 На взятке $600 задержан заместитель начальника одесской таможни, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 600 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление груза.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия".
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Измельчали зам начальников.
Похоже плохи дела там у вас, если мелочью не гнушаются.
А если серьезно- именно коррупция и тотальная продажность своих, а не война и кацапы погубятстрану
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Это - следствие безнаказанности!
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на взятке $600 !
задержан !
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цензор, харе пургу постить
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