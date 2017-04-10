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 Политика Украины
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 "Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис

Западные политики не верят в то, что т. н. республики "ДНР" и "ЛНР" будут долго существовать на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил докладчик в Парламентской ассамблее Совета Европы по Донбассу, литовский депутат из группы Европейской народной партии Эгидиус Варейкис в интервью DW.

"Конфликт на Донбассе имеет одну особенность. Он возник не на исторической, не на религиозной почве, он не этнический, ибо речь не идет о конфликте между украинцами и русскими, которые живут в Украине. Он был политически организован: это конфликт, созданный с помощью административных и политических средств. Это политическая война, начатая Россией, которая пытается ослабить Украину, превратив ее в дезинтегрированную, слабую страну-вассала", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине, - Логвинский

"Так называемые сепаратистские республики являются просто инструментом для достижения этой цели. Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", они - это временное явление", - добавил политик.
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Приднестровье живет потому что Молдаване позволяют. Не зря они кацапскую марионетку ВЫБРАЛИ!!
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Где 3 года там 5, а где 5 там и 10. Если руководство страны не хочет с этим ничего делать значит будет ДНР и ЛНР - они фактически уже есть.
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Прыщ - гнойник на теле Украина ...... его выдавят , прощать сепаров нельзя - слишком много горя они принесли .
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Как будто он его построил: в сети резко ответили на пафосное фото главаря "ДНР" на "Донбасс Арене"

Представители так называемой "ДНР" организовали экскурсию на футбольный стадион "Донбасс Арена" в Донецке.
Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".
Так называемый председатель "народного совета ДНР" Денис Пушилин сказал, что домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" посетили члены "ДНР" и участники молодежного движения "Молодая республика" для ознакомления с "перспективами восстановления нормального функционирования стадиона после обстрела в 2014 году".
По словам Пушилина, "ДНР" хочет сохранить коллектив стадиона и его "энергетику". Однако заявление о том, что "Донбасс Арена" начнет функционировать, он не делал.
Также посещение стадиона членами "ДНР" прокомментировали журналист Алексей Мацука.

"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис - Цензор.НЕТ 1743
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Домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" посетили члены, приверженцы главного кацапского члена.
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Вот тут дениска петушилин хорошо получился.
"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис - Цензор.НЕТ 9142
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зря, ДЫРА надолго, пока не прикончим Ахметок, Тарут, Ефремок и им подобных
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Вот нахрена про такую муйню вообще куздеть? Им там что, делать нехрен?
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все зависит от действий США ,на них смотрит Европа и остальной Мир !
все эти образования могут исчезнуть за пару лет вместе с "величием"
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Все анклавы образованные росией, будут существовать пока у власти (можно читать как жив) пуйло, с его смертью они тоже умрут, не ранее.
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Пока на этом будут зарабатывать деньги это не кончится НИКОГДА. А наш харант сказал, что по другому никак, нет другой альтернативы. Так что как минимум еще два года, пока шоколадный у власти, это продлится.
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В МИД Канады заявили об обсуждении украинского вопроса на саммите G7

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) во время саммита в Италии планируют обсудить вопрос поддержки Украины, заявили в МИД Канады.
"В этом году главы МИД стран G7 обсуждают ряд насущных вопросов, среди которых обострение насилия и использование химического оружия в Сирии и поддержка суверенитета Украины", - отметили в канадском МИД, передает Укринформ.
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на крысме:
1. Оккупанты целенаправленно разрушают и воруют историко-культурные ценности на полуострове, заменяя их памятниками тиранов или "вежливых людей". Прочтите подробно статью об уничтожении Крыма и его наследия http://qha.com.ua/ru/turizm/rf-metodicheski-unichtojaet-i-vivozit-kulturnie-tsennosti-iz-krima/172823/ (фото).
2. Севастополь. Проезжал мимо городского водохранилища. Сомневаюсь, что на лето хватит воды. Ранее дефицит покрывала вода из Днепра. Теперь - утренняя роса.
3. Феодосия. Помните бандитов из Липецка, которые приперлись "работать" в Щебетовку? Один из них доработался уже… с 17-ти летней девицей. Об этом стало известно, когда оба попали в ДТП. Девица в детской больнице http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/chinovnik_iz_lipecka_razbilsya_pod_koktebelem_s_nesovershennoletnej_passazhirkoj_socseti/
4. Сегодня услышал неимоверное количество нецензурной брани и проклятий в адрес россии с пожеланием "чтоб они там все сдохли" от ватного водителя маршрутки. Причина: "В Симферополе крымских автоперевозчиков заменят на российских" http://podpricelom.com.ua/read/transport/krymskyh-avtoperevozchykov-zamenyat-na-rossyjskyh.html
5. В Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Ничего делать не умеют - только хвастаться ворованным http://ru.krymr.com/a/news/28420651.html (видео).
6. Оккупанты за неделю поймали в Симферополе 35 узбеков-стихийщиков, половина из которых уже депортированы. Предатели ждали инвесторов, а дождались "узбеков-стихийщиков" http://www.c-inform.info/news/id/51307 (фото).
7. ЮБК. 11 детских санаториев закрывают и уворовывают, в том числе и уникальные, которые до оккупации прекрасно работали на благо деток: "Уважаемые ялтинцы! А вы знаете, что 11ДЕТСКИХ санаториев Министерства здравоохранения передали в ведение Министерства экономического развития Крыма с целью дальнейшей приватизации (читай продажи). Среди них ЕДИНСТВЕННЫЙ на ЮБК детский санаторий пульмонологического профиля (не туберкулезный) - санаторий имени Розы Люксембург (ныне ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями Ай-Тодор» в Гаспре). Здесь проходили лечение дети в возрасте от 6 до 17 лет с заболеваниями верхних дыхательных путей, астматики, дети с частыми ОРВИ, с ЛОР-заболеваниями. По статистике, такое лечение показано большинству детей. Но у руководства Крыма свои аргументы - нет денег на санаторно-курортный комплекс. С переходом Крыма в россию все ждали перемен к лучшему в этой отрасли, а получается наоборот. При Украине санаторий существовал, никто не осмелился его приватизировать и лишить детей права не бесплатное лечение в санатории. А что сейчас будет???" https://twitter.com/KrimRt/status/851415297089306624 (скрин).
8. Предатель Александр Талипов возмущен тем, что в российских городах во время футбольных матчей рекламируют предстоящий Чемпионат мира по футболу с картой россии без Крыма https://twitter.com/KrimRt/status/851388493859356673 (фото-скрин).
9. Ахаха, знакомые из Волгограда поедут в этом году не в Крым, а в Одессу. У них "Крымнаш", но на пляж в Одессу.
10. По информации оккупантов, лидером по отдыху россиян на майские праздники оказалась Турция. После Турции пользуются популярностью Греция, Кипр и Чехия. Оккупированный Крым лишь на пятой строчке http://15minut.org/news/170748-otdyh-v-krymu-dlya-rossiyan-perestaet-byt-privlekatelnym
11. Новости туристического Крыма: "В маршрутках Феодосии появятся видеокамеры от террористов". Напоминаю, что пока не было россии - не было и террористов http://fresh.org.ua/novosti/131228/v-marshrutkakh-feodosii-poyavyatsya-videokamery-ot-terroristov_2017-04-10 . Тем временем сегодня полицаи и гоблинцы перекрыли центральную площадь Симферополя из-за найденной книги. Наверное, это был "Кобзарь" Тараса Шевченко http://www.sobytiya.info/news/centr-simferopolya-perekryli-iz-za-knigi-u-pamyatnika-vozhdyu-foto (фото).
12. Исследования оккупантов: "Жители Крыма путешествуют меньше россиян из-за бедности" http://fresh.org.ua/novosti/131215/shiteli-kryma-puteshestvuyut-menshe-rossiyan-iz-za-bednosti_2017-04-10
13. Количество понаехавших в Джанкой оккупантов настолько велико, что в городе появились машины маклеров с наклейками "Жильё посуточно", что до оккупации наблюдалось только в туристических городах https://twitter.com/AlexDobrinin/status/851443473366568964 (фото).
14. Севастополь. На оптовой фирме из 15 машин на маршруте всего 3 - нет заказов. Просто весна! Просто денег нет! Просто держимся! Просто гавань!
15. В сети "Мир Бургер" в Крыму мороженое будет продаваться под брендом "Фекальный сталагмит", а шоколадный кекс - "Якутский петух".
16. Коварный Трамп (уже официально) расставил ловушки на дорогах Симферополя! https://twitter.com/KrimRt/status/851467777546362880 (фото).
17. В жарком политическом диспуте мой оппонент назвал меня "бандеровцем". Он ушел, так и не поняв, почему я улыбался.
18. Пока в россии победобесы устраивают милитаристские шоу, в Украине внуки и правнуки победителей над нацизмом воюют в рядах ВСУ за свою Родину против победобесов.
19. А ведь в случае Третьей Мировой жителям Симферополя откроется небывалый вид на ядерный гриб со стороны Севастополя. Пореферендили?
20. путин теперь стал грозным только для внутреннего потребителя. Это как старую одежду отвозят на дачу: выкинуть жалко, а огород копать - самый раз.
P.S. Как Кремль ответит Трампу? С одной стороны, россияне при авиаударе не пострадали, а с другой - Америка не продаёт помидоры в россию. Что будут давить? Очень переживают ватники, очень…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис
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