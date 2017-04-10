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 Трое "беркутовцев", обвиняемые в пытках участников Майдана, предстанут перед судом

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в Печерский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, им инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Бывшие "беркутовцы" обвиняются в том, что 19 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве причиняли физические и моральные страдания двум участникам акций протеста после их задержания на колоннаде стадиона им. Лобановского.

Санкция ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Я, вообще-то, как и весь мир, по каналу Громадське ТБ, видел как над Беркутом издевались герои Украины.
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дадут по медальке и грамоте от Панам Оффшорыча.....и усе!!!!
Извинится и отпустить!!!
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Ну, и нахера эта формальность? Нет чтобы сразу отпустить..
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Условный срок, затем оправдательный приговор, затем квартиры от Авакяна и должность в подчинение Атброськина. Все уже в курсе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТрое "беркутовцев", обвиняемые в пытках участников Майдана, предстанут перед судом
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