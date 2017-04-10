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 "Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском

Суд до сих пор не установил, что стало причиной сбивания самолета Ил-76 летом 2014 года над оккупированным Луганском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший и. о. первого заместителя начальника Генерального штаба, генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров в эфире ZIK.

"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета, - так же, как этого не сделали в течение досудебного расследования в течение года, и мы об этом сейчас пишем в апелляции", - сказал он.

"Материалы выяснения причин катастрофы самолета - это серьезный труд, который был отработан комиссией Министерства обороны. А еще есть отчет, который был отработан Государственным национальным институтом авиации ВСУ - тоже мощным коллективом. Они говорят, что, скорее всего, причиной разрушения самолета и его катастрофы стало поражение зенитно-артиллерийским оружием. Это, скорее всего, была зенитно-артиллерийская установка", - рассказал генерал.

По его словам, согласно распоряжениям на тот момент, полеты самолетов должны были проходить в ночное время, так как при таких условиях очень сложно прицелиться не только из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), а и из зенитно-артиллерийских установок. Назаров уточнил, что до катастрофы состоялось 19 успешных полетов. После того как боевики сбили самолет, еще один борт вернули обратно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак о приговоре генералу Назарову: "Сейчас создан опасный прецедент"

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Ну раз суд за 2 года не смог, позволю себе подсказку: самолет сбила ракета.
Как же достало это идиотическое судейство.
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намекает !сяду я ,сядут остальные действующие лица!
Не сейчас ,а после смены предателей.....
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Какие гнилые попытки отмазаться...
Ну какая к бабаям разница - чем сбили, если борт был без сопровождения?
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Вот сука в генеральских погонах, причина ему нужна.
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а как же причина.. откуда мы знаем почему ИЛ 76 взорвался и упал может сработала бомба, граната на борту, а самолет под завязку нафарширован боеприпасами.. а может шальная просто пуля.... предполагают- что зенитка.. а какое сопровождение.. самолеты- прикрытия... что могли сделать ничего.. только по факту подавить зенитку.. похоже или сделали Секретно записи черного ящика ИЛ 76 экипажа или ящика вообще не было.. думаю ящик тот остался у Лугандонов террористов..а без этого понять как именно и откуда пошло разрушение борта трудно...сбили на какой высоте вообще то десантники обучаются прыгать с критических высот малых 300-250 метров.. была ли такая возможность... мы даже не можем построить график глиссады линии посадки самолета... увы все это осталось за пределами.. НО есть ПЛЮС от этого Приговора хоть у нас и нет прецедента в праве тем не менее есть практика и по такому выводу командовал и дал приказ ого сколько можно будет по такому Приговору шаблону посадить генералов и и даже Министра обороны и Главкома Украины.. да да Порошенко... Иловайск, Дебальцево, Аэропорт Донецк, и за многие иные проколы...
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ага жестянки от говядины мценского консервного завода ни о чем не говорят?
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Написанное Вами не просто бред..а полнейший бред абсолютно не разбирающегося в авиации человека... Чтобы такое написать..надо или много выпить..чтобы не соображать вообще... или действительно писать о том..о чём понятия полный ноль!
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Уже на посадочной полосе его расстреляли, а не сбили.
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- https://www.youtube.com/watch?v=G-4EXrGSNxI https://www.youtube.com/watch?v=Zifo31p_K0s и др видео этой камеры наблюдения - смотреть левый угол - выстрел ПЗРК пульсирующий свет в сторону откуда заходит борт, и затем взрыв на земле. - ты пиздун -
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Логика проста - летели ночью, а ночью сепары спят. Он что даун? Или нас за дураков принимает.
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сиди плять,ночью нормально спится,сука?
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Оправдывается, сколько людей угробил, подонок, ничего святого, только боязнь за собственную шкуру.
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причина сбивания-война.
это просто пздц,а не генерал-майор.
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питор совковый, в 90-е никуда приткнуться не смогло, осталось в той трухлявой совко-армии, затем всплыл на верхушку, благодаря умелому задолизанию, падло. Скоко их там еще сидит по военкоматам и т.д...
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нереальна кількість! Ви тільки на муженка та полторака подивіться - два совково-ватних валянка))
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откуда им знать что есть такая штука как ароматизаторы
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Как я понимаю, "что" не давало приказов отправить самолет без прикрытия, этот приказ отдало "кто"!
Или этот хенерал себя так красиво называет: "Какая я гадость, я просто что!"?
"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском - Цензор.НЕТ 8722
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"Он просто упал, потому что был тяжелее воздуха"? Где-то мы уже это слышали.....
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Собственно не важно сядет Назаров или нет, потому, что в любом случае, ему будут созданы комфортные условия властью, во время отсидки, и выйдет он по УДО, через половину срока. Льготы и звание ему сохранили, так, что в принципе этот суд можно отменить и не заключать Назарова под стражу, поскольку чем бы не закончился этот фарс в суде, справедливое решение в любом случае вынесено быть не может, поскольку каждая из сторон считает, что её позиция верна. В этих случаях должен действовать воинский устав и законы военно полевого суда, который может определить степень ответственности командира за принятое им решение.
И наказание тоже должны только два, либо полная реабилитация и возвращение к своим обязанностям, либо суровая высшая мера. А все эти посадки на какие то там срока, которые сейчас подгоняют под непонятное гражданскому суду преступление, полная чушь.
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ну в общем верно!

полевой трибунал! если совершил военное преступление!
а вот на счет половины срока - ерунда... там по закону не ранее 2/3 срока отсидки.

но могут же начать мутить с какими-то кассациями... и тут уже только общественное мнение и поднятая волна может помочь досадить этого гада
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Не удивительно, но в Украине введена цензура. И кем? Проевропейской "владой". Должны забанить.
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Gai Miroslav
1 ч ·

В Одессе разворачивается битва за Украину. Россия развернула кампанию по примеру Донецка и Луганска, Крыма. Если выйдет раскачать, то это может дать врагу шанс зажечь весь юго-восток и враг это знает. Нужно объединение всех здоровых сил:активистов, самообороны, граждан, ветеранов, жителей города. Нельзя дать коммунистам и фсб победить.
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пЭдро порошенко поставил "своих" людей на Одессу...
так что шоколадному за всё отвечать там... на столбе.
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Всего неделя - Полтава, Одесса, Харьков - такое чувство что на 9 мая мы еще и Львов увидим как при овоще.
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Причина? Да он сам упал! Я сам видел, мамою Назарова клянусь!
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Он уже должен самоповеситься в камере,а он еще и чирикает.
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для цього в людини мали б бути хоч якісь залишки совісті
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не важна причина сбивания,,,важно-что исвестен тот.который отправил самолет с людьми под неустановленную причину сбивания...
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"из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), а и из зенитно-артиллерийских установок"

та яка зараз вже різниця? це змінює той факт що ти, покруч, не вжив заходів для запбігання трагедії хоч тебе вбивцю і нікчему попереджали!

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да, да, да - не переживай они знают куда уводят.
- https://www.youtube.com/watch?v=G-4EXrGSNxI https://www.youtube.com/watch?v=Zifo31p_K0s и др видео этой камеры наблюдения - смотреть левый угол - выстрел ПЗРК пульсирующий свет влевый угол в сторону откуда заходит борт, и затем взрыв на земле.
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Причина как раз понятна: он слишком низко и медленно летел.
А вот кто приказал садиться ?
Если на борту были десантники, которых можно выбросить в любой удобной точке.
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Ночью?!, это ж не заброс трех диверсантов в поле или лес. Там все же город. Куда снесет к сепарам? где искать весь груз?
Но вот почему хотя бы не сесть ИЛом в Краматорске, ну Харькове хотя бы и оттуда вертушками которые и прикроют друг друга -это явно прокол или предательство, посылать практически на линию фронта садится транспортный самолет. Ил76 ?!!! бред.
Это ж даже не бомбер 2мировой и не транспорт ли и др. У него четко известная программа захода и место посадки, его легко просчитали. Вы что думаете его из рашки не видели на радарах и не вели когда он еще взлетал и не выяснили все?
Тот кто поставил эту задачу ВИНОВАТ по любой причине - не продумал, не знал, не принял во внимание, или просто бездарь - Виноват - ибо не имел права на такую ошибку и такое решение задачи.
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- https://www.youtube.com/watch?v=G-4EXrGSNxI https://www.youtube.com/watch?v=Zifo31p_K0s и др видео этой камеры наблюдения - смотреть левый угол - выстрел ПЗРК пульсирующий свет в левый угол в сторону откуда заходит борт, и затем взрыв на земле.
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точно!
но самое главное - ИЛ был БЕЗ ПРИКРЫТИЯ!
пара боевых вертолетов решила бы вопрос! никто бы не стал пулять ночью из ПЗРК, так как в ответ бы зажарили залпом ракет с вертушек... вот и вся история... сиди, херой, сиди! мало, вообще-то, дали! очень мало

лет 15 как минимум, а то и пожизеное! фактически, он их просто убил
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Если написано всё так, как этот лампасоносец изрек, то я не понимаю, на каком языке херенал общается.
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Да не сцы,шоколадные пособники хуйла тебя скоро отпустят.
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Как оставить генералов безнаказанными за гибель солдат: в Харьковском военкомате поддержали генерала Назарова (фото, видео)

- Недавно общалась с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, - говорит Иляна Вискалина. - Затронула в разговоре и тему суда. По мнению Луценко, Виктору Назарову дадут восемь лет с конфискацией имущества, а в дальнейшем запретят ему выезжать из страны. Но после минимального срока отсидки генерала помилуют. Якобы это необходимо, иначе другие генералы… будут бояться отдавать приказы.
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Да какая разница???
Главное хомяки-поцреоты решили..виновен и усё....
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НАЗАРОВ, ЭТО БЫЛА РАКЕТА. НЕ РОГАТКОЙ ЖЕ СБИЛИ
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- https://www.youtube.com/watch?v=G-4EXrGSNxI https://www.youtube.com/watch?v=Zifo31p_K0s и др видео этой камеры наблюдения - смотреть левый угол - выстрел ПЗРК пульсирующий свет влевый угол в сторону откуда заходит борт, и затем взрыв на земле.
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почему с одной и той же камере 2 видео, на одной видно якобы выстрел на другей нет, ведь время одно и тоже?
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Дебіл! І, на жаль, вони всі таку у армії, починаючи з полковника
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском
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