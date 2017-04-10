 Россия приостанавливает чартерное авиасообщение с Турцией, - "Интерфакс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", - сказал источник.
Соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Федерального агентства воздушного транспорта РФ, утверждает еще один собеседник агентства в авиационной отрасли. По его словам, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.
Как заявила порталу "Интерфакс" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.
"Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет, потому что пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным - и у туроператоров, и в системах онлайн-бронирований - Турция сейчас явный лидер по продаже туров", - заявила Тюрина.
Она пояснила, что в акции раннего бронирования на этом направлении показали рост спроса в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию.
"Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году - тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров - это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены", - сообщила Тюрина.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ввела запрет на чартерные авиаперевозки в Турцию
С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это была одна из санкционных мер, принятых Москвой после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года.
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А к морю хочешь - лети в Магадан... (с)
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Российские реалии.
В сети появилось видео с интервью пенсионерки из РФ, которая рассказала, как российская власть посредством пропаганды запудривает мозги россиянам.
Видео опубликовал пользователь Facebook Шевкет Наматуллаев.
"Российские реалии. Пенсионерка рассказала, как власти запудривают им мозги проблемами США, Сирии и "возвращением" Крыма в родную гавань", - отмечается в комментарии к видео.
"Мы с советских времен ходили голые и раздетые, но Гондурас в огне, и это нас волнует, понимаете?! Мне 73 года, мне вот так это все надоело", - говорит женщина.
"Нам бы лучше волноваться о своей ситуации в стране", - отмечает пенсионерка на видео и указывает, что американцы прежде всего думают о внутренней политике.
"Бабулька красава!", "Как мало умных осталось, ну зомбоящик свое делает", - комментируют видео другие пользователи Facebook.
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- Есть - да, а так - нет...
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НЕХYЙ ШАСТАТЬ !!! 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Вам обеспечены бесплатные полеты авиалиниями "Tomahawk Airlines" в самых горячих точках планеты!!!!
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Как говорил Жванецкий, русская душа требует, чтобы там, где они бухают, было все красиво. Поэтому бухание заграницей - это отдых. А бухание в Роисе - это работа.
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Только щи - хоть куй полощи!
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Во первых цены упадут. Проверено в прошлый их отход!
Во вторых наши туристы поимеют спокойный отдых без основной части быдла.
В третьих в отелех станет появляться все больше украинских тв каналов)
Реально приятная новость в конце дня! Можно открыть пару бутылочек пива по этому поводу)
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Нефиг шастать.
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а как же КРЫМ...?!!! чё-всё, загадили и бросили...?)))
Источник:http://censor.net.ua/n435790
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