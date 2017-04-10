 Убийца бойца АТО в Харькове приговорен к 15 годам тюрьмы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.
"ЧП произошло на Привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Харькова в марте 2016 года. Поздно ночью пьяница затеял ссору с двумя военными. Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник выхватил нож. Сначала несколько раз ударил им одного из военных. Когда тот перестал подавать признаки жизни, переключился на другого. Он несколько раз ударил вторую жертву ножом в грудь. Пострадавший попытался убежать от нападающего, но поскользнулся и упал. Убийца подошел к нему и стал добивать. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Первого пострадавшего благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось спасти", - рассказал прокурор.
Несмотря на то, что инцидент сняли камеры наблюдения, на суде обвиняемый вину не признал. Он и его защитник подали апелляционные жалобы. Однако суд их не удовлетворил.
Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.
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http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/zhitelyu-harkova-dali-pozhiznennoe-za-ubiystvo-milicionera-1009385.html
За двух военных 15 лет? Это как?
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