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Все про:пьянство (728) офицер (107) Донецкая область (3978)

 На Донбассе, чтобы унять пьяного агрессивного солдата, офицер применил оружие, ранив его в ногу, - штаб АТО

По предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Такое поведение военнослужащих составляла реальную угрозу жизни и здоровью офицера. Он был вынужден применить оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Реагируя на ситуацию, командир подразделения произвел три предупредительных выстрела в воздух, а впоследствии предупредительные выстрелы в землю, осуществил выстрел по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего.

Военнослужащего доставили в больницу города Бахмут, где оказали необходимую медицинскую помощь и установили диагноз: "огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы".

В то же время врачами медицинского учреждения засвидетельствовано, что во время ранения "пострадавший" находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Обстоятельства выясняются.

На месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области".

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жаль, шо не получилось. 24 - летний марроканец оказался не таким профессионалом, как пилоты самолётов с хим оружием
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Желание похвальное! Но трудновыполнимое.... Бывшее посольство СССР похоже на крепость.
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двойственное впечатление от новости. может врать, а может и солдат набокопорил. шо скажет матиос?
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пусть ему сестрица очередной бестселлер о сексуальных извращениях напищет
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Вооруженные полицейские и "титушки" "зачищают" редут блокадников в Донбассе - активисты окружены

"Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/115988_1491830924
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Мдя, ситуевина не ясная, но по любому командир действовал по уставу.
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нормальная фронтовая ситуация
в 42-м могли бы и пристрелить
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Если воин действительно "быковал" по пьяне, все правильно командир сделал. Алкоголь+неадекват+оружие , вреда могло быть больше , чем от сепарского обстрела.
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А что такое "нижняя стопа"? А верхняя стопа бывает? Если да,то где она находится?
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бывает, если спьяну упал с полки вагонзака
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Меня тоже смутил это диагноз. Я конечно не медик, но слух резануло : "нижняя стопа".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе, чтобы унять пьяного агрессивного солдата, офицер применил оружие, ранив его в ногу, - штаб АТО
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