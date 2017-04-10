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Все про:Катынь (17) кладбище (180) Польша (3783) провокация (1136) Россия (69849)

 Информационная доска на кладбище в Катыни - это провокация России, - Институт нацпамяти Польши

На доске размещена информация о 157 тысячах солдат Красной Армии, взятых в плен поляками, из которых 75 тысяч не вернулись на родину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"Установленная российской стороной информационная доска на кладбище в Катыни - это провокация", - такое мнение выразил историк Витольд Василевский из Института национальной памяти Польши.

Витольд Василевский подчеркнул, что российская сторона пытается сравнить не поддающиеся сравнению события:

"Они пытаются сопоставить смерть группы советских военнопленных, которая не была следствием запланированного геноцида, с преступлением против польского народа, польской элиты. Это продолжение запланированной еще во времена Советского Союза стратегии, согласно которой, признавшись - по крайне мере частично - в совершении Катынского преступления, следовало обвинить поляков в чем-то, что могло бы смягчить и размыть ответственность за это преступление".

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Польский МИД в специальном заявлении обратил внимание на неуместность размещения такого типа информации в месте, где покоятся убитые сотрудниками НКВД польские офицеры и советские политические узники.

Российская сторона в своем ответе, размещенном на сайте Катынского музея, утверждает, что Варшава не права. Одновременно музей планирует открыть экспозицию, посвященную судьбам красноармейцев, взятых в плен во время польско-большевистской войны.
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Та все єто херня по сравнению со страшным и ужасным Бандерой и его культом в Украине
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поляки перестаньте врать и покайтесь в своих грехах,публично
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После войны советами была сочинена история Хатыни...И началась игра слов и смысла. Дескать в Хатыни зверствовали кляти нимци. А где Хатынь и где Катынь и что - где было размывалось в сознании социума.
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Параша навека войдёт в историю как страна:
вор, предатель, лжец, фальсификатор и убийца.
Страна которой 17 лет управлял педофил, страна имеющая по всем составляющим фашистское устройство государства.
По своей сути это - государство состоящее из ублюдков на 80% , а посему удивляться их очередной подлости не приходится.
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Еще бы россияне написали о судьбе тех пленных красноармейцев ,которым "посчастливилось" вернуться в СССР после войны , там счет уничтоженных на миллионы пойдет .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИнформационная доска на кладбище в Катыни - это провокация России, - Институт нацпамяти Польши
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