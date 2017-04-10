 Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Интерфакс-Украина.
"Конечно, он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. В случае, если ее аргументы будут для него приемлемы, если не удастся найти другой консенсус, то с фракцией обсуждалось, что он обязательно проведет консультации по кандидатурам, которые могут рассматриваться на должность, в случае, если Валерия Гонтарева все-таки решит уйти с должности главы Национального банка", - сказала она журналистам в понедельник вечером у здания администрации президента, где проходит заседание фракции "Блок Петра Порошенко".
Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.
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На каких основания вы делаете выводы о высоком уровне коррупции?
1 - СМИ
2 - знакомые платили взятки в последние 6 месяцев
3- лично платил
Это ежегодный опрос IRI
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жиды прощаются - и не уходят...
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Так, це не жарт!
Топ-експертом фіналу конкурсу інженерних стартапів #VernadskyChallenge стане особисто Джеймі Хайнеман - ведучий легендарної програми "Руйнівники міфів"!
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Нам, народу, нужен государственный распорядитель!!!
А таких людей у властьимущих нет!
Они все хозяйственники, правда лишь на свой карман...
Как-то так...
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