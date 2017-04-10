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Все про:конфискация (346) Порошенко (12677) СНБО (3169) Донбасс (14027) уголь (649) Луценко Ирина (223)

 Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко

Президент Петр Порошенко намерен обсудить вопрос поставок угля с оккупированных территорий на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко, выйдя с заседания фракции БПП.

"Президент впервые заговорил, что дополнительно будет рассматриваться на Совете безопасности и обороны Украины вопрос относительно того, что делать с углем, который на сегодняшний день с оккупированных (а скажем точнее - украденных) украинских шахт вывозится в Россию и отдельными дельцами пробует завозиться в Украину. Президент впервые отметил, что такой уголь, который зайдет из России или из другого региона (а он имеет определенный сертификат и свойства), если он пересечет территорию Украины, то будет конфискован как товар, который был украден у украинского государства", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может обойтись без угля с оккупированных территорий, - директор компании "Энергетические ресурсы" Фаворов

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Кабинет Министров намерен запретить импорт энергетического угля из России.
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Это все рассчитано на идиотов. Уголь марки А после ЦОФа, не отличишь ни от русского , ни от российского. . А сертификаты нарисуют хоть из Малибу, где отродясь угля не было.
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будут брать уголь на анализы перед топкой или перед оплатой за поставку?
а ежели заплатят а потом окажица шо он краденый?
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мало мати наміри, треба діяти та менше пи-дякати
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Весь сенс рехворм від барижної влади, це феєрічний звіздьож, відволікання уваги спільноти від брутального грабунку країни !!!!))))
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Выходит у Украины захватили стратегически важный регион, который важен именно для выживания страны. Мда...
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Стратегично важливим є кожен метр української землі, тому що вона --земля України !!!!))))))
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Это для митингов совкового образца хорошо.
А в реальности, в новости написано что Украина будет расматривать возможность снова платить деньги тем кто отжал ее территории.
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Бариги ціх намерів відновлення гешефту і не припиняли!!! )))
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Гешефт, это не дать остатся без тепла и электричества, стране которая сидит на угле как Россия на нефти?
Крутое у вас виденье гешефта.
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Загроза України не в дефіциті антраціта, а в діяльності барижної влади !!!))))
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Загроза в таких патриотах как ты ! Давай ещё нефть заблокируем - 70% идёт из России , будем пешком ходить ! Сдуру можно и член поломать !
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В новости написано, что Украина будет конфисковывать уголь у тех кто попытается его ввезти с отжатых территорий. Или чукча не читатель- чукча писатель?
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выходит что ты как минимум мордвин. и как максимум удмуртъ.
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Кто и кому сдал?
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" А тау-кити, такие скоти, наверно успели набраться, то явяться, то растворяться " ))))
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Сорри. Моя ошибка.
Но вроде вначале в новости небыло про конфискацию, а про покупку угля.
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А надо было Илловайск не сдавать. Ещё тогда бы выбили всю кацапскую мразь, и сейчас бы так вопрос не стоял.
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та ти шо! " Іловайськ це ж перемога шоколодно-соєвого генію!
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Хтось вітить в цю барижну чухню? будет конфискован как товар, который был украден у украинского государства... і як це має виглядати? барижно-хуйловський дует працює в унісон, а для лохторату впарують це лайно про "конфіскацію".
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Ну-уу луцеценчиха, напару, с той горгульей - геращенко, начнут вопить, что по-другому быть неможет, это фсё путин, а если будете задавать некорректные вопросы, то оно ещё и нападёт.
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Полтава, Одеса, Харків--всією Україною, за сприянням барижної влади, розпочався реваншистський сепарської гидоти, ціх колорадських потвор "Русского мира" !!!!)))
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-----реваншистський демарш сепарської гидоти ..... ))))
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Це не маячня, це мрія---надприбутковий гешефт, загоняти конфіскат, по схемі Роттердам + !!!)))
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Что ж за министры такие, что не могут найти уголь кроме Донбасса. Так керувать и я бы смог
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А зачем ? Тройного гешефта никакая Россия или Африка не даст. Загрузят в России , напишут прибыло с Австралии, Вот и все, делов то.
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Что здесь можно комментировать. За всеми этими красивыми и правильными словами стоит одно, отжать у не правильных поставщиков уголь . Вот и всё. А потом будут гнать Лугандонский, как бразильский или австралийский и Ротердам + окажется детской сказкой.
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Я стесняюсь спросить, с какого Донбассу? Оккупированного?
Так ведь нет у нас в Украине ни одной оккупированной территории официально!
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Сделают поставки по предоплате и конфискуйте, границу пересек.
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Это всё пиз..ёж. Единственный выход полностью запретить импорт из рф угля. Тем более есть у кого покупать
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А якщо по господарські підійти до справи, то і власного вугілля вистачить !!!)))
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Пеця, у украинского народа много чего украли...а не только уголь..ты пошерсти там)
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Странно, что она своего кума президентом называет...
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Не покупайте уголь у Параши, не надо будет ничего тогда конфисковывать
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко
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