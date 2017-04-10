 Украина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала спикер МИДа Марьяна Беца в Twitter.
"МИД направил ноты итальянской стороне, обратился к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из Автономной Республики Крым", - написала она.
"Согласно Решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из Автономной Республики Крым в рамках "Vinitaly-2017", - отметила Беца
Ранее средства массовой информации сообщили, что на винной выставке Vanitaly, проходящей в Италии, на российском стенде презентовали крымские вина. В частности, речь идет о продукции брендов "Новый Свет" и "Инкерман".
1396 19
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Правительство России поддержало перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма(56)
Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко(136)
Муляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский. ФОТО(60)
Депутаты Европарламента призывают украинскую власть изучить возможность создания международного формата переговоров по деоккупации Крыма(10)
Боевики "Л/ДНР" умышленно завышают показатели количества обстрелов со стороны сил АТО, - ГУР(41)
Боевики в оккупированных Донецке и Макеевке сопровождают колонны автобусов с мужчинами, - ОБСЕ(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Кандидатом Кремля на президентских выборах во Франции является Франсуа Фийон, а не лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Такое мнение выразила российский политолог Лилия Шевцова в интервью LIGA.net.
"Ну да, заплатили ей какие-то $9 миллионов, возможно что-то еще. Но дело в том, что Москва никогда не ориентировалась на Ле Пен. Это еще один миф. Москва не любит и опасается крайне правых", - заявила Шевцова.
По ее словам, Кремль финансировал правых в Европе для ее ослабления, а не для того, чтобы привести их к власти.
Шевцова утверждает, что во Франции Москва ориентировалась на Фийона - это был кандидат Путина.
"И в Кремле снова был шок, когда Фийон не вышел в финал - а во втором туре Макрон побьет Ле Пен. Потому нельзя подогревать миф о всемогуществе Москвы в европейской политике - конечно же, это не так", - подчеркнула политолог.
Она также отметила, что миф о "всесильности" поддерживается многими политическими силами ЕС и США для собственной легитимации и поддержания электоральной базы при отсутствии конкурентной идеологии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Видео-сюжет Бориса Соболева из серии «Специальный корреспондент» про то, как "липовая" бормотуха из сока, спирта, соды и прочих "ингредиентов" под названием "Меланж Инфернал" завоевала серебряную медаль качества на престижной выставке в Сочи и получила диплом (смотреть до конца).
Ответить
Ответить
«Сухая водка» из порошка пробивается на российский рынок
Ответить
"Прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование по факту совершения преступления. Установлено, что 11.09.2015 во время посещения НПАО "Массандра" Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони гражданка Украины, незаконно назначенная на должность генерального директора государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", имея умысел на растрату чужого имущества, лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, которое является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность для государства. Этим деянием подозреваемая причинила государству убытки на сумму 2 173 903,9 грн", - говорится в сообщении.
Ответить
Частіше нагадуйте, що Крим український!
Ответить