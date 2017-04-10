 Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко, выйдя с заседания фракции БПП.
"Президент впервые заговорил, что дополнительно будет рассматриваться на Совете безопасности и обороны Украины вопрос относительно того, что делать с углем, который на сегодняшний день с оккупированных (а скажем точнее - украденных) украинских шахт вывозится в Россию и отдельными дельцами пробует завозиться в Украину. Президент впервые отметил, что такой уголь, который зайдет из России или из другого региона (а он имеет определенный сертификат и свойства), если он пересечет территорию Украины, то будет конфискован как товар, который был украден у украинского государства", - сказала она.
Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Кабинет Министров намерен запретить импорт энергетического угля из России.
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а ежели заплатят а потом окажица шо он краденый?
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А в реальности, в новости написано что Украина будет расматривать возможность снова платить деньги тем кто отжал ее территории.
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Крутое у вас виденье гешефта.
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Но вроде вначале в новости небыло про конфискацию, а про покупку угля.
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Так ведь нет у нас в Украине ни одной оккупированной территории официально!
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