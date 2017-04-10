 Трое "беркутовцев", обвиняемые в пытках участников Майдана, предстанут перед судом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, им инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Бывшие "беркутовцы" обвиняются в том, что 19 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве причиняли физические и моральные страдания двум участникам акций протеста после их задержания на колоннаде стадиона им. Лобановского.
Санкция ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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Извинится и отпустить!!!
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собАков - підарас
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