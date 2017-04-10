 Информационная доска на кладбище в Катыни - это провокация России, - Институт нацпамяти Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"Установленная российской стороной информационная доска на кладбище в Катыни - это провокация", - такое мнение выразил историк Витольд Василевский из Института национальной памяти Польши.
Витольд Василевский подчеркнул, что российская сторона пытается сравнить не поддающиеся сравнению события:
"Они пытаются сопоставить смерть группы советских военнопленных, которая не была следствием запланированного геноцида, с преступлением против польского народа, польской элиты. Это продолжение запланированной еще во времена Советского Союза стратегии, согласно которой, признавшись - по крайне мере частично - в совершении Катынского преступления, следовало обвинить поляков в чем-то, что могло бы смягчить и размыть ответственность за это преступление".
Польский МИД в специальном заявлении обратил внимание на неуместность размещения такого типа информации в месте, где покоятся убитые сотрудниками НКВД польские офицеры и советские политические узники.
Российская сторона в своем ответе, размещенном на сайте Катынского музея, утверждает, что Варшава не права. Одновременно музей планирует открыть экспозицию, посвященную судьбам красноармейцев, взятых в плен во время польско-большевистской войны.
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вор, предатель, лжец, фальсификатор и убийца.
Страна которой 17 лет управлял педофил, страна имеющая по всем составляющим фашистское устройство государства.
По своей сути это - государство состоящее из ублюдков на 80% , а посему удивляться их очередной подлости не приходится.
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