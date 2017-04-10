 "Сможем дать новое качество дорог украинским гражданам уже в этом году", - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Для того чтобы поддержать дорожное хозяйство в том состоянии, в котором оно есть сегодня, нам необходимо минимум 20 миллиардов гривен. Мы уже саккумулировали средства и сможем дать новое качество дорог украинским гражданам уже в этом году. По нашим оценкам, это 2,5 тысячи километров автодорог плюс 80 отремонтированных мостов", - сказал он.
Напомним, дорожники в период с 1 января по 30 марта текущего года ликвидировали 875 тыс. кв. м ям и выбоин на свыше 8,9 тыс. км автомобильных дорог Украины, что почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года.
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це не гешефт, а мрія!!!
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техосмотр - представляю ЛЕГКО ! (это же не дороги делать)
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- эта нога - того кого надо нога !..."
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"берегись автомобиля"
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дороги - не дадим...
дадим НОВОЕ качество !
...
тьфу!
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Очень полезная книга.
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Ах ты порохобот!!! геть..зрада..зрада..пукин ху@ло памаги!!!!
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зрада, шоколад, перегрузы и пукин.
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Хорошо бы меньше слов, а больше дела. Хотя, куда там, вся руководящая шобла родом из совка, только о*уевшая от беспредельного воровства и нынешней безнаказанности. Просвета не видать, так что, опять нужно потерпеть ?
И как бы не в тему, нынешние "молодые команды" ну очень напоминают комсомольских вожаков тех времен. Такие же беспринципные и корыстолюбивые пи*дюки, правда под крышей других богов и других идей.
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Но это всего лишь дорожные покрытия, примечательно, но не абсолютно.
Это пост- совок, который мы переживаем и дожевываем и деталях.
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