EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1396  19
Материалы по теме:
Все про:вино (78) выставка (362) Италия (781) Крым (19459) МИД (4018) Россия (69851) нота протеста (74) Беца (124)

 Украина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - Беца

Министерство иностранных дел протестует против экспонирования Россией товаров из аннексированного ею Крыма на выставке в Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала спикер МИДа Марьяна Беца в Twitter.

Смотрите также: "Снова в Крым!": в Финляндии отзывают тираж журнала из-за рекламы отдыха на оккупированном полуострове. ФОТО

"МИД направил ноты итальянской стороне, обратился к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из Автономной Республики Крым", - написала она.

"Согласно Решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из Автономной Республики Крым в рамках "Vinitaly-2017", - отметила Беца

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Украины, не признают "паспорта" "Л/ДНР", - посол Италии

Ранее средства массовой информации сообщили, что на винной выставке Vanitaly, проходящей в Италии, на российском стенде презентовали крымские вина. В частности, речь идет о продукции брендов "Новый Свет" и "Инкерман".
 перейти на форум
 
   
TUVvM1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa05oTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURWVEJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lUzlSYTJSRE1UQlpZbEZ6UXpoMk1FeE1VWFZPUXprd1REVTRNRXhNVW1rNVIwSXdXVXhSYzA1RGVUQk1jbEZ6U0hwUmRtUkRLekJaVEZGelEwUlJkamxIUVRCTU4xSm5kRU14TUZsSVVtZDBRM2RtVGtOak1FcHFVV3hJZWxGdFRrZERNRXhFVVhVNVF6UXdXVGs0TUVweVVtZE9SMHd3VEhnNE1FdEVVWFowUjBJd1dVaFJkVTVIVUE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кремль никогда не ставил на Ле Пен: в РФ рассказали правду о причастности Путина к выборам во Франции

Кандидатом Кремля на президентских выборах во Франции является Франсуа Фийон, а не лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Такое мнение выразила российский политолог Лилия Шевцова в интервью LIGA.net.
"Ну да, заплатили ей какие-то $9 миллионов, возможно что-то еще. Но дело в том, что Москва никогда не ориентировалась на Ле Пен. Это еще один миф. Москва не любит и опасается крайне правых", - заявила Шевцова.
По ее словам, Кремль финансировал правых в Европе для ее ослабления, а не для того, чтобы привести их к власти.
Шевцова утверждает, что во Франции Москва ориентировалась на Фийона - это был кандидат Путина.
"И в Кремле снова был шок, когда Фийон не вышел в финал - а во втором туре Макрон побьет Ле Пен. Потому нельзя подогревать миф о всемогуществе Москвы в европейской политике - конечно же, это не так", - подчеркнула политолог.
Она также отметила, что миф о "всесильности" поддерживается многими политическими силами ЕС и США для собственной легитимации и поддержания электоральной базы при отсутствии конкурентной идеологии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Италии этих вин, как в Бразилии диких обезьян. Лучше бы не позорились своим шмурдяком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ездила осенью на выставку трюфеля в Альбе. Самая известная, самая трюфельная. Короче, кроме рашки и китайцев там никого не было. Руцькие ходят как жирные коты - трюфель скупают. Итальянцы радуются- развели как котят. Трюфеля там тоже до хрена в той Италии - никому кроме руцьких на зрен не нужен. Но был там один производитель ГРАППЫ- вот это чудо. Аромат , цвет, качество, уровень. Это только гены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГРАППЫ в смысле чачи, самогон, паленки. Смысл просто в перегонке натурального сырья в спирт . Без химии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что еще могла рюсня засветить? свой боярышник? на мордовии холодно там нихера не растет кроме елок и ягеля. вот и решили показать ворованное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну стекломой это не их это очиститель стекол от хенкеля и так же не их очиститель пушистик, это вообще проктор и гэмпбел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
АБАЖДИТЕ! А как же стеклоочиститель шоб не замерзал? Лучшее средство - водка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо. Насмеялась. Мне рассказывали , что лет 100 назад из Румынии привозили винный порошек. И вот дядька с бочкой воды сыпет туда порошек и едет по селу. Пока с одного конца до другого доедет- вино готово к продаже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хай Луценко розкаже, чи вже допитав Берлусконі за випиту пляшку 240-річного вина

"Прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование по факту совершения преступления. Установлено, что 11.09.2015 во время посещения НПАО "Массандра" Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони гражданка Украины, незаконно назначенная на должность генерального директора государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", имея умысел на растрату чужого имущества, лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, которое является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность для государства. Этим деянием подозреваемая причинила государству убытки на сумму 2 173 903,9 грн", - говорится в сообщении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну принаймі, хоч якісь позитивні зміни)
Частіше нагадуйте, що Крим український!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - Беца
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти