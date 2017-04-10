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 Политика Украины
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 Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко

Президент Украины Петр Порошенко хочет услышать аргументацию главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой относительно ее желания уйти в отставку.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Интерфакс-Украина.

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"Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка", - сказала она журналистам в понедельник вечером у здания администрации президента, где проходит заседание фракции "Блок Петра Порошенко".

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Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.
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Не надо никаких консультаций,а назначить О. Соскина.
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нет. Нужно туда взад поставить гниломордого юща, он козью морду шыкаладному цеху враз устроит, там косяков не на один смертный приговор для шыкаладной петушни.
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Так ЯЩЮР и ХРЯК с одного корыта хлебали и продолжение следует..
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Пуля дура,ирка тоже......Может она тока с коматоза вышла,но Гонтарева уже заяву написала
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Аргументация проста - давай быстрее пока не началось. Только за прошлый год она официально задекларировала 97 ляма дохода. Надо валить, пока не завалили.
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semper adversum‏ @semper_adversum 3 ч.3 часа назад

На каких основания вы делаете выводы о высоком уровне коррупции?
1 - СМИ
2 - знакомые платили взятки в последние 6 месяцев
3- лично платил

Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9198

Это ежегодный опрос IRI
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эта еще плять "рупор" власти...какого фуя оттопырилась мандавошка? плять сельское хозяйство поднимать некому
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Украинский эксперт считает, что экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева может покинуть Украины из-за уголовного преследованияЯ не исключаю, что Валерия Гонтарева скоро может оказаться в Москве, заявил в интервью Politeka управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.По его словам, Гонтареву ждет уголовная ответственность.«Но это зависит от того, доведут ли дело до логического конца. Если сейчас всплывут еще и дела по МВФ и окажется, что средства использовались не по назначению, вопросы к ней будут и у ФБР.Поэтому не исключаю, что она скоро может оказаться в Москве»,- сказал он, комментируя сегодняшнее заявление экс-главы Национального банка об уходе со своего поста.Эксперт уверен, что президент Петр Порошенко с удовольствием оставил бы Валерию Гонтареву во главе Нацбанка, так как она его полностью устраивала.«Он ее давно знает и может контролировать. Но запахло жареным. Относительно деятельности Гонтаревой и ее команды появились вопросы в НАБУ, СБУ и Генпрокуратуры», - сказал он.Загородний считает, что Гонтарева причастна к системному разрушению банковской системы Украины. Он отмечает, что в период ее руководства Нацбанком состоялось уничтожение украинских банков с украинским капиталом.«Пока украинские банки уничтожали, доля российских только возросла», - резюмировал он.Напомним, Валерия Гонтарева заявила об отставке с поста председателя Нацбанка Украины и готовности отчитаться в Верховной Раде о своей деятельности
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не. жаба будет скакать в сторону Исраэля. там ее корни и историческая родина.
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англичане не прощаются и уходят...
жиды прощаются - и не уходят...
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Не понимаю и возмущаюсь! Как могла вылыка патрийотка, лучшая банкирша Солнечной системы и Созвездия Козерога мадам Гонтарева бросает нацбанк? Это ж дезертирство во время войны со страной, в которую она привлекала инвестиции в мацковском отделении Рошен! Это подлый удар в спину самому великому и кучерявому дипломату-миротворцу-рефформатору из Липецка! Не понимаю как можно бросить страну в такое тревожное время? Невже она и в правду зрадныця?
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...вот вот, такой "специалист", какого в нацбанке еще не было...и тут ...заявление об отставке!по ходу, все уже украдено-миссия выполнена...
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Хрен с тем постом. Но, скажите, за что народу Украины такое наказание каждый день видеть и слушать эту крысу?
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))) Крім звичайного набору зі всяких політичних шахер-махерів в Україні відбуваються надзвичайно цікаві події з світовими живими легендами.
Так, це не жарт!
Топ-експертом фіналу конкурсу інженерних стартапів #VernadskyChallenge стане особисто Джеймі Хайнеман - ведучий легендарної програми "Руйнівники міфів"!
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Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9182
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Та какая накуй разница, кто будет контролировать "унесённые" деньги!
Нам, народу, нужен государственный распорядитель!!!
А таких людей у властьимущих нет!
Они все хозяйственники, правда лишь на свой карман...
Как-то так...
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что-то подсказывает, если уйдет Гонтарева, то нас еще раз ограбят.
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...если у вас еще что-то есть - тогда мы идем к вам ! ...
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Гонтарева еще и сама успеет что-то наворовать, до 10 мая еще целый месяц.
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И опять таки, пан однотуровый авторитетно заявлял, что Облигация - лучшая. Не позавидуешь ему. Теперь мается и выбирает из худших. Вот до чего блокада гада Парасюка довела!
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МВФ -уже провел свои консультации...результат консультаций,-уберите банкиршу украинской корупции....тогда посмотрим, возможно и денег дадим...
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Порошенко и Гонтарева должны сидеть в одной тюрьме. Это мрази.
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порошенко и гонтарева должны ДАВНО ВИСЕТЬ НА ОДНОМ ФОНАРЕ
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Лучше в клетку посадить и провезти по всей Украине, чтобы народ на них плевал и яйцами тухлыми в них кидал.
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админ у тебя что вата в голове все видили админ проховатобот афигеть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко
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