью это угроза для США в отличие от дикого хйлорфостана.Который еще поменьше чем Моська. Пугало для того шобы выбивать триллионы для ВПК США.
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Бо есть такое выражение: не трогай ГАВНО, шоб не воняло; иль не слыхал, сердешный?
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72 часа это с полным клеймлением и переписью новых рузьких рабов.
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Мышь не проскользнет, а вот х..й дедушки Трампа в пукенскую попу , как нож в масло и особо никто не против патамушто Понравилось!!!!
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Мыши , и тем более мухи не пользуются кривизной земли, это все обьясняет
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та русские еще с постаментов мигов поснимают)
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Да, Су-17 и Миг-23 легко в течении пары месяцев смогут пару десятков подкинуть. Но посмеют ли?
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Давайте ещё 4 раза и всё, можно брать голыми руками
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мудро.
взлетная полоса еще самим амерам пригодится, для новой базы.
месяца через два
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Томагавк не сильно годится для разрушения взлетных полос. Насыпать кассет, парализовав на пару часов авиабазу - да, это он может. А вот побить взлетные полосы надолго - это что-то типа дюрандаль бомб применить нужно.
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)) Там головєшки прикручуються по призначенню від бронебійних до ядерних.
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Ядреная головешка конечно устроит тотальный погром, но это очень смелый шаг в политическом смысле. А обычная боеголовка, даже взорвавшись прямо на взлетно-посадочной полосе выкопает яму на пару метров, которую за пол часа закидают щебенкой и заложат стальными плитами.
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Ну не торопитесь, 450 кг. напалма выжгут бетон не ямкой, а приличной полосой, и после этого не то что р/ двигатель простудится, там при ходьбе дышать через лепесток надо. И тут плиты не положишь, тут с подушки начинать надо. Видно и впрям у США есть какие то планы на эти ВПП.
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откуда такие цифры ? у Асада было 80-90 самолетов . уничтожено 9 ( 6 Су-22 и 3 Миг-23 ) . это ни как не 20% для того что бы выйти на такие результаты амерам нужно еще пол сотни топоров запустить .
с уничтожением авиабазы тоже не все просто . да . часть укрытий пострадали . но остальные то целые . вроде бы уничтожены запасы топлива и боеприпасов ( но москали могут их быстро восстановить ) есть инфа что уничтожены РЛС и навигационное оборудование . но его тоже можно заменить . самое главное обе ВПП то особо не пострадали . а это для авиабазы самое главное . так что вместо того что бы делать громкие заявы амерам еще нужно немного поработать
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МО США болтун, а их КР хлопушки. Так сказал виолатор. Надо записать
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ты чувачек вместо того что бы умничать попытайся разобраться в вопросе . Асаду морду утерли это верно . но говорить о уничтожении Эш-Шайрат и громадных потерях мягко говоря преждевременно
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я просто уверен, что осведомленность МО США позволяет ему говорить то, что он говорит. Брехать и хвастаться не в стиле американцев, а потому подвергать сомнению слова генерала нет смысла.
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да ладно . брехать и хвастать амеры умеют не хуже москалей поэтому подвергать сомнению слова генерала смысл есть
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Брехать и хвастаться не в стиле американцев,
сам то хоть в это веришь?нашли в ираке оружие массового поражения?а как тряс пробиркой на заседании оон госсекретарь...да даже и в недавнем случае не все совсем ясно, ведь асада уже лишили химоружия еще в 2013 году, но проверили только подконтрольные ему районы
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А ты ещё не понял , что то был просто повод пидарасину из Багдада отъебать по самое не могу , а-то самое сильное государство стал ни во что ставить... Вот и хуйло в конце концов та же судьба ждёт : "ставить палки в колёса" чревато серьёзными последствиями для "попутавших берега".
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ну и это нормальным у тебе считается?тоесть есть страна жандарм, и она действует, как ей захочется?а зачем тогда оон и разные разговоры о невмешательстве во внутренние дела?
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Ознакомься с уставом ООН - статья 51... Как-то "конь" из Мида прикрывался этой статьёй , после того , как русский самолётик упал в египетской пустыне ...

Я думаю, у амеров всё чин-чинарём ... они тоже умеют прикрыться "фиговым листочком"...
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да, и с куйлом, такой фокус даже и не будут пробовать, все ж кишка тонка...ядреное оружие хорошее средство сдерживания
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Знаешь ты там чего-то... Оружие хуйла - БЛЕФ ... Так вот оно уже не действует ...
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Да, они так и говорят что "можем повторить", полосу специально не били чтоб на пристрелянные ангары вновь дичь налетела. Особенно понравилась машина ПВО которая пошла на таран Томагавка, экипаж нужно наградить, если жив остался, как никак подвиг Гастелло повторили , только на земле
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если уже озвучили уничтожение 20% асадовских ВВС то придется повторить . иначе будут выглядеть пиз...ми
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Они выглядят инвесторами, вложили в страну Сирия 71 миллионов долларов (1,2*59) в течении часа, , дас ист фантастишь! Инвестиции прилетели в буквальном смысле
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у асадки что епт , все самолеты были на этом аэродроме? Меньше бояры пей и хорошо читай статью..
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ты опохмелись и сам статейку прочти и мой комент . если с первого раза не дойдет то повтори с утра на свежую голову
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меня так от своего самогона не плющит как тебя от бояры))
я уже ответил..По спрошай летунов или по гугли что значит Вся авиация и чем отличается Оперативная ...?)) Оперативной то ты и не знаешь сколько было и осталось...
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есть такие понятия как оперативная ,,,, по спрашай летунов ,они тебе скажут что это значит..
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гы гы . что это еще за оперативная авиация прекращай умничать или пить . а лучше и то и другое . это явно не твое
такого термина нет . есть оперативно-тактическая . она же фронтовая авиация . это ударные самолеты . штурмовики . истребители-бомбардировщики
теперь вопрос ? если с Су-22 все понятно то скажи мне мил человек каким боком многоцелевые истребители Миг-23 МЛ. относятся к фронтовой авиации ? если это всегда была ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ !!! авиация
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Вот столько-столечки, полосу не повредили, в ангарах малюсенькие дырочки, пол подмести и ангар как новый, и так мало самолетов изничтожили.Ладно, будем считать что не на весь, только на пол-шишечки, зато , а как красиво на калени поставили ?
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я думаю задача нанести максимальный урон не ставилась . просто амеры показали что могут и что даже союзничек в лице Путина и его хваленых С-300 и С-400 Асаду в случае чего не помогут
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ну ты вот вышиватным ребятам всю "перемогу" испоганил, нехороший ты человек
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а че . нормальная перемога . как бы там ни было а 9 литачков амеры спалили . не считая уничтоженной инфраструктуры . просто генерал слегка приукрасил результаты удара в любом случае это более ощутимо чем уничтоженные москаляли сто тысяч штабов ИГИЛ
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злые языки поговаривают, что уничтоженные самолеты ценности не представляли, все ценное успели эвакуировать
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ну мало ли что болтают про страну варваров а эти самые " злые языки " и про распятых мальчиков когда то поговаривали . верить ли им ?
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на самом то деле есть много разных злых языков, причем со всех сторон)иногда удается их выводить на чистую, но чаще нет, и каждый верит в свою версию)
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По оценке министерства обороны, удар привел к повреждению или уничтожению топлива и боеприпасов, средств ПВО, а также 20% сирийской оперативной авиации", - говорится в заявлении главы Пентагона.
"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", - отметил Мэттис. Источник: http://censor.net.ua/n435792

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Ну, о потере военного интереса по поводу аэродрома Шайрат говорить преждевременно. Кацапские пенсы напрягутся в кратчайшие сроки, закупят топливо с боеприпасами, восстановят средства ПВО и 20% уничтоженной сирийской оперативной авиации. Фсё лиш для того, шоб убедить Пентагон, шо тамагавки недолетели, перелетели вощем промазали и ни о каком ущербе не может быть, и речи. Это в Пентагоне считаются с мнением налогоплательщиков и целесообразностью восстановления, а вот на расеюшке всё совсем иначе. Какой кацап откажется ввести в растерянность Пентагон? Хоть ты десять раз подряд разбомби тот аеродром, но там полюбасу усё будет как будто ничего не случилось
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Ангары нужно немного в стороны поперемещать, а то уже пристрелянные координаты, и где-то там еще где-то наводчик сидел, его нашли, кто предатель ?
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Главное, шоб ангары были, в телевизере. Для кацапских пенсов смена ангарами их местонахождения ваще не проблэма. Это пускай тамагавки парятся и гоняются за ангарами по всему аеродрому.
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томагавк здатен знаходитись над ціллю в режимі очікування і з допомогою телекамер передавати зображення району очікування оператору-наводчику з метою обрання цілі. вчи матчасть.
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Ну это ты загнул или матчасть не доучил. Нет на борту Томагавка тех средств что у разведчика-бесплотника, как то инфракрасные камеры, камер на 60-100 мегапикселей, крутой оптики, радисканеров, датчиков излучения, радиозондов, и т д. Вплоть до попадания в цель Томагавк под контролем оператора и может в любой момент быть перенацелен или "уйти на второй круг" или самоликвидироваться,
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так главное не это и даже не потери асадки.Главное что НеОбама насрал на )(уйло и будет продолжать..И в мордоре именно от этого паника и срач ...
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Сообщается о том, что сегодня в своей машине с помощью взрывного устройства взорван пилот сирийских ВВС Махмуд Сахури, которого подозревают в том, что именно он бомбил Хан-Шейхун, после чего и возникла ситуация с применением химоружия :Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2519Сообщение о его гибели обезличенное - просто передали как факт. Любопытно в этом сообщении то, что пока никто не взял на себя ответственность, хотя казалось бы - месть и все такое.
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а кем хоть сообщается?а то можно и не такое придумать
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мдя, знатно США настучали половым органом дедушки рассеянской фейко-браваде
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Не хотел давать ссылку на ватного мудака , но ладно :http://el-murid.livejournal.com/3204601.html, он хоть и мудак знатный, но инсайдом владеет.
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О гибели сирийского пилота сообщил в своем «Твиттере» журналист Асаад Ханна, однако официального подтверждения обнародованная информация пока не получила, сообщает «Диалог.UA».
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРакеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон
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