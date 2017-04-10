 Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"По оценке министерства обороны, удар привел к повреждению или уничтожению топлива и боеприпасов, средств ПВО, а также 20% сирийской оперативной авиации", - говорится в заявлении главы Пентагона.
"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", - отметил Мэттис.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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"Ателье российской армии "Кузя fashion", - подписал он фотографии, на которых изображены российские военные в "парадной" форме.
"Клоуны", "С ними Путин, Рогозин, Жириновский, Проханов и Со. собираются воевать с США, ЕС?", "Зато ночью хорошо будет видно, по кому стрелять и где", "Де( Ме)Белизм", "Попугаи", "О нет! Попугаи раскрашены Великим Мастером - Природой. А эти - пугала огородные", "Карнавальные костюмы орков"? "Кошмар", "Фуу", "Швейные войска", "Капецъ-хфасон", - комментируют фото другие пользователи Facebook.
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взлетная полоса еще самим амерам пригодится, для новой базы.
месяца через два
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с уничтожением авиабазы тоже не все просто . да . часть укрытий пострадали . но остальные то целые . вроде бы уничтожены запасы топлива и боеприпасов ( но москали могут их быстро восстановить ) есть инфа что уничтожены РЛС и навигационное оборудование . но его тоже можно заменить . самое главное обе ВПП то особо не пострадали . а это для авиабазы самое главное . так что вместо того что бы делать громкие заявы амерам еще нужно немного поработать
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сам то хоть в это веришь?нашли в ираке оружие массового поражения?а как тряс пробиркой на заседании оон госсекретарь...да даже и в недавнем случае не все совсем ясно, ведь асада уже лишили химоружия еще в 2013 году, но проверили только подконтрольные ему районы
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Я думаю, у амеров всё чин-чинарём ... они тоже умеют прикрыться "фиговым листочком"...
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я уже ответил..По спрошай летунов или по гугли что значит Вся авиация и чем отличается Оперативная ...?)) Оперативной то ты и не знаешь сколько было и осталось...
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такого термина нет . есть оперативно-тактическая . она же фронтовая авиация . это ударные самолеты . штурмовики . истребители-бомбардировщики
теперь вопрос ? если с Су-22 все понятно то скажи мне мил человек каким боком многоцелевые истребители Миг-23 МЛ. относятся к фронтовой авиации ? если это всегда была ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ !!! авиация
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"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", - отметил Мэттис. Источник: http://censor.net.ua/n435792
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Ну, о потере военного интереса по поводу аэродрома Шайрат говорить преждевременно. Кацапские пенсы напрягутся в кратчайшие сроки, закупят топливо с боеприпасами, восстановят средства ПВО и 20% уничтоженной сирийской оперативной авиации. Фсё лиш для того, шоб убедить Пентагон, шо тамагавки недолетели, перелетели вощем промазали и ни о каком ущербе не может быть, и речи. Это в Пентагоне считаются с мнением налогоплательщиков и целесообразностью восстановления, а вот на расеюшке всё совсем иначе. Какой кацап откажется ввести в растерянность Пентагон? Хоть ты десять раз подряд разбомби тот аеродром, но там полюбасу усё будет как будто ничего не случилось
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