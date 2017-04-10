 На Донбассе, чтобы унять пьяного агрессивного солдата, офицер применил оружие, ранив его в ногу, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Реагируя на ситуацию, командир подразделения произвел три предупредительных выстрела в воздух, а впоследствии предупредительные выстрелы в землю, осуществил выстрел по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего.
Военнослужащего доставили в больницу города Бахмут, где оказали необходимую медицинскую помощь и установили диагноз: "огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы".
В то же время врачами медицинского учреждения засвидетельствовано, что во время ранения "пострадавший" находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.
Обстоятельства выясняются.
На месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области".
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Полиция Лейпцига задержала 24-летнего марокканца, который планировал совершить теракт возле здания российского посольства в Берлине.
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http://truba.com/politika-ekonomika/video/pochemu_ne_sbili_amerikanskie_rakety_v_sirii-503439
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"Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/115988_1491830924
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в 42-м могли бы и пристрелить
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