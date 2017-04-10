 Мудрость и креативность Зураба быстро дадут результаты, - Стець об избрании Аласании главой общественного телевидения

Как информирует ЦензорНЕТ этом говорится в сообщении Министерства информационной политики со ссылкой на слова Стеця
"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути осуществления реформы Общественного - избран председатель. Я убежден, что мудрость, креативность, свободолюбие Зураба даст быстрые результаты и общество получит качественный информационный продукт. Двигаемся дальше", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 10 апреля, Наблюдательный совет НОТУ выбрал председателем правления телерадиокомпании Зураба Аласанию (бывший предправления НТКУ).
На должность предправления НОТУ подали заявки 8 претендентов.
Министерство юстиции 19 января 2017 года зарегистрировало публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как юридическое лицо и прекратило деятельность юридического лица "Национальная телерадиокомпания Украины" (НТКУ).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сказал - сделал
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..............
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а кто из них креативнее, - вообще трудно сказать...
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давно надо упразднить это контору на х она нужная
толку нет а деньги из бюджета сосут
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