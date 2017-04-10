Конфликт между блокировщиками и полицией на Луганщине: активисты говорят о задержаниях, полиция - о добровольном переносе редута
В Луганской области произошел конфликт между полицейскими и участниками блокады оккупированного Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция утверждает, что активисты, которые находились на так называемом редуте "Богдан", решили сменить дислокацию из-за нецелесообразности дальнейшего наблюдения.
"Сегодня в дежурную часть Попаснянского отдела полиции обратились работники "Укрзализныци" с сообщением о том, что при осуществлении рабочей группой объезда железнодорожных путей их остановили активисты-блокадники и не позволили продолжить осуществлять работу по обследованию целостности железнодорожных путей. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Задокументировав факт препятствования работы работникам "Укрзализныци", сотрудники полиции и блокадники пришли к согласию, что на сегодня отпала целесообразность функционирования так называемого редута "Богдан" и пребывания в нем очередных участников блокады. Было принято совместное решение с целью выполнения решения СНБО ввести общественный пункт наблюдения с участием активистов на железнодорожной станции "Светланово", - информирует полиция.
В свою очередь, Штаб блокады торговли с оккупантами изложил свою версию событий: "Приехали вооруженные Нацгвардейцы и вместе с "титушками" разгромили лагерь редута. Аваковцы безосновательно задержали наблюдательную группу блокадников, которая несла дежурство. На месте редута находится около 12 неизвестных вооруженных людей в балаклавах".
"В ближайшее время редут будет восстановлен", - подчеркивают активисты.
"Среди задержанных - казак Михалыч, который с 2014 года добровольцем воевал в составе батальона "Донбасс". Интересным фактом является то, что Михалыч принимал участие в освобождении Попасной, когда милиция сдала город сепаратистам. Теперь эта же милиция, но теперь уже под названием "полиция", везет Михалыча в райотдел, сданный в свое время ОРДЛО", - добавили в Штабе.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
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"Російська армія найсильніша в світі і
Україна не може їй протистояти", - Порошенко
Суспільство - Володимир Пиріг, 28
січня
http://zaxid.net/news/showNews.do?rosiyska_armiya_naysilnisha_v_sviti_i_ukrayina_ne_mozhe_yiy_protistoyati__poroshenko&objectId=1338500
Порошенко: "Украина
и Россия это один народ. Мы не должны воевать"
http://vybor.ua/article/Persons_and_personalities/poroshenko-ukraina-i-rossiya-eto-odin-narod-my-ne-dol-ny-voevat.html
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таки там было написано " ABIBAS"..МЫ "давились" со смеху неделю, потом обѣяснили-
шо "В" и "D" разныя буквы... Пострадавший был врачем, ну, прикончил мединститут..
)))
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все таки обещал контролировать расходы.
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Протест закончился сменой власти а то что к власти прийдут мрази не кто гарантии не давал - народ Украины в илюзии не прибывает и все видлит ...
просто наступит время и эту власть сменят на щло кацапским мразям которые покаления под Хуйлом ростят ...
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3 год ·
ЗНИЩЕННЯ РЕДУТУ «БОГДАН». РОЗПОВІДЬ ОЧЕВИДЦЯ
Про те, що сьогодні, 10 квітня, відбулось на Редуті «Богдан» розповідає учасник блокади торгівлі з окупантами....
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https://soundcloud.com/user-228852655/zachistka-redutu-bogdan-10-kvtnya-2017 …
фсё..зачистили,40 чоловiк затримали...
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В «Роскосмосе» усомнились в высокой эффективности разработок Илона Маска.Напомню ,что доля расии в косм.запусках в 2017 - 0,2%.Спецы бл///ть.
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Министр Обороны США Меттис Ударом крылатых ракет США в Сирии разрушили 20% боеспособных сирийских самолетов
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Пам'ятаю, як з трибуни Майдану погрожували беркутівцям, що знайдуть їх всюди, де б вони не ховалися. Просрали все. Вони вже не ховаються.
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АВАКІВСЬКІ ПСИ ЗАТРИМАЛИ ЧЕРГОВИХ РЕДУТУ "БОГДАН" І ВІДВЕЗЛИ У РАЙВІДДІЛОК
Щойно з'явився зв'язок із Редутом "Богдан", куди приїхали озброєні
нацгвардійці і разом з тітушками розгромили табір Редута. Аваківці
безпідставно затримали спостережну групу блокадників, що несла
чергування. На місці Редута знаходиться близько дванадцяти невідомих
озброєних людей в балаклавах.
Ми були готові до такого розвитку подій, тому, незважаючи на такі дії поліції, спостереження за залізничною г... Показати більше...
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Одесса, Харьков, Луганск...
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