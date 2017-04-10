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 Убийца бойца АТО в Харькове приговорен к 15 годам тюрьмы

Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе приговор Ленинского районного суда Харькова в отношении 37-летнего харьковчанина, который признан виновным в убийстве военнослужащего - участника АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

"ЧП произошло на Привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Харькова в марте 2016 года. Поздно ночью пьяница затеял ссору с двумя военными. Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник выхватил нож. Сначала несколько раз ударил им одного из военных. Когда тот перестал подавать признаки жизни, переключился на другого. Он несколько раз ударил вторую жертву ножом в грудь. Пострадавший попытался убежать от нападающего, но поскользнулся и упал. Убийца подошел к нему и стал добивать. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Первого пострадавшего благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось спасти", - рассказал прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО украинский военнослужащий застрелил сослуживца, - штаб

Несмотря на то, что инцидент сняли камеры наблюдения, на суде обвиняемый вину не признал. Он и его защитник подали апелляционные жалобы. Однако суд их не удовлетворил.

Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.
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За одного мента, преступник в Харькове получил пожизненный срок.

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/zhitelyu-harkova-dali-pozhiznennoe-za-ubiystvo-milicionera-1009385.html
За двух военных 15 лет? Это как?
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Наличие алкоголя в крови - это отягчающее обстоятельство, во.
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Украина будет содержать на налоги граждан Убийцу!Кормить ,лечить,а также отпустит на волю по условно досрочному!Или не так я понял?
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- почему не пожизненное? Выйдет, снова будет убивать. Хорошо бы судью.
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На карьеры его,пусть щебень делает,лектричество ща дорогое.А лучше в Желтые Воды,уран сортировать голыми руками.А просто сидеть нефик
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В тюрьме должны исправить несправедливый приговор.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийца бойца АТО в Харькове приговорен к 15 годам тюрьмы
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