 "Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший и. о. первого заместителя начальника Генерального штаба, генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров в эфире ZIK.
"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета, - так же, как этого не сделали в течение досудебного расследования в течение года, и мы об этом сейчас пишем в апелляции", - сказал он.
"Материалы выяснения причин катастрофы самолета - это серьезный труд, который был отработан комиссией Министерства обороны. А еще есть отчет, который был отработан Государственным национальным институтом авиации ВСУ - тоже мощным коллективом. Они говорят, что, скорее всего, причиной разрушения самолета и его катастрофы стало поражение зенитно-артиллерийским оружием. Это, скорее всего, была зенитно-артиллерийская установка", - рассказал генерал.
По его словам, согласно распоряжениям на тот момент, полеты самолетов должны были проходить в ночное время, так как при таких условиях очень сложно прицелиться не только из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), а и из зенитно-артиллерийских установок. Назаров уточнил, что до катастрофы состоялось 19 успешных полетов. После того как боевики сбили самолет, еще один борт вернули обратно.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Как же достало это идиотическое судейство.
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Не сейчас ,а после смены предателей.....
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Ну какая к бабаям разница - чем сбили, если борт был без сопровождения?
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это просто пздц,а не генерал-майор.
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Или этот хенерал себя так красиво называет: "Какая я гадость, я просто что!"?
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И наказание тоже должны только два, либо полная реабилитация и возвращение к своим обязанностям, либо суровая высшая мера. А все эти посадки на какие то там срока, которые сейчас подгоняют под непонятное гражданскому суду преступление, полная чушь.
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полевой трибунал! если совершил военное преступление!
а вот на счет половины срока - ерунда... там по закону не ранее 2/3 срока отсидки.
но могут же начать мутить с какими-то кассациями... и тут уже только общественное мнение и поднятая волна может помочь досадить этого гада
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1 ч ·
В Одессе разворачивается битва за Украину. Россия развернула кампанию по примеру Донецка и Луганска, Крыма. Если выйдет раскачать, то это может дать врагу шанс зажечь весь юго-восток и враг это знает. Нужно объединение всех здоровых сил:активистов, самообороны, граждан, ветеранов, жителей города. Нельзя дать коммунистам и фсб победить.
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так что шоколадному за всё отвечать там... на столбе.
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та яка зараз вже різниця? це змінює той факт що ти, покруч, не вжив заходів для запбігання трагедії хоч тебе вбивцю і нікчему попереджали!
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- https://www.youtube.com/watch?v=G-4EXrGSNxI https://www.youtube.com/watch?v=Zifo31p_K0s и др видео этой камеры наблюдения - смотреть левый угол - выстрел ПЗРК пульсирующий свет влевый угол в сторону откуда заходит борт, и затем взрыв на земле.
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А вот кто приказал садиться ?
Если на борту были десантники, которых можно выбросить в любой удобной точке.
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Но вот почему хотя бы не сесть ИЛом в Краматорске, ну Харькове хотя бы и оттуда вертушками которые и прикроют друг друга -это явно прокол или предательство, посылать практически на линию фронта садится транспортный самолет. Ил76 ?!!! бред.
Это ж даже не бомбер 2мировой и не транспорт ли и др. У него четко известная программа захода и место посадки, его легко просчитали. Вы что думаете его из рашки не видели на радарах и не вели когда он еще взлетал и не выяснили все?
Тот кто поставил эту задачу ВИНОВАТ по любой причине - не продумал, не знал, не принял во внимание, или просто бездарь - Виноват - ибо не имел права на такую ошибку и такое решение задачи.
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но самое главное - ИЛ был БЕЗ ПРИКРЫТИЯ!
пара боевых вертолетов решила бы вопрос! никто бы не стал пулять ночью из ПЗРК, так как в ответ бы зажарили залпом ракет с вертушек... вот и вся история... сиди, херой, сиди! мало, вообще-то, дали! очень мало
лет 15 как минимум, а то и пожизеное! фактически, он их просто убил
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- Недавно общалась с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, - говорит Иляна Вискалина. - Затронула в разговоре и тему суда. По мнению Луценко, Виктору Назарову дадут восемь лет с конфискацией имущества, а в дальнейшем запретят ему выезжать из страны. Но после минимального срока отсидки генерала помилуют. Якобы это необходимо, иначе другие генералы… будут бояться отдавать приказы.
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Главное хомяки-поцреоты решили..виновен и усё....
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