 США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Если мы увидим такого рода действия (химатаки - Ред.) снова, мы оставляем открытой возможность будущих (силовых) действий", - сказал он в понедельник на брифинге.
Он также добавил, что не может представить мирную и стабильную Сирию под руководством действующего президента Башара Асада.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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жаль что ты в спаме клоун))
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Роисянские средства обнаружения самые наблюдательные в мире. Правда они не видят американских ракет.
Роисянские средства массовой информации самые правдивые в мире. Правда они все время врут.
А так да - язык у тебя очень технический. Попробуй им клеить марки на почте.
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Другими способами МОЖНО???!!
Кассетными или бетонными,.. там хватает ...
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Ху#ло с Ас-задом, теперь будут тихо сидеть или решат повы¥бываться?
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Или надо обязательно дождаться новых жертв?
А был такой хороший повод быстро покончить с хуйлом и Ко!
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"Да, удивительно, как быстро людоеды вспомнили о наличии международного права, которое их Конституционный сцут порешил считать вовсе необязательным, когда оно не выгодно Раисе. Смешно, с каким натуральным удивлением, надрывом и пафосом в дрожащем, но полном достоинства голосе снова и снова произносятся слова: "А нас за что же?!" Сколько неподдельной боли и обиды на "любимого", который перед самым алтарем вдруг раздумал жениться, увидев, как невестушка с аппетитом глодает детские трупы. Она, невестушка эта, чисто конкретно не понимает, почему все не так? Вроде ж было все как всегда... Этот немой вопрос "За что?!" и слезы в налитых кровью и водярой бельмах.А если Запад, наконец, найдет в себе силы дать настоящий отпор нечисти, ухватив ее под свадебным платьем за золотые яйца и за выводок кошмарных ублюдков, который она принесла с собой в приличный западный дом, она вспомнит еще и о святости права на частную собственность, на неприкосновенность морды лица, на свободу выражения собственного мнения по RT и, в заключении, о праве на жызнь, валяясь в ногах и обещая больше никогда-никогда-никогда так не делать, исправиться и стать демократической, плюралистичной, гуманной, любить детей и взрослых..."
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Тётя Роза @ANAKOYHER 4 ч.4 часа назад
Почему, если где какая пакость случится, так большинство сразу - Путин, Путин...
А может в этот раз не он.
Может прилетали эти... с Нубиры.
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- не повторюйте штампів кацапської пропаганди - це смішно і свідчить про недалекість
- не показуйте свою "любов до совка". Це жалюгідна рабська звичка мазохістів
- чеченці (точніше ічкерці) нічим не погані. Це гордий народ, який боровся і ще боротиметься за свою незалежність проти окупанта. Погані - це кадировці.
Поки все. Не дякуйте
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В Израиле предупредили, что если США нанесут удар по КНДР, от Южной Кореи останется только воспоминание
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І усім добрим людям одразу стало б легше жити на білому світі
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что бы прекратить терроризм в европе и убийства в сирии - надо ударить не по Асаду а по кремлю!
сколько можно отрицать очевидное.
а Трампец - молодец. Он себе сейчас рейтинг отвоюет потихоньку. После вялого Абамки амерам сейчас нужен такой чувак. Он возродит былую сильную Америку и зачмырит русню.
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Ой!
Си Цзиньпин заявил, что с Пхеньяном "разговаривать бессмысленно", и надо принимать меры вместе с США!
Руководство Китая согласно с позицией США о необходимости реагирования на агрессивную политику лидера КНДР Ким Чен Ына, поскольку осознает уровень угрозы, исходящей от северокорейского режима. Такое мнение в эфире телеканала CBS высказал госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. 1 ч.1 час назад
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виходить коли примінили хімічну зброю-погані хлопці. А якщо просто фосфором бомблять -нормальні пацани...........
..а А Будапештский мемарандум 1994 року??
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Вроде все честно высказывают обеспокоенность и самые лучшие намерения четко в соответствии с тем, что Украина подписала в замен на отказ от ЯО.
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В Израиле предупредили, что если США нанесут удар по КНДР, от Южной Кореи останется только воспоминание
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Томагавки полетели не туда куда следовало бы.
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Иначе та же причина порождает множество последствий.
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