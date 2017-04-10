 "Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.
"Установлены два активных участника этих действий. Им заочно сообщено о подозрении по ст. 294 Уголовного кодекса Украины (организация и участие в массовых беспорядках). Мы установили, где они находятся. Один - на территории так называемой "ДНР". Он является одним из активных боевиков", - рассказал чиновник.
Второй подозреваемый, по его словам, находится в России и там активно сотрудничает со СМИ, которым заявляет, что гордится содеянным в Одессе в 2014 году.
Жученко уточнил, что оба подозреваемых являются участниками событий в центре города, на Греческой площади. "Они использовали в том числе огнестрельное оружие. То есть это активные участники событий", - подчеркнул руководитель областной прокуратуры.
Он добавил, что также установлен еще один фигурант майских событий, который был в розыске с 2014 года. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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скоро 2 мая ,а говорить неочем всех отпустили и вывезли.
4 мая опять забудут на год.
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Второй подозреваемый, по его словам, находится в России и там активно сотрудничает со СМИ, которым заявляет, что гордится содеянным в Одессе в 2014 году", - так кому сообщили о подозрении, прождав столько времени?
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шанс построить нормальное Государство.
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https://youtu.be/CSfZx83BeGM
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Как прятали полицаи за своими спинами сепаров ,так и до сих пор прячут.
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